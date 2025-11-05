Sociedad

La provincia de Chubut anunció que habrá una bandera especial en las playas: qué indicará

Los guardavidas decidirán en el momento si el balneario está apto para la práctica de deportes acuáticos. Qué indicaciones se tendrán en cuenta para la definición

Guardar
La habilitación para deportes náuticos
La habilitación para deportes náuticos dependerá de la cantidad de bañistas, el oleaje y el estado del mar en Playa Unión

En diciembre se habilitará la temporada de verano 2025/2026 en Playa Unión, a pocos kilómetros de Rawson, en la provincia de Chubut, y con ello, una novedad visual llamará la atención de quienes se acerquen a disfrutar del mar. Los guardavidas incorporarán un banderín de color verde, que se sumará a la tradicional señalización con banderas destinada a informar sobre las condiciones del mar. Este banderín verde indicará que en ese momento y sector está permitida la práctica de deportes náuticos.

La decisión responde a los cambios registrados en la fisonomía de la costa, especialmente en algunos sectores de la zona conocida como escollera chica, donde el mal estado de la orilla y la instalación de geotubos impiden permanecer durante la marea alta.

Precisamente en esos tramos se permitirá el acceso de quienes practiquen deportes náuticos, pero solo cuando las circunstancias lo hagan seguro, y nunca en todo momento del día, indicó el medio local Jornada.

El jefe del Cuerpo de Guardavidas, Luis “Dungui” Torres, detalló que la habilitación para deportes náuticos será determinada por los responsables de cada sector, quienes tendrán en cuenta tanto la cantidad de bañistas presentes como las condiciones del oleaje.

Al colocar la bandera verde, los guardavidas darán luz verde para ingresar al agua con tablas, kayaks u otros equipos deportivos. Si la bandera no está, esos deportes quedarán restringidos por motivos de seguridad.

La nueva señalización responde a
La nueva señalización responde a cambios en la fisonomía costera y la instalación de geotubos en la escollera chica

Torres explicó que ante la llegada de los días cálidos es frecuente que mucha gente comience a acudir a la costa y, en algunos casos, ingrese al mar cuando los guardavidas aún no han iniciado el servicio de temporada, previsto para diciembre.

A veces hacemos algunos paseos de prevención cuando hay mucha gente en el agua, sobre todo si vemos que la marea está peligrosa; vamos y le avisamos que no hay servicio, les contamos a la gente que nuestro servicio empieza recién en diciembre”, explicó el jefe del cuerpo, al tiempo que advirtió sobre la baja temperatura del agua en estos días previos al inicio del verano.

Y continuó: “Hemos observado que sigue muy fría el agua, todavía no ha levantado temperatura, está en los 11 grados más o menos, y a esta altura ya tendría que estar con un poquito más de temperatura. Estuvimos haciendo práctica el fin de semana y realmente la notamos muy fría".

En cuanto a la operación para la nueva temporada, la metodología contempla ampliar los espacios destinados a los deportes náuticos. Torres precisó: “En pleamar, ya vemos que hay dos puestos nuestros que van a tener prohibición de baño. Sí vamos a tener servicio normal en marea baja y este año la característica que se da es que hemos ampliado la zona de deportes náuticos, se han ampliado dos puestos más hacia el lado norte”.

Esta ampliación contempla que desde la escollera chica hasta la Plaza de los Inmigrantes estará permitida la actividad náutica, siempre supervisada y regulada por los guardavidas del sector.

“Ahora desde la escollera chica hasta la Plaza de los Inmigrantes va a estar permitido el deporte náutico y en el resto de la playa, van a decir los guardavidas si pueden practicar o no. Va a decidir el guardavidas que esté ahí, con una bandera verde que va a haber este año, una verde flúor, y desde el puesto 21, que es abajo de la Plaza de las Piedras o la Plaza de los Inmigrantes, hacia el sur, va a estar permitido el deporte náutico”, describió Torres, según Jornada.

El mecanismo resulta simple: bandera verde puesta, deportes habilitados; bandera retirada, actividad restringida por la presencia de mucha gente o alguna situación de riesgo detectada que puede darse por el estado del mar o condiciones climáticas.

De esta manera, el sistema busca preservar la seguridad tanto de los usuarios que disfrutan del mar de Playa Unión como de quienes practican deportes náuticos, dando señales claras y visibles para evitar inconvenientes.

Temas Relacionados

Playa UniónRawsonChubutBandera VerdeDeportes náuticosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó el líder de la banda de piratas del asfalto acusada de secuestrar camioneros y que prefería robar tractores

Lo acusan de una decena de hechos. Lo curioso del modus operandi era que a veces dejaban la carga intacta. Por el caso, había 4 detenidos. El blanco eran vehículos que circulaban por ruta 9, entre San Nicolás, Baradero y Zárate

Cayó el líder de la

Un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Mendoza y fue rescatado por guardaparques

El Ministerio de Energía y Ambiente confirmó que el ejemplar rescatado en Tunuyán no podía volar y que su pronóstico es reservado mientras profesionales realizan estudios clínicos para determinar las causas de su estado

Un cóndor andino cayó en

Mendoza: qué se sabe de la conductora que atropelló a dos niños, mató a uno y dejó a otro internado

El menor que sobrevivió permanece en terapia intensiva en el Hospital Pediátrico Humberto Notti

Mendoza: qué se sabe de

Creen que Pablo Laurta estudió hasta en dónde había controles policiales: el sinuoso recorrido para evitarlos

En su escape de Entre Ríos, el acusado del crimen del remisero y del doble femicidio de Córdoba condujo en zigzag por caminos de ripio y broza para esquivar puestos camineros

Creen que Pablo Laurta estudió

Sorpresa en Santa Fe: hallaron un lagarto overo atrapado en el motor de un auto

La intervención de la policía ecológica y personal de Zoonosis fue clave para resguardar al animal. Los expertos informaron qué hacer en caso de encontrar un ejemplar

Sorpresa en Santa Fe: hallaron
DEPORTES
La emotiva carta de despedida

La emotiva carta de despedida de Jorge Brito como presidente de River Plate: “Fue uno de los honores más grandes de mi vida”

Los mejores memes de una nueva fecha de la Champions League: Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, entre los destacados

“Lo avergonzaron”: el incómodo momento que vivió Ancelotti por una feroz crítica de una leyenda de Brasil

Así fue el gol de Alexis Mac Allister con el que Liverpool venció al Real Madrid por la Champions League

Gran jugada de Giuliano Simeone y estupenda definición de Julián Álvarez: el golazo del Atlético ante Union Saint-Gilloise

TELESHOW
Lali Espósito contó que aprendió

Lali Espósito contó que aprendió a cocinar junto a Pedro Rosemblat: “Mi chico sabe de cocina”

El proyecto de Dani La Chepi que la emocionó hasta las lágrimas: “Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo”

Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan las redes con el anuncio de su colaboración: cuándo será el esperado estreno

La polémica reacción de Alex Caniggia contra el juicio que le iniciaría Wanda Nara: “Peppa Pig, volvé al establo”

La China Suárez regresa a la Argentina junto a los dos hijos que tiene con Benjamín Vicuña

INFOBAE AMÉRICA

El hambre puede reprogramar el

El hambre puede reprogramar el cerebro y cambiar la empatía social, revela un estudio en ratones

Donald Trump recibirá en la Casa Blanca al presidente sirio Ahmed al Sharaa para discutir la paz en Medio Oriente

Por qué los cerebros de mamíferos y aves son más grandes, según un estudio

Lula aseguró que “volverá a llamar a Trump” si no avanzan las negociaciones por los aranceles

Bruce Springsteen sorprendió con un concierto íntimo en la Biblioteca Pública de Nueva York