Sociedad

Una joven mamá y un hombre murieron en dos choques en Ensenada y Berazategui

Camila, de 25 años, falleció luego de que una Kangoo con tres ocupantes impactara de frente contra el Renault 9 en el que viajaba. Sergio Daniel Reyes perdió la vida cuando la Ford EcoSport en la que iba colisionó contra el guardarraíl y terminó impactando de lleno contra un puente

Guardar
Camila Abigail Despoux tenía 25
Camila Abigail Despoux tenía 25 años

Una mujer de 25 años falleció luego de un choque frontal entre dos vehículos en Camino Rivadavia, a la altura de El Dique, partido de Ensenada mientras que un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras perder el control del auto en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura de Berazategui, en sentido hacia CABA.

El primer siniestro ocurrió cerca de las 6:30, en el tramo comprendido entre la Línea 307 y el Consorcio Industrial, de Ensenada. Allí perdió la vida una joven mamá de La Plata y cuatro hombres resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a un centro de salud de la zona.

De acuerdo con la información oficial a la que tuvo acceso Infobae, el impacto involucró a una Renault Kangoo blanca, y un Renault 9 azul.

La Kangoo tenía al volante al conductor de 50 años, quien iba acompañado por otros hombres, uno de 45 y otro de 53. Todos fueron hallados conscientes aunque con distintas dolencias físicas, según informaron fuentes del caso.

El Renault 9 con dos
El Renault 9 con dos ocupantes terminó volcado dentro de un zanjón tras el impacto frontal

En tanto, el Renault 9 era manejado por un joven de 22 años, quien iba acompañado por la víctima, identificada por las fuentes del caso como Camila Despoux, de 25 años, que fue hallada sin vida en el asiento del acompañante. Ambos habían quedado atrapados dentro del vehículo, que terminó volcado dentro de un zanjón tras el fuerte impacto.

Personal del Comando de Patrulla Ensenada de la Policía Bonaerense arribó al lugar alertado por un llamado al 911. Al llegar, los agentes encontraron a los ocupantes de la Kangoo sobre la cinta asfáltica, mientras que los del Renault 9 permanecían inconscientes en el interior del vehículo.

La situación motivó la intervención de varias unidades de emergencia, entre ellas dos ambulancias del SAME, así como una dotación de Bomberos Voluntarios de Ensenada.

Los tres ocupantes de la
Los tres ocupantes de la Kangoo fueron encontrados conscientes con distintas dolencias físicas

Los médicos constataron el fallecimiento de la joven en el lugar. El joven de 22 años, por su parte, ingresó al Hospital Horacio Cestino en paro cardiorrespiratorio, aunque logró ser reanimado por el personal médico. Ahora permanece internado en observación.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial La Plata y se investiga como homicidio culposo. En el marco de la causa, los peritos trabajan sobre la escena del accidente y analizan los registros de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir la dinámica del choque e identificar posibles maniobras indebidas, exceso de velocidad o fallas mecánicas.

Un muerto y un herido grave tras un choque en Ruta 36

El choque fue en la
El choque fue en la mañana del domingo en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura de Berazategui, en sentido hacia CABA

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras un choque ocurrido en la mañana del domingo en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura de Berazategui, en sentido hacia CABA.

El hecho se registró cuando una Ford EcoSport color bordó perdió el control, colisionó contra el guardarraíl y terminó impactando de lleno contra un puente de piedra, según informó la Policía Bonaerense.

Como consecuencia del fuerte choque, uno de los ocupantes de la camioneta falleció en el lugar. Se trata de Sergio Daniel Reyes, de 43 años, con domicilio el partido de Quilmes. Su cuerpo fue retirado por personal de la Policía Científica y trasladado a la Morgue de Ezpeleta.

El acompañante de Reyes fue hallado con vida entre los restos del vehículo. Fue asistido por los servicios de emergencia y derivado en estado crítico al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde permanece internado.

El impacto también afectó a otro vehículo. Una rueda desprendida y parte del motor de la EcoSport golpearon a una Renault Duster que circulaba en la misma dirección. Al volante iba un hombre de 71 años, quien resultó ileso.

La causa se investiga como “homicidio culposo y lesiones culposas”. Interviene la Unidad Fiscal de Instrucción N°7, a cargo de Karina Santolín, del Departamento Judicial Quilmes, con participación de efectivos de la Comisaría 3ª de Berazategui.

Temas Relacionados

EnsenadaCamino RivadaviaChoquesÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Voy a incendiarte la casa con tu hija adentro si no volvés conmigo”: estaba prófugo y seguía amenazando a su ex

La mujer lo denunció y fue apresado cuando merodeaba la propiedad de la víctima. Tenía antecedentes por violencia de género y era buscado por la Justicia

“Voy a incendiarte la casa

“¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”: a los gritos y en la calle, un niño salvó a su madre

Ocurrió en Mar de Plata. El agresor fue detenido luego de la intervención de un patrullero que ubicó al menor cuando pedía auxilio

“¡Mi papá quiere matar a

“Me van a matar”: Marcela Acuña dio su versión de la pelea en la cárcel y pidió investigar a la mamá de Cecilia Strzyzowski

La dirigente social que es juzgada por el femicidio de su nuera aseguró que una compañera fue golpeada por personal penitenciario y que intentaron hacerla firmar una declaración falsa como parte de un plan para perjudicarla

“Me van a matar”: Marcela

Estaba en su casa con su hijo y lo mataron ladrones que entraron a robarles

Ocurrió en la localidad santafesina de Pérez. Miguel Elías Hemadi, de 59 años, ya había sido víctima de otro asalto hace una semana

Estaba en su casa con

Córdoba: un hombre murió en una competencia de natación que se realizaba en el estadio Mario Kempes

La víctima tenía 73 años se descompensó al salir del agua. Estaba compitiendo en el Torneo Interprovincial de Natación Master y Premaster

Córdoba: un hombre murió en
DEPORTES
“Era inatajable”: el golazo de

“Era inatajable”: el golazo de Lautaro Martínez en la victoria del Inter frente a Lazio por la Serie A de Italia

La decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River Plate en el Superclásico contra Boca Juniors

Rendimientos subterráneos y sin respuesta en el banco: los puntajes de River Plate en la caída en el Superclásico ante Boca

La historia detrás del baile de Zeballos en el festejo de su gol en el triunfo de Boca ante River: el guiño a Neymar

50 fotos del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera

TELESHOW
El homenaje de Rosalía a

El homenaje de Rosalía a Buenos Aires en su aclamado disco LUX: “Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida”

Los famosos palpitaron el Superclásico entre Boca y River: la rivalidad de Wanda y Zaira Nara, postales familiares y cábalas

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

Bautista Mascia de Gran Hermano mostró cómo quedó la casa que donó a una organización para personas trans

Sofía Pachano celebró su cumpleaños rodeada de amor en el último trimestre de su embarazo: la emoción de Aníbal

INFOBAE AMÉRICA

Los dramáticos testimonios de quienes

Los dramáticos testimonios de quienes lo perdieron todo tras el paso de un tornado en el sur de Brasil: “Tenemos que empezar de cero”

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador realizó un simulacro del referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo

Bolivia aprobará la licencia de Starlink como parte del acercamiento con Estados Unidos

El presidente de Alemania advirtió que el país vive la mayor amenaza a la democracia desde la caída del Muro de Berlín

Rodrigo Paz presentó a su gabinete y dijo que apostó por la “meritocracia” para lograr una “transformación del Estado” en Bolivia