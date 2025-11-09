Una joven mamá y un hombre murieron en dos choques en Ensenada y Berazategui

Camila Abigail Despoux tenía 25 años

Una mujer de 25 años falleció luego de un choque frontal entre dos vehículos en Camino Rivadavia, a la altura de El Dique, partido de Ensenada mientras que un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras perder el control del auto en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura de Berazategui, en sentido hacia CABA.

El primer siniestro ocurrió cerca de las 6:30, en el tramo comprendido entre la Línea 307 y el Consorcio Industrial, de Ensenada. Allí perdió la vida una joven mamá de La Plata y cuatro hombres resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a un centro de salud de la zona.

De acuerdo con la información oficial a la que tuvo acceso Infobae, el impacto involucró a una Renault Kangoo blanca, y un Renault 9 azul.

La Kangoo tenía al volante al conductor de 50 años, quien iba acompañado por otros hombres, uno de 45 y otro de 53. Todos fueron hallados conscientes aunque con distintas dolencias físicas, según informaron fuentes del caso.

El Renault 9 con dos ocupantes terminó volcado dentro de un zanjón tras el impacto frontal

En tanto, el Renault 9 era manejado por un joven de 22 años, quien iba acompañado por la víctima, identificada por las fuentes del caso como Camila Despoux, de 25 años, que fue hallada sin vida en el asiento del acompañante. Ambos habían quedado atrapados dentro del vehículo, que terminó volcado dentro de un zanjón tras el fuerte impacto.

Personal del Comando de Patrulla Ensenada de la Policía Bonaerense arribó al lugar alertado por un llamado al 911. Al llegar, los agentes encontraron a los ocupantes de la Kangoo sobre la cinta asfáltica, mientras que los del Renault 9 permanecían inconscientes en el interior del vehículo.

La situación motivó la intervención de varias unidades de emergencia, entre ellas dos ambulancias del SAME, así como una dotación de Bomberos Voluntarios de Ensenada.

Los tres ocupantes de la Kangoo fueron encontrados conscientes con distintas dolencias físicas

Los médicos constataron el fallecimiento de la joven en el lugar. El joven de 22 años, por su parte, ingresó al Hospital Horacio Cestino en paro cardiorrespiratorio, aunque logró ser reanimado por el personal médico. Ahora permanece internado en observación.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial La Plata y se investiga como homicidio culposo. En el marco de la causa, los peritos trabajan sobre la escena del accidente y analizan los registros de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir la dinámica del choque e identificar posibles maniobras indebidas, exceso de velocidad o fallas mecánicas.

Un muerto y un herido grave tras un choque en Ruta 36

El choque fue en la mañana del domingo en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura de Berazategui, en sentido hacia CABA

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras un choque ocurrido en la mañana del domingo en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura de Berazategui, en sentido hacia CABA.

El hecho se registró cuando una Ford EcoSport color bordó perdió el control, colisionó contra el guardarraíl y terminó impactando de lleno contra un puente de piedra, según informó la Policía Bonaerense.

Como consecuencia del fuerte choque, uno de los ocupantes de la camioneta falleció en el lugar. Se trata de Sergio Daniel Reyes, de 43 años, con domicilio el partido de Quilmes. Su cuerpo fue retirado por personal de la Policía Científica y trasladado a la Morgue de Ezpeleta.

El acompañante de Reyes fue hallado con vida entre los restos del vehículo. Fue asistido por los servicios de emergencia y derivado en estado crítico al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde permanece internado.

El impacto también afectó a otro vehículo. Una rueda desprendida y parte del motor de la EcoSport golpearon a una Renault Duster que circulaba en la misma dirección. Al volante iba un hombre de 71 años, quien resultó ileso.

La causa se investiga como “homicidio culposo y lesiones culposas”. Interviene la Unidad Fiscal de Instrucción N°7, a cargo de Karina Santolín, del Departamento Judicial Quilmes, con participación de efectivos de la Comisaría 3ª de Berazategui.