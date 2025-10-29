Crimen y Justicia

Luego de estar prófugo más de dos semanas, detuvieron al acusado de matar a disparos a su rival en Río Cuarto

La víctima había salido de prisión hace poco tiempo. Aunque recibió atención médica, la gravedad de las heridas provocó su muerte horas más tarde

Guardar
La zona donde Olmos fue
La zona donde Olmos fue baleado, tras una discusión

Después de haber permanecido 17 días prófugo, el principal sospechoso del asesinato de Agustín Olmos, el joven de 25 años que había sido baleado durante una discusión en Río Cuarto. Tras una intensa búsqueda, el acusado fue finalmente capturado por la Policía de Córdoba.

La captura se produjo luego de una intensa búsqueda encabezada por el Departamento de Investigaciones, que logró localizar al joven de 22 años que era buscado como el presunto autor del homicidio. Además de confirmarse que contaba con antecedentes penales, señalaron que había logrado evadir a las autoridades desde el 11 de octubre, fecha en la que ocurrió el crimen en el barrio Alberdi.

La investigación sostiene que el detenido era rival de Olmos y que ambos mantenían viejas diferencias personales. El día del homicidio, la víctima había salido recientemente de la cárcel y fue atacada tras una discusión en la calle Olegario Andrade al 1400.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, durante el altercado, el agresor disparó tres veces. Poco después, el personal del Hospital Regional San Antonio de Padua constataría que Olmos contaba con impactos de bala en la zona del tórax, el abdomen y el muslo.

La víctima murió poco después
La víctima murió poco después de haber sido ingresado

Tras el ataque, el sospechoso huyó de la escena, lo que motivó un operativo de búsqueda que se extendió por más de dos semanas. Finalmente, su captura permitió avanzar en la causa, y fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Actualmente, permanece detenido en sede policial y está a disposición de la Fiscalía de Instrucción del turno 1°, bajo la dirección del Dr. Pablo Javega.

No obstante, los investigadores continúan analizando si el crimen estuvo directamente relacionado con los conflictos previos entre ambos hombres, una hipótesis que cobra fuerza a partir de los antecedentes y la información recabada hasta el momento.

Asesinaron a un joven por un presunto ajuste de cuentas

La noche del miércoles 22 de octubre en Ciudad Evita, al sudeste de la capital de Córdoba, se vio alterada por un nuevo episodio de violencia: un joven de 24 años fue asesinado a balazos en un ataque perpetrado por un grupo de personas del mismo barrio. El hecho, que ocurrió cerca de las 21:00 horas en la manzana 73, lote 3, y se sumó a una serie de crímenes registrados en los últimos meses en la zona.

La víctima, Cristian Luque, se encontraba en una vivienda junto a allegados cuando un grupo de jóvenes se aproximó con la aparente intención de resolver antiguas disputas, cuya naturaleza aún no ha sido esclarecidas. Uno de los atacantes utilizó un arma calibre 9 milímetros y disparó en repetidas ocasiones, hiriendo a Luque en el abdomen y en uno de los glúteos.

El joven fue asesinado por
El joven fue asesinado por una patota en el barrio Ciudad Evita de Córdoba capital

Otro joven también resultó herido de bala, aunque sus lesiones fueron de menor gravedad, según información obtenida por La Voz del Interior. Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente, aunque los investigadores no han podido determinar si lo hicieron a pie o en motocicleta.

Por su parte, vecinos y familiares acudieron de inmediato para auxiliar a Luque, quien fue trasladado en un vehículo particular hasta el dispensario barrial y, debido a la gravedad de su estado, posteriormente en ambulancia al Hospital de Urgencias. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven murió poco después de su ingreso. No obstante, el segundo herido recibió atención y fue dado de alta horas más tarde.

El Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba y la Fiscalía a cargo de Tomás Casas asumieron la investigación formal del caso. En el lugar del crimen, los operativos policiales recolectaron casquillos de proyectiles calibre 9 milímetros, que serán sometidos a análisis de laboratorio. Además, se está revisando material de cámaras de vigilancia instaladas en la zona para intentar identificar a los responsables.

Como medida preventiva, la Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba estableció una guardia permanente en el sector, con el objetivo de evitar nuevos incidentes o la reanudación de enfrentamientos entre grupos rivales tras el homicidio.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que Luque no tenía antecedentes penales, salvo una infracción contravencional menor. Las diligencias judiciales continúan bajo estricta reserva en la Fiscalía y, hasta el cierre de este informe, no se habían producido detenciones ni se había logrado identificar a los autores materiales del crimen.

Temas Relacionados

CórdobaRío CuartoHomicidiosPrófugosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Elevan a juicio oral la causa por el choque fatal en Melchor Romero que dejó a dos amigos muertos y un herido de gravedad

El acusado, Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, embistió con su camioneta a los tres cuando se retiraban de un ensayo musical. El conductor huyó a pie tras dejar su camioneta abandonada y estuvo prófugo cuatro meses

Elevan a juicio oral la

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

El caso tuvo lugar a finales de 2013, pero la damnificada impulsó la denuncia en 2023. El Tribunal consideró que no buscaba “un beneficio más allá de la justicia”

Condenaron a un empleado del

Barra de Rosario Central y ligado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El gobierno provincial dispuso un pago de 25 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan localizar a Andrés “Plin” Acosta, buscado por asociación ilícita y tenencia de armas en Rosario

Barra de Rosario Central y

Condenaron a 20 años de prisión al hombre que mató a un colectivero tras descubrir que era el amante de su esposa

Leonardo Sebastián Figueroa recibió dos puñaladas mientras realizaba un recorrido en colectivo. Murió en octubre de 2024

Condenaron a 20 años de

Atraparon a dos hombres que amenazaban a un vecino de Villa Soldati y en la huida tiraron las armas en la basura

La Policía de la Ciudad los detuvo tras un llamado al 911. Los sospechosos, ambos con antecedentes, intentaron escapar caminando

Atraparon a dos hombres que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron y profanaron una capilla

Robaron y profanaron una capilla en Córdoba: se llevaron hasta la botella de vino de misa

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

Barra de Rosario Central y ligado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Condenaron a 20 años de prisión al hombre que mató a un colectivero tras descubrir que era el amante de su esposa

Aumentó la cantidad de evacuados en Corrientes tras las intensas lluvias: hay más de 130 personas afectadas

INFOBAE AMÉRICA
Un impactante descubrimiento arqueológico en

Un impactante descubrimiento arqueológico en Egipto ofrece nuevas pruebas sobre Moisés y el éxodo bíblico

Cuba evacuó a más de 735.000 personas por la llegada del huracán Melissa

Donald Trump aseguró que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur se cerrará “muy pronto”

EN VIVO: El huracán Melissa tocó tierra en Cuba y golpea el este de la isla con potentes ráfagas de vientos

Donald Trump afirmó que espera resolver “muchos problemas” durante su encuentro con Xi Jinping

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”