Luego de estar prófugo más de dos semanas, detuvieron al acusado de matar a disparos a su rival en Río Cuarto

La zona donde Olmos fue baleado, tras una discusión

Después de haber permanecido 17 días prófugo, el principal sospechoso del asesinato de Agustín Olmos, el joven de 25 años que había sido baleado durante una discusión en Río Cuarto. Tras una intensa búsqueda, el acusado fue finalmente capturado por la Policía de Córdoba.

La captura se produjo luego de una intensa búsqueda encabezada por el Departamento de Investigaciones, que logró localizar al joven de 22 años que era buscado como el presunto autor del homicidio. Además de confirmarse que contaba con antecedentes penales, señalaron que había logrado evadir a las autoridades desde el 11 de octubre, fecha en la que ocurrió el crimen en el barrio Alberdi.

La investigación sostiene que el detenido era rival de Olmos y que ambos mantenían viejas diferencias personales. El día del homicidio, la víctima había salido recientemente de la cárcel y fue atacada tras una discusión en la calle Olegario Andrade al 1400.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, durante el altercado, el agresor disparó tres veces. Poco después, el personal del Hospital Regional San Antonio de Padua constataría que Olmos contaba con impactos de bala en la zona del tórax, el abdomen y el muslo.

La víctima murió poco después de haber sido ingresado

Tras el ataque, el sospechoso huyó de la escena, lo que motivó un operativo de búsqueda que se extendió por más de dos semanas. Finalmente, su captura permitió avanzar en la causa, y fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Actualmente, permanece detenido en sede policial y está a disposición de la Fiscalía de Instrucción del turno 1°, bajo la dirección del Dr. Pablo Javega.

No obstante, los investigadores continúan analizando si el crimen estuvo directamente relacionado con los conflictos previos entre ambos hombres, una hipótesis que cobra fuerza a partir de los antecedentes y la información recabada hasta el momento.

Asesinaron a un joven por un presunto ajuste de cuentas

La noche del miércoles 22 de octubre en Ciudad Evita, al sudeste de la capital de Córdoba, se vio alterada por un nuevo episodio de violencia: un joven de 24 años fue asesinado a balazos en un ataque perpetrado por un grupo de personas del mismo barrio. El hecho, que ocurrió cerca de las 21:00 horas en la manzana 73, lote 3, y se sumó a una serie de crímenes registrados en los últimos meses en la zona.

La víctima, Cristian Luque, se encontraba en una vivienda junto a allegados cuando un grupo de jóvenes se aproximó con la aparente intención de resolver antiguas disputas, cuya naturaleza aún no ha sido esclarecidas. Uno de los atacantes utilizó un arma calibre 9 milímetros y disparó en repetidas ocasiones, hiriendo a Luque en el abdomen y en uno de los glúteos.

El joven fue asesinado por una patota en el barrio Ciudad Evita de Córdoba capital

Otro joven también resultó herido de bala, aunque sus lesiones fueron de menor gravedad, según información obtenida por La Voz del Interior. Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente, aunque los investigadores no han podido determinar si lo hicieron a pie o en motocicleta.

Por su parte, vecinos y familiares acudieron de inmediato para auxiliar a Luque, quien fue trasladado en un vehículo particular hasta el dispensario barrial y, debido a la gravedad de su estado, posteriormente en ambulancia al Hospital de Urgencias. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven murió poco después de su ingreso. No obstante, el segundo herido recibió atención y fue dado de alta horas más tarde.

El Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba y la Fiscalía a cargo de Tomás Casas asumieron la investigación formal del caso. En el lugar del crimen, los operativos policiales recolectaron casquillos de proyectiles calibre 9 milímetros, que serán sometidos a análisis de laboratorio. Además, se está revisando material de cámaras de vigilancia instaladas en la zona para intentar identificar a los responsables.

Como medida preventiva, la Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba estableció una guardia permanente en el sector, con el objetivo de evitar nuevos incidentes o la reanudación de enfrentamientos entre grupos rivales tras el homicidio.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que Luque no tenía antecedentes penales, salvo una infracción contravencional menor. Las diligencias judiciales continúan bajo estricta reserva en la Fiscalía y, hasta el cierre de este informe, no se habían producido detenciones ni se había logrado identificar a los autores materiales del crimen.