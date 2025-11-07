Otro fin de semana con mal tiempo y un marcado descenso de la temperatura: para cuándo se esperan lluvias

El pronóstico del SMN anticipa lluvias intermitentes y cielo gris en Buenos Aires durante el viernes (Maximiliano Luna)

El avance de un nuevo sistema de inestabilidad marcará el inicio del fin de semana en una amplia franja del país. Durante el jueves la jornada comenzó con pocas nubes, pero con presencia de humedad y un ambiente fresco generalizado. Por la tarde, la nubosidad se hizo más presente y es, en parte, un adelanto de lo que se espera para el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para la región bonaerense, la clave durante el viernes será una circulación atmosférica que sostendrá vientos húmedos provenientes del este y sudeste, indicó Meteored, medio especializado. Este flujo mantendrá el cielo gris y dará lugar a lluvias intermitentes, en niveles débiles o moderados, pero que persistirán durante casi todo el día.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de precipitaciones más alta será por la tarde: oscilará entre el 40% y 70%. El resto de la jornada irá variando entre el 10% y el 40%.

El termómetro no tendrá temperaturas altas, incluso no se descarta un descenso leve al caer la noche, acompañando la tendencia establecida por el cambio meteorológico. La máxima será de 19 grados, mientras que la mínima de 14.

Las temperaturas máximas en el AMBA rondarán los 19 grados y las mínimas descenderán hasta los 14 grados

Mientras tanto, el noreste de la provincia de Buenos Aires quedará ligeramente al margen de esta situación: la influencia del sistema se sentirá de manera más suave y, por este motivo, no existe advertencia del SMN.

El foco estará puesto sobre el Litoral y el noreste argentino, regiones que enfrentan lluvias, chaparrones e incluso tormentas de notable intensidad a lo largo de la jornada.

Con el sábado llega la inestabilidad residual durante la mañana y luego se irá normalizando. En el AMBA se esperan chaparrones de poca magnitud y carácter aislado que podrían alternarse, por momentos, con periodos en los que el sol consiga imponerse, indicó Meteored. Asimismo, el SMN no indica mayor probabilidad de precipitaciones que un 10%.

La madrugada traerá otro dato: las temperaturas mínimas se retraerán a un registro que oscilará entre 10 y 11 grados, mientras que con el correr de las horas, una recuperación térmica permitirá que las máximas rocen los 20 grados.

Los vientos, al principio del sudeste, irán migrando hacia el este a medida que transcurra la tarde y la noche. En el cielo, las nubes serán protagonistas con el cielo parcialmente nublado.

Ya en el domingo, la llegada de vientos desde el norte soplará a favor de una suba paulatina de las temperaturas. Las mínimas rondarán los 12 grados, en tanto que las máximas irán en alza hasta los 24 grados.

En cuanto al firmamento, se anticipa una nubosidad variable: el sol dominará en las primeras horas, mientras que hacia la tarde la cobertura será más densa.

El Litoral y el noreste argentino enfrentan lluvias intensas y tormentas con alertas amarillas y naranjas del SMN

La semana comenzará con un nuevo repunte térmico, y se espera que deje una semana de temperaturas primaverales similares a las de la última jornada del fin de semana.

El lunes mostrará máximas superiores a los 26 grados en distintas localidades del AMBA, acompañadas por vientos variables que, llegada la tarde, fijarán su dirección desde el este. El escenario estará matizado por largas rachas soleadas y la presencia ocasional de nubes. La mínima se posicionará sobre los 14 grados.

El martes y miércoles continuará la tendencia cálida, con valores de temperatura que rondarán los 24 y 25 grados. El ambiente sumará algo más de inestabilidad, y las ráfagas desde el este y noreste podrían alcanzar los 40 km/h por la tarde.

Cuáles son las alertas por tormentas

El Litoral será la región más afectada por las intensas lluvias, y las alertas amarillas y naranjas emitidas por el SMN dejan en claro que varias provincias de la zona deberán tomar recaudos.

Para el sábado las únicas alertas se encuentran en la Patagonia y Mendoza

Para el viernes, la advertencia amarilla es para Santa Fe, Entre Ríos, oeste de Corrientes, norte de Misiones, oeste de Formosa y Chaco, gran parte de Córdoba, Santiago del Estero, noreste de Mendoza, oeste de San Juan, noreste de La Rioja, este de Catamarca y Tucumán.

En cambio, la alerta naranja rige para sur de Misiones, norte de Corrientes, sur de Córdoba, San Luis, y suroeste de La Rioja.

Para el sábado la situación cambia rotundamente y las únicas provincias con advertencia amarilla por tormentas son: oeste de Río Negro, Neuquén y sur de Mendoza.