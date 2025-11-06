Sociedad

Valeria del Mar: grabaron a un puma suelto caminando por la calle cerca de un balneario

Un vecino registró cuando el animal pasaba por enfrente de su casa. Los vecinos afirman que cada vez es más común verlos por la zona

Un puma fue grabado caminando por las calles de Valeria del Mar, generando alarma entre los vecinos de la localidad bonaerense

Durante el mediodía de este jueves, un video comenzó a circular intensamente en redes sociales entre los habitantes de la Costa Atlántica. En las imágenes se puede ver a un puma que avanza por las calles de Valeria del Mar, una localidad balnearia, cerca de Pinamar, en la Provincia de Buenos Aires. La difusión de estas imágenes captadas por un vecino impactó rápidamente a la comunidad local, al tiempo que generó un hondo debate acerca de cómo proceder tanto desde el punto de vista de la seguridad pública como de la protección del animal silvestre.

En la breve secuencia registrada desde una vivienda particular, se observa a un ejemplar de considerable tamaño, lo que da la sensación que era un macho, desplazándose con lentitud por la calle Azopardo, a pocos metros de la intersección con Corbeta Julieta.

Este ha sido, hasta el momento, el único testimonio visual sobre la presencia de dicho animal en el sector, lo que no ha evitado que vecinos reaccionaran de inmediato, expresando preocupación en comentarios a las publicaciones en redes.

Vecinos expresaron preocupación por el riesgo que representa la presencia de un puma para personas y mascotas en zonas urbanas

La inquietud se extiende tanto al riesgo potencial para personas y mascotas tanto de los habitantes como de los turistas que están próximos a comenzar la temporada de verano en esa zona. Asimismo, crece la preocupación por la integridad y bienestar del animal, ya que se trata de una especie silvestre de gran porte que puede resultar vulnerable en ambientes urbanos.

“Andan por los montes de Cariló. ¡¡¡Está lleno!!! En Costa esmeralda se comieron un par de perros ya”, “Hay que informarse en qué hacer en caso de cruzarlo y dejar que sean felices” y “Se están quedando sin lugar para vivir, ya que están ocupando todos los campos cerca del mar para hacer barrios privados”, fueron algunos comentarios en la publicación de Power Pinamar, una radio local.

La aparición de fauna silvestre como el puma en áreas urbanizadas de la costa atlántica argentina se vuelve cada vez más frecuente

Al analizar el video que encabeza este incidente, se puede observar que el animal cruza la vía pública en calma y con movimientos controlados, sin signos manifiestos de estar asustado o confundido por el entorno.

La experiencia de recientes encuentros con fauna silvestre en poblaciones bonaerenses refuerza la percepción de que estas apariciones no son eventos aislados.

Durante las últimas semanas, la presencia de un puma en libertad en la localidad bonaerense de Santa Elena, en el partido de Mar Chiquita, provocó preocupación entre los residentes, quienes permanecen atentos siguiendo las recomendaciones de las autoridades.

Autoridades de la provincia de Buenos Aires desplegaron operativos de vigilancia y prevención tras el avistamiento del puma en Santa Elena

Un dispositivo de seguridad privada registró al animal, de tamaño considerable, cruzando una zona de vegetación durante la noche. El cerco perimetral modificó la ruta habitual del felino.

Al recibir las primeras alertas sobre su aparición, la Policía Rural, personal de Defensa Civil de Mar Chiquita y la división de fauna de la provincia de Buenos Aires organizaron un operativo conjunto. El propósito fue determinar si el animal continúa en el área o si simplemente se trasladó por allí antes de regresar a su hábitat silvestre.

Debido a la situación, los organismos de control decidieron mantener la vigilancia sobre el felino e incorporar más recursos para expandir la zona de búsqueda y fortalecer la prevención, según lo publicado por 0223. Santa Elena, escenario de este despliegue, se encuentra ubicada entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

Ante la chance de nuevos avistamientos, las autoridades sugirieron tomar precauciones extremas y restringir la circulación hasta contar con información certera sobre el destino del animal. El responsable de Defensa Civil local, Horacio Fernández, afirmó en diálogo con Ahora Mar del Plata: “Estamos pidiendo a la gente que esté atenta, que no salga si no es necesario”.

También destacó la necesidad de evitar acciones individuales para capturar o espantar al puma, ya que la reacción del felino podría representar un verdadero peligro. En palabras de Fernández: “Es un animal peligroso que puede llegar a atacar y lastimar”, conforme lo mencionado por el portal Ahoramardelplata.

Asimismo, las recomendaciones recuerdan que el protocolo vigente exige la intervención exclusiva de expertos y la comunicación inmediata con las autoridades ante cualquier novedad.

El lugar donde se filmó al puma se encuentra cerca del sector urbano de Santa Elena, por lo cual patrullas policiales y municipales permanecieron en la zona para custodiar los alrededores. Las tareas de vigilancia incluyeron recorridos por el centro de la localidad, barrios privados cercanos y campos próximos, con colaboración de móviles de la Subcomisaría, agentes de la Guardia Urbana y otras unidades.

