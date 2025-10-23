Un puma suelto en Mar Chiquita mantiene bajo alerta a vecinos y autoridades

Las cámaras de una vivienda registraron la presencia de un puma en Santa Elena

La presencia de un puma suelto en la localidad bonaerense de Santa Elena, perteneciente al partido de Mar Chiquita, generó revuelo entre los vecinos, quienes se mantienen en alerta a pedido de las autoridades locales.

Un video captado por una cámara de seguridad de una vivienda registró al ejemplar de gran tamaño desplazándose en horas de la noche por una zona de pastizales, donde la presencia de un cerco perimetral modificó el recorrido del animal.

En cuanto supieron de la aparición, la Policía rural, Defensa Civil de Mar Chiquita y a la división de fauna dependiente del área de ambiente de la provincia de Buenos Aires, montaron un operativo conjunto con el objetivo de constatar si el animal aún permanece en la zona o si solo pasó de manera ocasional antes de regresar a un entorno silvestre.

Por esa razón, los organismos de control mantienen la vigilancia del felino y anunciaron la incorporación de recursos adicionales orientados a aumentar el radio de búsqueda y a reforzar las tareas preventivas, de acuerdo con lo informado por 0223. La localidad de Santa Elena, en donde se realizaba el despliegue, se ubica entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

Ante la posibilidad de una nueva aparición, las autoridades recomendaron extremar medidas de precaución y limitar la circulación, a la espera de certezas sobre el paradero del animal. El titular de Defensa Civil del distrito, Horacio Fernández, puntualizó en diálogo con Ahora Mar del Plata: “Estamos pidiendo a la gente que esté atenta, que no salga si no es necesario”. Subrayó además la importancia de no realizar intentos individuales para capturar o ahuyentar al puma, señalando que el animal puede representar un peligro real en caso de sentirse amenazado. “Es un animal peligroso que puede llegar a atacar y lastimar”, insistió, de acuerdo con lo indicado por el portal Ahoramardelplata.

En este sentido, recordaron que el protocolo en vigor establece la intervención exclusiva de personal especializado y la notificación inmediata a las autoridades ante cualquier novedad.

El punto donde fue filmado el puma se ubica muy cerca del casco urbano local, por lo que personal policial y municipal mantenía la presencia de patrullas para vigilar las inmediaciones. Las recorridas alcanzaron la zona central de Santa Elena, barrios privados aledaños y diferentes campos de los alrededores, con la colaboración de móviles de la Subcomisaría, agentes de la Guardia Urbana y otras unidades.

Un puma suelto en Pilar

Un puma fue captado por las cámaras de seguridad del country Los Jazmines en la localidad bonaerense de Pilar del Este, lo que generó un importante operativo y alarma entre los residentes del barrio privado y sus alrededores. El animal fue registrado durante la madrugada del 16 de septiembre, por el sistema de circuito cerrado de televisión, primero en el perímetro del complejo, y horas después, la administración confirmó su ingreso al predio.

Las imágenes obtenidas mostraron al ejemplar desplazándose por la zona, lo que activó la rápida intervención de las autoridades del barrio. La administración avanzó con un protocolo de seguridad que contempló el despliegue de drones y la participación de personal especializado en tierra, con el objetivo de localizar y contener al felino. Al mismo tiempo, se pidió a los vecinos que no intentaran acercarse al animal ni buscarlo por cuenta propia, y en caso de observarlo, dieran aviso a Defensa Civil.

Especialistas citados por medios locales señalaron que este tipo de episodios puede estar relacionado con el avance de zonas residenciales sobre áreas rurales y de baja densidad, lo que favorece el contacto ocasional con fauna silvestre y especies nativas de la región. El área donde ocurrió el avistamiento está rodeada de chacras y terrenos semi-rurales, una condición que facilita el desplazamiento de ejemplares fuera de su hábitat tradicional.

El Ministerio de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires difundió una serie de recomendaciones ante el eventual encuentro con un puma. Entre las principales sugerencias figuran no correr ni hacer movimientos bruscos, alejarse de manera pausada sin darle la espalda al animal, evitar acercarse si el felino está comiendo o acompañado de crías, e informar rápidamente a las autoridades correspondientes.