Sociedad

Un puma suelto en Mar Chiquita mantiene bajo alerta a vecinos y autoridades

El animal fue visto en una zona de pastizales de la localidad costera de Santa Elena. Pidieron a los residentes que no salgan de sus casas

Guardar
Las cámaras de una vivienda registraron la presencia de un puma en Santa Elena

La presencia de un puma suelto en la localidad bonaerense de Santa Elena, perteneciente al partido de Mar Chiquita, generó revuelo entre los vecinos, quienes se mantienen en alerta a pedido de las autoridades locales.

Un video captado por una cámara de seguridad de una vivienda registró al ejemplar de gran tamaño desplazándose en horas de la noche por una zona de pastizales, donde la presencia de un cerco perimetral modificó el recorrido del animal.

En cuanto supieron de la aparición, la Policía rural, Defensa Civil de Mar Chiquita y a la división de fauna dependiente del área de ambiente de la provincia de Buenos Aires, montaron un operativo conjunto con el objetivo de constatar si el animal aún permanece en la zona o si solo pasó de manera ocasional antes de regresar a un entorno silvestre.

Por esa razón, los organismos de control mantienen la vigilancia del felino y anunciaron la incorporación de recursos adicionales orientados a aumentar el radio de búsqueda y a reforzar las tareas preventivas, de acuerdo con lo informado por 0223. La localidad de Santa Elena, en donde se realizaba el despliegue, se ubica entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

Ante la posibilidad de una nueva aparición, las autoridades recomendaron extremar medidas de precaución y limitar la circulación, a la espera de certezas sobre el paradero del animal. El titular de Defensa Civil del distrito, Horacio Fernández, puntualizó en diálogo con Ahora Mar del Plata: “Estamos pidiendo a la gente que esté atenta, que no salga si no es necesario”. Subrayó además la importancia de no realizar intentos individuales para capturar o ahuyentar al puma, señalando que el animal puede representar un peligro real en caso de sentirse amenazado. “Es un animal peligroso que puede llegar a atacar y lastimar”, insistió, de acuerdo con lo indicado por el portal Ahoramardelplata.

En este sentido, recordaron que el protocolo en vigor establece la intervención exclusiva de personal especializado y la notificación inmediata a las autoridades ante cualquier novedad.

El punto donde fue filmado el puma se ubica muy cerca del casco urbano local, por lo que personal policial y municipal mantenía la presencia de patrullas para vigilar las inmediaciones. Las recorridas alcanzaron la zona central de Santa Elena, barrios privados aledaños y diferentes campos de los alrededores, con la colaboración de móviles de la Subcomisaría, agentes de la Guardia Urbana y otras unidades.

Un puma suelto en Pilar

Un puma suelto en Pilar
Un puma suelto en Pilar

Un puma fue captado por las cámaras de seguridad del country Los Jazmines en la localidad bonaerense de Pilar del Este, lo que generó un importante operativo y alarma entre los residentes del barrio privado y sus alrededores. El animal fue registrado durante la madrugada del 16 de septiembre, por el sistema de circuito cerrado de televisión, primero en el perímetro del complejo, y horas después, la administración confirmó su ingreso al predio.

Las imágenes obtenidas mostraron al ejemplar desplazándose por la zona, lo que activó la rápida intervención de las autoridades del barrio. La administración avanzó con un protocolo de seguridad que contempló el despliegue de drones y la participación de personal especializado en tierra, con el objetivo de localizar y contener al felino. Al mismo tiempo, se pidió a los vecinos que no intentaran acercarse al animal ni buscarlo por cuenta propia, y en caso de observarlo, dieran aviso a Defensa Civil.

Especialistas citados por medios locales señalaron que este tipo de episodios puede estar relacionado con el avance de zonas residenciales sobre áreas rurales y de baja densidad, lo que favorece el contacto ocasional con fauna silvestre y especies nativas de la región. El área donde ocurrió el avistamiento está rodeada de chacras y terrenos semi-rurales, una condición que facilita el desplazamiento de ejemplares fuera de su hábitat tradicional.

El Ministerio de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires difundió una serie de recomendaciones ante el eventual encuentro con un puma. Entre las principales sugerencias figuran no correr ni hacer movimientos bruscos, alejarse de manera pausada sin darle la espalda al animal, evitar acercarse si el felino está comiendo o acompañado de crías, e informar rápidamente a las autoridades correspondientes.

Temas Relacionados

Mar Chiquitapuma sueltofelinoSanta Elenaúltimas noticias

Últimas Noticias

Video: violento enfrentamiento entre bandas en el medio de la calle

Los vecinos de la zona registraron las imágenes y aseguraron que este tipo de peleas ocurren “todas las noches”. Se desplegó un operativo policial, pero no hubo ningún detenido

Video: violento enfrentamiento entre bandas

“De hoy no pasás”: su pareja lo llevó a vivir con ella cuando salió de la cárcel y él la prendió fuego mientras dormía

El ex presidiario fue aprehendido en Virrey del Pino acusado de tentativa de homicidio agravado por mediar violencia de género

“De hoy no pasás”: su

Leonardo Cositorto dijo estar débil y desnutrido para acceder a domiciliaria, pero la Justicia lo rechazó

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aseguró que el cuadro no sería de tal gravedad para hacer lugar a su pedido. Además, apuntaron a las negativas de ser atendido por parte del propio recluso

Leonardo Cositorto dijo estar débil

Se entregó uno de los Hell’s Angels sospechado de participar de la emboscada a tiros en La Plata

El acusado, un mecánico de Entre Ríos, se presentó ante el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta con una pistola y el Ford Fairlane que fue filmado por las cámaras en el ataque a la caravana de la banda Tehuelches

Se entregó uno de los

“Planificó los crímenes”: prisión perpetua para la policía de San Luis que mató a sus dos hijos mientras dormían

Sofía y Bautista tenían 2 y 7 años. La mujer, que estaba llena de deudas, los asesinó de madrugada en la casa que compartían. Los jueces consideraron que hubo alevosía

“Planificó los crímenes”: prisión perpetua
ÚLTIMAS NOTICIAS
Castigar antes no es prevenir:

Castigar antes no es prevenir: es rendirse como Estado

Frente a la volatilidad cambiaria y la tensión del mercado, el Gobierno intentó sumar anuncios económicos

La cesión silenciosa del poder judicial a los algoritmos

Video: violento enfrentamiento entre bandas en el medio de la calle

Más de $73 millones de dólares: el saldo final de la plata de los cuadernos de las coimas

INFOBAE AMÉRICA
Rubio instó a Israel a

Rubio instó a Israel a no avanzar con la anexión de Cisjordania: “Amenaza el acuerdo de paz en Gaza”

La conexión clave entre intestino y cerebro: cómo la microbiota influye en el estado de ánimo

La ONU le pidió a Israel un mayor acceso a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria

Marco Rubio afirmó que EEUU aún sigue interesado en reunirse con Rusia si existe una oportunidad de paz en Ucrania

Estados Unidos sancionó a las dos mayores petroleras de Rusia tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin

TELESHOW
El video de Maxi López

El video de Maxi López en una rotisería preparando una milanesa que se volvió viral

La romántica foto de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras su regreso de Europa

Charly García recibió sus 74 años en Palermo y fue ovacionado por una multitud de fans

Nicki Nicole debuta como actriz en Envidiosa junto a Griselda Siciliani: las primeras imágenes de su personaje

La insólita razón por la que Susana Giménez bajó de un avión en silla de ruedas