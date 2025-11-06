Se desataron tres incendios en el Parque Nacional Lanín por la fuerte actividad eléctrica durante una tormenta

Los focos se desataron por una tormenta eléctrica

Una intensa tormenta eléctrica desatada este miércoles en el norte y centro de Neuquén, afectó varias zonas del Parque Nacional Lanin, puesto que desató tres focos de incendio que se mantienen activos desde entonces. Los equipos de bomberos trabajan para mantener las llamas controladas y evitar que la propagación hacia otros lugares.

Los puntos ígneos se registraron específicamente en el área de Quillén, en inmediaciones del Cerro Ponom. Las primeras columnas de humo se identificaron cerca de las 15:30, luego de una jornada con abundantes lluvias, ráfagas de viento y mucha actividad eléctrica, condiciones habían sido anticipadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los guardaparques de la seccional reportaron inmediatamente la presencia de humo y, a partir de ese momento, se desplegó un operativo coordinado por el área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) Norte, en colaboración con la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Norte y guardaparques. Al operativo se sumaron cuatro cuadrillas del ICE Lanín y dos del Sistema Provincial de Manejo de Fuego, lo que elevó a unos 30 trabajadores para las tareas de combate de incendios en el terreno, según especificó el portal Diario de Río Negro. Contaron además con monitoreo satelital y recursos aéreos.

Las autoridades monitoreando la zona (Instagram: pnlanin)

Las tareas de combate se desarrollaron en un sector de difícil acceso, situación que se vio agravada por las descargas eléctricas debido a la tormenta. El principal objetivo del operativo fue contener los incendios que estaban activos y restringir su propagación. Para eso, los equipos priorizaron la protección de áreas de bosque nativo.

El frente de tormentas avanzó de oeste a este por varios departamentos de Neuquén, con fuertes lluvias registradas en zonas como Zapala, Añelo, Rincón de los Sauces, Chos Malal, Centenario y Plottier, así como en el Alto Valle. Y de acuerdo con lo que indicó el portal Bariloche Opina, pese a las precipitaciones, el riesgo por la presencia de nuevos focos se mantenía activo debido a la actividad de la tormenta.

Las autoridades del parque remarcaron que estos fenómenos suelen ser una de las principales causas de incendios forestales en la región andinopatagónica. A través de un comunicado compartido en redes sociales, explicaron cómo fueron los sucesos que desataron los incendios: “Dada la tormenta eléctrica pronosticada en gran parte de la jurisdicción del Parque Nacional Lanín se informa que se declararon 3 focos de incendio hasta el momento en la zona de Quillén – Cerro Ponom, zona de muy difícil acceso".

Los puntos donde se desató el fuego (Instagram: pnlanin)

“La alta probabilidad de desarrollo convectivo había sido anticipada por distintos modelos de predicción meteorológica con seguimiento por el área técnica del ICE Lanín -encargada de elaborar y ejecutar los Planes de Lucha contra Incendios Forestales del área protegida-“, escribieron.

A su vez, anticiparon que el monitoreo continuará durante toda la noche y los próximos días, ante la posibilidad de que surjan nuevos incendios provocados por la actividad eléctrica.

Por estas horas, el organismo nacional del clima mantenía las advertencias para una amplia región en la que se prevé la llegada de tormentas de variada intensidad durante las próximas horas. De acuerdo con el informe, estas tormentas pueden alcanzar características localmente fuertes, con una alta probabilidad de descargas eléctricas recurrentes y ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Las autoridades no descartan episodios de caída ocasional de granizo, así como chaparrones intensos que podrían generar una acumulación significativa de agua en cortos lapsos de tiempo. Según las previsiones, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 10 y los 40 milímetros, aunque no se descarta que en determinados puntos las lluvias superen esos registros previstos. Este escenario mantiene en alerta a equipos de emergencias y a la población local, ante la posibilidad de complicaciones por anegamientos repentinos, crecida de cursos de agua y caída de árboles o postes debido a la fuerza del viento.