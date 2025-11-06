Hay alerta amarilla por tormentas en gran parte del país: qué provincias se verán afectadas

MetSul Meteorología advierte sobre lluvias de hasta 100 milímetros y vientos de 100 km/h en el sur de Brasil y el noreste argentino (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada de un inusual doble ciclón desde Brasil y Chile mantiene en estado de alerta a extensas regiones de Argentina, según comunicó el observatorio MetSul Meteorología. El fenómeno, que implica la interacción simultánea de dos sistemas de baja presión, traerá aparejados fuertes tormentas, vientos muy intensos y un viraje abrupto en las condiciones del tiempo que afectarán al menos a 10 provincias.

El primer ciclón se forma en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, a partir del jueves 6 de noviembre y persistirá hasta el sábado 8. El reporte de MetSul Meteorología puntualiza que los niveles de presión atmosférica oscilarán entre 994 y 995 hectopascales durante el evento, situación que incrementa la intensidad de los vientos, estimados en hasta 100 kilómetros por hora, y las lluvias, que podrían sumar 100 milímetros en apenas 24 horas.

Las lluvias y los vientos primero alcanzarán el sur de Brasil y, conforme avancen los días, las precipitaciones impactarán Uruguay y el noreste argentino. Esta situación ocasionará una marcada caída de las temperaturas en buena parte del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas amarilla y naranja por tormentas y vientos en el centro y norte de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el jueves 6 se desarrollará otro ciclón en el área del océano Pacífico, próximo a la costa de Chile. Si bien en Santiago de Chile se observarán precipitaciones, el acumulado estimado se reduce a 5 milímetros.

El fenómeno de la ciclogénesis previsto movilizará el aire frío hacia el centro y norte de Argentina, extendiendo el alcance de las tormentas y lluvias intensas a una gran franja de provincias.

Entre los distritos bajo advertencia se encuentran Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires. La advertencia emitida por los organismos meteorológicos cataloga la situación como de “alto riesgo meteorológico”, al menos hasta el final de la semana.

El fenómeno de ciclogénesis provocará un descenso abrupto de temperaturas y lluvias intensas en varias provincias argentinas

Sobre la dinámica física del evento, se alertó que un ciclón es un sistema atmosférico donde el aire rota rápidamente sobre una región de baja presión, generando condiciones meteorológicas severas, incluidas lluvias torrenciales y ráfagas de viento extremas. El sentido de la circulación varía por hemisferio: en el norte giran en sentido antihorario, en el sur lo hacen en sentido horario. Estas estructuras reciben nombres diversos según su localización e intensidad, como huracanes, tifones o simplemente ciclones.

En los primeros días del fenómeno, los especialistas destacaron la rapidez de la propagación y la acumulación de agua, lo que podría afectar zonas urbanas y rurales con anegamientos o cortes temporarios en servicios básicos.

Justamente, las áreas implicadas se verán más afectadas por las precipitaciones que por la caída de la temperatura. Varias provincias del interior se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por tormentas, de cara al jueves y viernes, de acuerdo con el sistema de alertas tempranas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De sur a norte, las provincias con alerta amarilla por las lluvias para el jueves 6 son: este de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, sur de Mendoza, oeste de Buenos Aires, este de San Luis, y noroeste de Córdoba. En San Juan, sur y oeste de La Rioja, y oeste de Catamarca, el aviso es por viento.

Las áreas urbanas y rurales bajo alerta podrían sufrir anegamientos y cortes temporarios de servicios básicos por las lluvias

La advertencia naranja, por su parte, rige en gran parte de San Luis, Mendoza y sur de Córdoba. Estas zonas son las que peor la pasarán durante el jueves.

El viernes, el panorama cambia completamente. Si bien la alerta naranja se mantiene en el noreste de Mendoza y gran parte de San Luis, las de color amarillo pasarán a estar sobre la zona del Litoral.

Las provincias de Córdoba, Santa Fe, Paraná, sureste de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones y este de Formosa y Chaco tienen advertencia amarilla por tormentas.