Sociedad

Incendio fatal en un edificio de Palermo: una mujer murió y otras seis personas debieron ser asistidos

El hecho se produjo sobre la Avenida Scalabrini Ortiz. Se desconocen las causas del siniestro

El incendio se produjo en la madrugada en un edificio de 10 pisos

Un incendio se desató durante la madrugada de este jueves en un edificio de 10 pisos ubicado en Avenida Scalabrini Ortiz 2300, entre las calles Güemes y Charcas, en el barrio porteño de Palermo. Por el hecho se registró un saldo de seis personas asistidas por inhalación de humo y el fallecimiento de una mujer de 68 años.

El siniestro generó un amplio despliegue de Bomberos de la Ciudad, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y fuerzas de seguridad, que coordinaron la evacuación de los residentes del lugar.

Las causas permanecen bajo investigación de la División Siniestros de Bomberos de la Ciudad y la Policía Comunal 14. En tanto, el operativo llevado adelante incluyó cinco dotaciones y la utilización de equipos especiales para el control de las llamas que afectaron principalmente los pisos bajos del edificio.

Para poder trabajar en la zona y facilitar tanto el acceso de los vehículos de emergencia como las tareas de extinción, se realizó un corte de circulación sobre la Avenida Scalabrini Ortiz.

De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, la evacuación del edificio se realizó en calma y de manera ordenada, bajo la supervisión del personal de emergencias. Los residentes fueron guiados hacia los sectores seguros mientras los equipos de Bomberos trabajaban para ventilar el inmueble y controlar los focos de fuego.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó cinco ambulancias y una unidad de Triage, con profesionales que asistieron a un total de seis personas en el lugar: cinco mujeres y un hombre, todos adultos con edades comprendidas entre 34 y 72 años.

Las fuentes médicas presentes en el operativo, confirmaron el deceso de una mujer de 68 años, cuyo cuerpo fue hallado en el primer piso. Las autoridades dispusieron la presencia de una psicóloga de la Policía de la Ciudad para contención de familiares y vecinos afectados por la situación.

Una vez extinguido el incendio, la División Siniestros de Bomberos de la Ciudad y la Policía Científica iniciaron las tareas de peritaje, con el objetivo de establecer el origen del fuego y evaluar el estado estructural del edificio.

El operativo de atención médica duró aproximadamente una hora, aunque la unidad de Triage permaneció en prevención mientras continuaban los procedimientos de revisión por parte de las autoridades técnicas.

Noticia en desarrollo

