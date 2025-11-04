Crimen y Justicia

Violencia en Neuquén: golpeó a un compañero de escuela de su hijo por un video de TikTok

Ocurrió dentro del Colegio Secundario Santa Teresa de Jesús. El padre del chico agredido hizo la denuncia

La escuela donde ocurrió la agresión (Crédito: Google street view)

Un hecho de violencia escolar tuvo lugar este lunes por la mañana en el Colegio Secundario Santa Teresa de Jesús, en Neuquén, cuando un padre ingresó a la institución y golpeó a un joven de 17 años, compañero de su hijo. El motivo: un video que había subido a su cuenta de TikTok.

El hecho fue denunciado por Ariel, papá del joven agredido, quien relató la situación a un medio local. Según dijo, todo comenzó cuando una pareja se le acercó para conversar sobre un inconveniente que había tenido su hijo con el de ellos.

El motivo del conflicto era un video estilo “Ping Pong” que los alumnos grabaron para la red social, caracterizado por preguntas rápidas y respuestas espontáneas. Un juego altamente popular entre los adolescentes.

Ariel explicó al diario LMN que el hijo de la pareja se sintió molesto por la forma en que apareció en el video y la interpretó como una burla. Tras conocer el malestar, el material fue borrado y se ofrecieron disculpas. “Ya estaba solucionado”, aseguró.

También dijo que en su hogar la problemática del acoso escolar se discute abiertamente, especialmente después del suicidio de un amigo cercano de su hijo a consecuencia de bullying, ocurrido dos años atrás. “Jamás haría algo con la intención de burlarse de otro chico”, remarcó.

A pesar de que los adultos acordaron reunirse con la dirección del colegio para tratar el tema, la violencia escaló inesperadamente. Ariel relató que, al llegar al establecimiento educativo, su hijo ingresó primero mientras los adultos aguardaban sus turnos en la mesa de entrada.

“Hoy (por el lunes) a las ocho de la mañana dejo a mi hijo más chico en la primaria y voy a buscar al de la secundaria. En ese momento se me acerca una pareja, me preguntan si soy el papá de mi hijo mayor y me dicen que quieren hablar conmigo por un inconveniente que su hijo tuvo con el mío”, contó.

“Me puse a disposición para aclararlo con la dirección y entre los padres, con diálogo”, explicó. En ese momento, el padre del otro alumno identificó al joven, le preguntó su nombre y lo golpeó en el estómago. También intentó golpearlo en el rostro, pero el adolescente logró cubrirse con la mochila.

El episodio ocurrió ayer en horas de la mañana (Crédito: Google street view)

“Esta pareja lo ve, el hombre se le acerca, le pregunta su nombre y le pega un golpe en el estómago. Después intenta darle otro en la cara, pero mi hijo alcanza a cubrirse con la mochila”, relató el denunciante.

El ataque sucedió a la vista de varios testigos, entre quienes se encontraban adultos y personal escolar. Según el padre, tras la agresión el hombre tomó un palo de origen indeterminado y comenzó a amenazar a quienes se hallaban allí, hasta que finalmente subió a su auto y dejó el colegio.

“Llegamos, mi hijo entra primero, y nosotros esperamos en mesa de entrada porque los padres tenemos que anunciar nuestros datos antes de ingresar”, detalló.

Y agregó: “Lo agreden dentro de su escuela, por algo que ya estaba hablado y resuelto”.

El hombre también relató que, aunque los adultos restantes intentaron pedir explicaciones, el agresor optó por la intimidación. Tras los hechos, Ariel se dirigió a la Policía para radicar la denuncia formal, subrayando el estado de alerta y temor en que quedó su familia.

“No estamos tranquilos. Un adulto violento entró, agredió a un chico y se fue impune. Como padres, exigimos que se investigue y que se actúe. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser otro”, concluyó.

A raíz de este hecho, la familia del menor agredido solicitó la intervención inmediata de las autoridades educativas y policiales para esclarecer lo sucedido y reforzar las medidas de seguridad dentro del colegio.

