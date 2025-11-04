Sociedad

Un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Mendoza y fue rescatado por guardaparques

El Ministerio de Energía y Ambiente confirmó que el ejemplar rescatado en Tunuyán no podía volar y que su pronóstico es reservado mientras profesionales realizan estudios clínicos para determinar las causas de su estado

Un inusual episodio sorprendió a una familia en el distrito de Los Árboles, en el departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza. Un cóndor andino hembra cayó sobre el techo de una vivienda rural ubicada a la altura del kilómetro 15 de la Ruta 89. La situación fue reportada por la propietaria del domicilio, quien alertó a la Policía al escuchar un estruendo que provenía del techo. Uno de sus hijos subió para ver qué había ocurrido y se encontró con el ave, que no podía volar.

Según informaron fuentes del caso, el episodio se registró minutos antes de las 17 de este lunes. Tras recibir el llamado, personal de la Policía Rural del Valle de Uco acudió al lugar. Ante las características del ejemplar y su estado de salud, se solicitó la intervención del equipo de Biodiversidad y Ecoparque, que inmediatamente envió a los guardaparques del paraje Manzano Histórico. La maniobra de captura fue realizada conforme al protocolo establecido para el manejo de esta especie, declarada protegida en la provincia.

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza confirmó que se trataba de una hembra adulta de cóndor andino (Vultur gryphus). El ejemplar fue trasladado con éxito al Ecoparque provincial, donde actualmente se encuentra bajo atención veterinaria especializada.

Las autoridades indicaron que el ave presentaba dificultades para volar, aunque todavía no se han determinado con precisión las causas.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, explicó que el estado del animal es todavía está comprometido hasta tanto se le hagan todos los estudios. “El pronóstico es reservado hasta completar los análisis que permitirán identificar las causas que le impidieron volar”, señaló el funcionario a El Editor Mendoza. Asimismo, indicó que, como parte del protocolo nacional de conservación, se enviarán muestras a la Fundación Bioandina Argentina para su evaluación.

Desde el Ministerio destacaron la rápida reacción de la familia que, al advertir la presencia del ave, decidió dar aviso a las autoridades sin intentar manipularla. “La participación ciudadana es fundamental para la protección de la fauna nativa”, remarcó Haudet.

El cóndor andino, recordaron desde la cartera ambiental, cumple un rol clave como especie carroñera dentro del equilibrio de los ecosistemas de montaña. En Mendoza, su conservación forma parte de una política de Estado que involucra a diversos organismos y organizaciones.

En esa línea, se desarrollan acciones conjuntas entre la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente, con la colaboración de entidades como la Fundación Bioandina Argentina, SOS Acción Salvaje, Fundación Cullunche, Ecoparque Buenos Aires, la Reserva Natural Villavicencio, Natura Argentina, además de técnicos especializados y voluntarios.

El operativo que se desplegó en Los Árboles para rescatar al cóndor se enmarca en esos esfuerzos coordinados de conservación. La captura fue realizada en condiciones de seguridad, tanto para el animal como para el personal interviniente.

Una vez estabilizada, la hembra fue derivada al Ecoparque, donde continúa siendo monitoreada por profesionales de fauna silvestre.

El episodio generó atención en la zona debido al tamaño y la particularidad del ave. La especie, considerada amenazada, posee una envergadura que puede superar los tres metros y se desplaza habitualmente en zonas de montaña, a gran altura. No es común que se registre su presencia en contextos urbanos o domiciliarios, salvo en situaciones de emergencia, enfermedad o accidente.

El caso quedó registrado en los informes de Guardaparques del Manzano Histórico-Portillo de Piuquenes y de la Policía Rural, que fueron clave en el rescate. Por el momento, el ejemplar permanece bajo observación en el Ecoparque y se esperan los resultados de los estudios veterinarios para determinar si podrá ser reinsertado en su hábitat natural una vez recuperado.

