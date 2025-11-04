Comodoro Rivadavia: un funcionario judicial se negó a hacerse un control de alcoholemia y se cruzó con los agentes de tránsito

En un insólito hecho ocurrido en el corazón de Comodoro Rivadavia, un funcionario judicial se negó a realizarse un control de alcoholemia e increpó a los agentes de la Agencia de Seguridad Vial. El hecho quedó grabado por uno de los presentes, donde se escuchan los insultos y hasta como lo invita a pelear a una de las autoridades.

El hombre en cuestión fue identificado como Fabricio Sachi, quien se desempeña como auxiliar en la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, en Santa Cruz, pero que está radicado en la ciudad chubutense. De acuerdo a las imágenes que se difundieron en diferentes medios locales, el hombre comenzó a increpar a uno de los agentes cuando le quiso hacer el control de alcohol en sangre.

El episodio ocurrió en la intersección de Alvear y Necochea, una de las esquinas más transitadas de la ciudad. La presencia de personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Chubut formaba parte de un operativo rutinario en la zona, cuando Sachi fue requerido para detener su automóvil y someterse a la prueba correspondiente. Lejos de colaborar, el funcionario manifestó un comportamiento desafiante ante los inspectores, actitud que sorprendió a transeúntes y automovilistas que presenciaron el intercambio.

La reacción de Sachi quedó registrada en video, lo que permitió reconstruir el incidente. Al recibir el pedido de detenerse para el control, el auxiliar fiscal optó por no cumplir con la instrucción y respondió con agravios y amenazas.

Según puede verse en las imágenes difundidas por medios locales y compartido ampliamente en redes sociales, el confrontamiento se inició cuando un agente de la APSV le pidió al funcionario que se realizara el test. Sachi, exhibiendo su identificación y en tono elevado, manifestó: “No me tutees, bájame el tono. ¿Quién sos? Llamá a quien quieras, no voy a hacer el test, me parece una verga, mandame la multa a mi casa”, según se escucha en la grabación.

El funcionario fue identificado y se cruzó con un agente de tránsito

La situación escaló cuando el funcionario pidió hablar con otro uniformado para manifestar su disconformidad y plantear una denuncia. Dirigiéndose a personal policial que estaba en el lugar, Sachi exclamó: “Quiero denunciarlo por abuso de autoridad”. Además, añadió una referencia explícita a su residencia: “Tengo domicilio acá a la vuelta y viene a hincharme las pelotas”.

En un momento, ante la pregunta de “¿quién sos?“, que realizó el agente, del que no trascendió su identidad, Sachi replicó: ”Funcionario público igual que yo". Seguido a esto, comenzó a mostrar una libreta donde presumía de su cargo a nivel federal.

Durante la confrontación, el agente de la APSV reiteró en varias ocasiones la pregunta reglamentaria sobre si accedería o no al control: “¿Vas a soplar la pipeta, sí o no?”. Ante la insistencia, Sachi volvió a rechazar la medida y amenazó al agente acusándolo de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y hostigamiento”.

Luego confrontó al agente y arremetió: “A vos te estoy faltando el respeto”. Seguido a esto, lo invitó a pelear y continuó con las amenazas, mientras era reducido por personal policial que estaba en la zona.

De acuerdo con la normativa vigente en todo el país, los controles de alcoholemia a conductores son obligatorios en los operativos y la negativa a realizarlos constituye una infracción, pasible de multa y sanciones administrativas, independientemente del cargo que ostente la persona involucrada.

Fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial consultadas por medios locales señalaron que la labor del personal se ajustó a protocolo y que todo el procedimiento fue grabado para garantizar la transparencia del operativo. Según indicó la APSV, el video formará parte de las actuaciones elevadas a la justicia provincial y será evaluado como prueba en el expediente administrativo.