Sociedad

Se metieron con su camioneta al Río de la Plata, quedaron atascados y el agua tapó el vehículo: salieron nadando

Dos hombres iban manejando por la costa de Berisso, pero se quedaron atrapados y tuvieron que escapar del coche antes de que se sumerja ante la crecida de la marea. Se realizó un operativo en la zona

Un insólito hecho ocurrió este domingo en la costa de la localidad bonaerense de Berisso cuando dos hombres tuvieron que huir nadando de su camioneta cuando se atascó en el Río de la Plata y comenzaba a subir la marea. Por el hecho se realizó un importante operativo en la zona para sacar el vehículo del agua y registrar que no haya víctimas fatales.

De acuerdo a lo que dijeron los testigos que presenciaron la secuencia desde los primeros minutos, el vehículo —de modelo antiguo y carrocería elevada— avanzó por la costa desde la zona de Palo Blanco con la intención de llegar a la Isla Paulino. Los ocupantes intentaron aprovechar la bajamar para realizar el cruce, una maniobra que, según remarcan los lugareños, ya ha despertado advertencias en el pasado debido a la peligrosidad que representa.

La situación se tornó aún más compleja cuando algunos de los vecinos se percataron de que la camioneta no solo estaba inmovilizada, sino que el agua rodeaba la cabina y amenazaba con sumergirla por completo. Ante el temor de que las personas continúen en el interior, los presentes realizaron una llamada de emergencia al 911. El aviso llegó rápidamente a los equipos de rescate, quienes activaron un protocolo de intervención ante la posibilidad de ocupantes atrapados.

Así quedó la camioneta en
Así quedó la camioneta en el Río de la Plata

El titular de Defensa Civil de la ciudad, Roberto Scafati, explicó a 0221.com.ar que la alerta los llevó a acudir a la costa con la premisa de que los individuos podían encontrarse atrapados dentro del vehículo. “Entraron con la camioneta queriendo cruzar desde Palo Blanco a la isla y se quedaron en el agua. Nosotros fuimos tras un llamado porque la gente pensó que habían quedado adentro. La realidad es que los que estaban en la camioneta salieron nadando hasta la costa”, detalló el funcionario.

El despliegue en la zona contempló la utilización de un bote de rescate para llegar hasta el lugar donde la camioneta yacía semi sumergida. Según describió Scafati al citado medio, “habían avisado a la guardia de Defensa Civil que estaban adentro y al final no fue así. Fuimos en bote a ver la camioneta pensando que estaban adentro y no, los chicos estaban en la costa”. El funcionario aclaró que cada uno de estos episodios requiere una respuesta veloz, ya que en caso de que una persona quede atrapada dentro de un vehículo inundado, la situación puede escalar en gravedad en cuestión de segundos.

La imagen del vehículo sepultado bajo las aguas del río fue registrada por varios habitantes de la zona. En un video que circuló durante este lunes se observa cómo quedó la camioneta con la cabina completamente sumergida bajo el agua.

De acuerdo a lo declarado por Scafati, el rescate o remoción de la camioneta presenta serias dificultades técnicas debido al peso del rodado, la profundidad creciente y el barro del lecho. “La camioneta va a quedar ahí, no la va a sacar nadie”, resumió.

Se desplegó un operativo para
Se desplegó un operativo para confirmar que no haya víctimas fatales

El incidente se suma a una cadena de episodios que han ocurrido en la costa ribereña de Berisso, especialmente entre personas que, por desconocimiento o por asumir riesgos innecesarios, intentan cruzar a la Isla Paulino utilizando medios inapropiados. Esta zona del Río de la Plata se caracteriza por fuertes variaciones en el nivel de las aguas y un lecho de barro que puede tornarse en trampa sin previo aviso. La tradicional costumbre de acceder a la isla se realiza mediante embarcaciones autorizadas desde el muelle local, ya que la travesía a pie o en vehículo está considerada inviable por las autoridades.

“Se metieron con playa y la marea fue subiendo. Entre Palo Blanco y la Isla Paulino les ganó el agua. Me parece que la camioneta se les quedó encajada y con el tiempo se tapó de agua”, explicó Scafati, quien reiteró que “en Defensa Civil recomendamos no introducirse al Río de la Plata con vehículos, ingresar al agua solamente en zonas donde hay servicio de guardavidas y en horarios pertinentes y no meterse en zonas prohibidas”.

Las autoridades municipales aprovecharon este caso para renovar el llamado a la precaución y respeto de las normas en áreas ribereñas. Defensa Civil recomendó no ingresar al río en coche, ni atravesar sectores informales que puedan significar un riesgo para la vida. Además, recordó que solo deben utilizarse balnearios y pasos habilitados, donde hay presencia de guardavidas y servicios de rescate.

