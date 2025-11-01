Sociedad

Tragedia en Mendoza: un auto arrolló a dos menores de edad y mató a uno de ellos

La víctima fatal tenía 13 años y perdió la vida en el acto producto del impacto. El otro chico fue derivado de urgencia al Hospital Humberto Notti. Se investigan las causas del siniestro

El conductor de 82 años
El conductor de 82 años cruzó un semáforo en rojo y arrolló a los menores en la intersección de Boulogne Sur Mer y J. y M. Clark

Un incidente vial registrado hoy minutos después del mediodía en la Ciudad de Mendoza dejó como saldo la muerte de un menor de edad y otro adolescente hospitalizado. La tragedia sucedió en la intersección de Boulogne Sur Mer y J. y M. Clark, donde un Volkswagen Up blanco circulaba en dirección sur-norte.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo era conducido por M.A.M, de 82 años. Al llegar al semáforo de la mencionada esquina, el automóvil habría cruzado mientras la señal se encontraba en luz roja. En ese preciso momento, los dos menores intentaban atravesar la calle y fueron arrollados por el rodado.

Como consecuencia del impacto, Fausto Morco, de 13 años, perdió la vida inmediatamente en el lugar. Las autoridades confirmaron que otro menor de edad también resultó lesionado y fue derivado de urgencia al Hospital Humberto Notti para recibir atención médica.

Personal policial de la dependencia local, junto con efectivos de Policía Científica y Tránsito Municipal, desarrollaron tareas en la zona con el objetivo de determinar las circunstancias del siniestro y realizar las pericias correspondientes.

Las primeras actuaciones incluyeron el corte momentáneo de la circulación y el inicio de un sumario para esclarecer la mecánica del accidente.

La Policía Científica y Tránsito
La Policía Científica y Tránsito Municipal realizaron peritajes en la zona para esclarecer las causas del siniestro vial en Mendoza

Falleció un bebé por un accidente en Corrientes

Un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del paraje Desiderio Sosa en la provincia de Corrientes, provocó la muerte de un bebé de cinco meses y dejó a tres adultos con heridas graves.

La colisión se produjo cerca del mediodía del martes, en las inmediaciones de la ciudad de Santo Tomé, cuando un auto ocupado por cuatro personas perdió el control, despistó y volcó por motivos que todavía se investigan, según reportes de medios locales.

Según detalló Diario Norte, el incidente tuvo lugar poco antes de las 14. El conductor, que viajaba con dos adultos y un menor, perdió el dominio del vehículo, lo que generó la salida de la calzada y el posterior vuelco, finalizando a un costado de la ruta. El impacto movilizó unidades de emergencia y a efectivos de diferentes reparticiones.

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Desiderio Sosa fue la primera en llegar, activando los protocolos correspondientes y requiriendo asistencia de los Bomberos Voluntarios de Santo Tomé y de ambulancias.

El operativo de rescate priorizó la atención de los ocupantes, especialmente del bebé, que fue llevado de urgencia al Hospital de Virasoro por la gravedad de sus lesiones. El personal sanitario confirmó pocos minutos después su fallecimiento, informó El Litoral.

El accidente en Corrientes dejó
El accidente en Corrientes dejó además a tres adultos con heridas graves y en estado de shock, internados en el Hospital de Santo Tomé (El Litoral)

Los tres adultos, aunque se encontraban estables, fueron derivados e internados en el Hospital de Santo Tomé. Presentaban un marcado estado de shock y lesiones de consideración, por lo que recibieron atención especializada y controles médicos adicionales.

El sitio del accidente quedó bajo custodia policial, mientras peritos de la Policía de Corrientes y agentes de la Unidad Fiscal realizaron las primeras tareas investigativas.

Las autoridades realizan labores para reconstruir la secuencia de los hechos y reunir información que permita determinar cómo se produjo el despiste y el posterior vuelco. Entre las hipótesis que se manejan, se evalúan errores humanos, problemas mecánicos o factores externos.

Las tareas en el lugar se realizaron con coordinación entre el personal policial, bomberos y peritos viales para preservar la escena y garantizar la circulación segura del tránsito.

