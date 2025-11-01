Sociedad

Se agotaron las monedas en homenaje al gol de Maradona a Inglaterra que lanzó el Banco Central: “Vamos a hacer más”

El presidente de la entidad, Santiago Bausili, aseguró que las piezas conmemorativas del Mundial 2026 se vendieron a una “cantidad” y “velocidad” que superó los casos anteriores

Guardar
Se agotaron las monedas de
Se agotaron las monedas de plata del Mundial de Fútbol de 2026

La curiosidad del público agotó las 2.500 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 emitidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En tan solo 3 días, el pequeño metal que ilustra el segundo gol de Diego Armando Maradona en el histórico 2-1 de Argentina a Inglaterra en México de 1986 se vendió totalmente por la “alta demanda”, luego de que salir a la venta el martes pasado.

Así lo informó el BCRA en un comunicado oficial, en el que precisó que a partir del lunes dejará de estar disponible el punto de venta establecido en el stand numismático ubicado en el edificio central de la institución financiera.

Para aquellas personas que completaron el formulario web, abonaron mediante transferencia y fueron contactadas por el banco, podrán retirar sus unidades en el stand de Reconquista 250, en la ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes entre las 10 y las 14, se informó.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, anticipó a través de su cuenta personal en X que habrá nuevas ediciones tras el éxito de este lanzamiento: “Vamos a hacer más. La cantidad y la velocidad a la que se vendieron superó todos los casos anteriores. Ojalá podamos tenerlas pronto a disposición. Aprovechen para mirar monedas de años anteriores que todavía tenemos en stock”.

El comunicado del BCRA
El comunicado del BCRA

A tono con el Mundial de Fútbol que se celebrará el año que viene en Estados Unidos, la moneda de plata acuñada por el BCRA rinde homenaje a la recordada jugada del segundo gol de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986, considerada una de las más notables en la historia de los campeonatos de la FIFA. Cada ejemplar salió a la venta a un precio de 235.000 pesos.

Enmarcada en el "Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026″, la pieza forma parte de la serie de acuñaciones alusivas que el BCRA ha desarrollado para torneos previos: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. En la última edición, la Selección Argentina obtuvo el título mundial, aportando un motivo emotivo añadido a la colección histórica.

"Vamos a hacer más", prometió
"Vamos a hacer más", prometió Bausili

El diseño central de la moneda incluye una pelota que atraviesa la superficie de la moneda, como alusión a la pasión futbolística nacional, con la inscripción “REPÚBLICA ARGENTINA” en el anverso, y la leyenda “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM” en el sector inferior. El reverso muestra el esquema de la jugada de Diego en 1986, donde se ilustra la trayectoria del balón y los rivales sorteados por el “Pelusa” antes de convertir ante el arquero inglés Peter Shilton.

La moneda pesa 27 gramos, tiene un diámetro de 40 milímetros, estriado en el canto y composición de plata 925. Presenta un valor facial de $10 y la inscripción del año 2025 en el círculo central simulando un campo de juego, además de mencionar a la institución emisora.

La emisión nacional incluyó únicamente 2.500 unidades, mientras que una versión especial en oro, destinada al circuito internacional, reproduce el esquema básico del diseño. La planificación y diseño estuvieron a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, en tanto que la acuñación fue realizada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España.

La moneda conmemorativa se vendió exclusivamente en el stand presencial de Reconquista 250, donde los compradores podían abonar mediante tarjetas o código QR, así como a través de transferencia bancaria, operación que requería completar un formulario y presentar documentación presencial al momento del retiro, junto con el comprobante correspondiente.

Temas Relacionados

últimas noticiasBanco CentralBCRASantiago BausiliDiego Armando MaradonaNumismática

Últimas Noticias

“Buscamos a mi papá vivo”: la esperanza de las hijas del jubilado desaparecido en Chubut

Se cumplen tres semanas de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales y por ahora no hay pistas de su paradero. Los operativos de la Policía siguen

“Buscamos a mi papá vivo”:

Tragedia en Mendoza: un auto arrolló a dos menores de edad y mató a uno de ellos

La víctima fatal tenía 13 años y perdió la vida en el acto producto del impacto. El otro chico fue derivado de urgencia al Hospital Humberto Notti. Se investigan las causas del siniestro

Tragedia en Mendoza: un auto

Detuvieron al joven que mató a su amigo durante una discusión en Hurlingham

El sospechoso tiene 18 años y está acusado de ser quien disparó contra la víctima en el hecho que ocurrió este miércoles en la localidad de Villa Tesei. Su cómplice ya fue detenido

Detuvieron al joven que mató

Detuvieron a un adolescente acusado de organizar un atentado a un colegio y promover el nazismo: cómo era su plan

El sospechoso tiene 16 años. Fue identificado tras una investigación del FBI. La Policía Federal Argentina allanó su casa y halló un arsenal

Detuvieron a un adolescente acusado

Megaoperativo en La Plata tras una masiva caravana de unas 1000 motocicletas convocadas para un evento de Halloween

Un amplio dispositivo policial nocturno se desplegó anoche luego de que decenas de motos circularan a alta velocidad por la capital bonaerense. Se incautaron más de 50 vehículos por diversas infracciones

Megaoperativo en La Plata tras
DEPORTES
Barracas Central le gana a

Barracas Central le gana a Argentinos y se acerca a la cima de la Zona A en el Torneo Clausura

¿La mejor asistencia del año? El magistral pase de Justo Giani en el triunfo clave de Aldosivi para soñar con la permanencia

Las elecciones de River Plate, en vivo: votaron más de 18 mil socios en unos comicios que se encaminan a ser récord

La sorpresa de Boris Becker al ver un video viral de Maradona jugando al tenis con Ricardo Darín: “No sabía que Diego jugaba”

El Inter Miami de Messi visita a Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Así fue la comunión de

Así fue la comunión de Malaika, la hija de Zaira Nara: la familia, gestos de cariño y Wanda como madrina

Graciela Alfano volvió a la carga contra Susana Giménez por sus problemas de salud: “Bajó mi sistema inmunológico”

Nico Vázquez y Dai Fernández se mostraron juntos y enamorados en una romántica noche porteña

Nazarena Vélez relató un episodio paranormal que vivió poco después de la muerte de Fabián Rodríguez

Del adiós a los rumores: Nicki Nicole se habría mostrado acompañada tras la ruptura con Lamine Yamal

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán aseguró

El régimen de Irán aseguró que su uranio enriquecido “permanece bajo los escombros” de las instalaciones bombardeadas por EEUU

Robo de joyas en el Louvre: hay cuatro imputados en prisión preventiva

La Policía de Río de Janeiro incautó un arsenal valuado en más de USD 2 millones tras la redada más letal del país

El jefe del Pentágono ofreció tecnología militar a los aliados del Sudeste Asiático para frenar las acciones “agresivas” de China

La serie estilo “The Office” que le permitió reinventarse a Lisa Kudrow tras su participación en “Friends”