Mendoza: realizaba tareas en el tendido eléctrico de trolebuses, cayó desde diez metros de altura y murió

Roberto Chávez tenía 56 años y era un operario con 21 años de trayectoria en la Sociedad de Transporte mendocina. El hecho ocurrió cerca de la medianoche en la intersección de las calles San Martín Sur y Cipolletti

El tendido eléctrico del trolebus
El tendido eléctrico del trolebus donde se encontraba trabajando la víctima

Un operario de 56 años falleció en Godoy Cruz durante la noche de ayer tras caer desde una altura de aproximadamente 10 metros mientras realizaba tareas en el tendido eléctrico de los antiguos trolebuses mendocinos. El accidente ocurrió alrededor de las 23:45 en la intersección de San Martín Sur y Cipolletti, cuando el trabajador se encontraba dentro de una caja elevadora realizando maniobras de mantenimiento sobre la línea eléctrica.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima, identificada como Roberto Chávez, estaba posicionada en el interior de la plataforma, aparentemente apoyado sobre una de las puertas laterales. Por motivos que aún no han sido esclarecidos, perdió el equilibrio y cayó al vacío. El impacto, desde unos diez metros de altura, fue fatal. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros y del personal médico que arribó al lugar, el hombre murió antes de poder ser trasladado.

Un llamado al 911 alertó a los servicios de emergencia sobre la caída de un operario que realizaba tareas nocturnas en el sistema de alimentación eléctrica del transporte público. En pocos minutos, se presentaron en el lugar agentes de la Comisaría Séptima de Godoy Cruz, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y móviles municipales. Al llegar, encontraron a la víctima tendida sobre la calzada, mientras recibía maniobras de asistencia por parte de sus colegas. Poco después, los médicos del SEC constataron su fallecimiento en el lugar.

La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) emitió un comunicado oficial en la mañana del jueves en el que confirmó la identidad del trabajador fallecido y expresó sus condolencias. Además, anunció que iniciará una investigación interna para determinar las causas que llevaron al trágico desenlace. “El hecho, ocurrido a las 23:40 horas del pasado 29 de octubre, contó con la colaboración de la Policía de Mendoza, equipos de emergencia y tránsito de la Municipalidad de Godoy Cruz. Se ha dispuesto el inicio de una investigación interna a fin de determinar las causas del accidente”, comunicó el organismo.

El comunicado de la Sociedad
El comunicado de la Sociedad de Transporte de Mendoza

En el mismo texto, la empresa estatal destacó la trayectoria del operario. “Cabe destacar que el señor Roberto Chávez, con 21 años de trayectoria en nuestra empresa, contaba con una amplia experiencia en el sector, destacándose siempre por su compañerismo, compromiso y excelente predisposición”, indicó la STM. Chávez formaba parte del Departamento de Energía, equipo técnico encargado del mantenimiento de las redes de alimentación eléctrica que abastecen a las unidades del transporte público en la provincia.

Fuentes policiales señalaron que Chávez y un grupo de operarios habían sido enviados a esa intersección de Godoy Cruz para trabajar en el desmontaje de parte del cableado del antiguo sistema de trolebuses. Durante la intervención, según relataron testigos, el operario se encontraba dentro de la caja elevadora. Por razones que se investigan, que perdió el equilibrio y cayó de espaldas.

En el lugar trabajaron también integrantes de Policía Científica, quienes relevaron la escena con el objetivo de obtener elementos que permitan reconstruir con mayor precisión el accidente. Las autoridades decidieron preservar la identidad de la víctima durante las primeras horas, a pedido de los familiares y de los responsables del operativo.

La STM, además de coordinar la investigación administrativa correspondiente, informó que se encuentra brindando acompañamiento a los familiares del trabajador fallecido y al equipo del que formaba parte. “En este difícil momento, acompañamos y brindamos contención a los familiares de nuestro compañero y a todo el equipo del Departamento de Energía de la STM, quienes atraviesan un profundo dolor por esta lamentable pérdida”, concluyó el comunicado.

Las actuaciones quedaron en manos de la fiscalía de turno y se continuará con la recopilación de testimonios y material técnico para determinar con precisión qué originó la caída. Tanto la investigación interna como la judicial seguirán líneas paralelas para establecer si hubo responsabilidades asociadas al protocolo de trabajo.

