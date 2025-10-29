La vida de violencia y muerte de Gorriarán Merlo: los atentados del ERP, el ataque a La Tablada y su captura por una traición

Gorriarán Merlo: había pasado muchos años en la clandestinidad, y terminaría traicionado por su amante

Llamaba la atención que ese pelado de ojos claros siempre lograba eludir los allanamientos y los consiguientes arrestos de los que eran víctimas sus compañeros, y que sería juzgado por abandonar a un grupo de hombres que lideró en el ataque al regimiento de Azul, cuando ordenó la retirada y desapareció.

Hace exactamente treinta años que era apresado, en México, el escurridizo Enrique Gorriarán Merlo. Se filtró el dato de que el ejército zapatista, que se había hecho fuerte en Chiapas, estaba en la búsqueda de instructores para su tropa. El presidente Carlos Menem puso sobre alerta a su par mexicano, Ernesto Zedillo, a quien le manifestó su deseo de capturar al guerrillero, buscado por el sangriento ataque al regimiento de infantería mecanizado 3 de La Tablada.

Santucho, Urteaga y Gorriarán Merlo, parte de la cúpula del ERP

Fue detenido en una ruta que une Tepotzlan y Cuautla y llevado a migraciones. Lo delató su amante, quien confirmó su verdadera identidad. Gorriarán, con un pasaporte con un nombre falso, quiso solicitar asilo pero ya estaba preparado un avión que lo dejaría en la base aérea de El Palomar. Terminaba así un recorrido de violencia y muerte de un cuarto de siglo.

Gorriarán había nacido en San Nicolás de los Arroyos el 18 de octubre de 1941. Se inició en política en el radicalismo intransigente de Frondizi, involucrándose en su pueblo primero en la campaña presidencial y luego en las luchas que dividieron al país entre laica o libre. En esos momentos, se hizo amigo de Benito Urteaga, también de San Nicolás, militante de la juventud radical que alternaba el teatro con el trabajo en el campo del padre.

Los dos últimos años del secundario los hizo en Pergamino, donde se haría amigo de Luis Enrique Pujals. Ambos coincidían en que el socialismo era el camino a tomar. El padre de Pujals había sido candidato a gobernador bonaerense por el partido Demócrata Progresista, pero él se había acercado al peronismo de la resistencia, donde sobresalía la figura de John Cooke.

El ataque causó una profunda conmoción. Hasta entonces había sido la operación más grande de la guerrilla en el país

En 1960, se fue a Rosario a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional del Litoral, pero rápidamente cambió por la carrera de económicas. En las elecciones de 1962, había hecho campaña por el candidato peronista Andrés Framini.

Pujals era estudiante de derecho y ya militaba en la agrupación trotskista Palabra Obrera. En tanto, Gorriarán recién se comprometería en 1965, año en que conoció al santiagueño Mario Roberto Santucho, contador recibido en la Universidad Nacional de Tucumán.

Cuando el Frente Revolucionario de los Trabajadores, de los hermanos Santucho, se unió a Palabra Obrera, se fundó el 25 de mayo de 1965 el Partido Revolucionario de los Trabajadores, de tendencia marxista-leninista. Sus fundadores se inspiraron en los modelos de las revoluciones cubana, argelina y vietnamita. Gorriarán se empleó en el frigorífico Swift de Rosario, armó una agrupación gremial y llevó su militancia a los barrios del sur de esa ciudad. Dos años después entró a Domecq.

En 1968 se casó con Ana María Sívori, con quien tendría tres hijas. La pareja se fue a vivir a una casa junto a su amigo Pujals y su pareja Susana Gaggero.

Se venía el tiempo de la violencia. En febrero de 1968 el PRT se partió. Santucho y Gorriarán optaron por el camino de la guerrilla.

Necesitaban dinero y armas. En enero de 1969 asaltaron un banco y les robaron los fusiles y pistolas a los dos gendarmes que custodiaban el lugar. Fue el primer armamento de la organización terrorista.

El capitán Viola con su hija. Fueron víctimas de un atentado del ERP

En 1970 pasó a la clandestinidad y a fines de mayo en una isla del Tigre quedó establecido el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Gorriarán se fue a vivir con su familia a Tucumán como responsable político-militar y a la par intensificó los contactos con grupos violentos de América, como el MIR chileno. Con Santucho viajaron a Cuba para concretar una alianza política y para que militantes del ERP se entrenasen en la isla en tácticas de guerrilla urbana y rural.

El 30 de agosto de 1971 fue arrestado, junto a Santucho, Alejandro Ulla y Humberto Toschi. Primero estuvo en Villa Devoto y luego en Rawson. El 15 de agosto de 1972 protagonizarían una espectacular fuga, organizada por el ERP y por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que incluyó la toma del penal por los propios guerrilleros presos, la entrada de un auto, una camioneta y dos camiones para sacar a los guerrilleros presos y la captura de un avión de línea para fugarse a Chile.

Seis jefes guerrilleros lograron alcanzar el aeropuerto de Rawson y llegar a Chile: Santucho, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, Domingo Menna y Fernando Vaca Narvaja. Pero otros 19, luego de esperar infructuosamente a los vehículos que por un malentendido se retiraron, terminaron recapturados y el 22 de ese mes serían ejecutados en el episodio que se conoció como “la Masacre de Trelew”.

El gobierno de Salvador Allende les concedió asilo político y días después volaron a Cuba. En 1972 junto a Santucho y Menna volvieron al país para ponerse al frente del ERP. Gorriarán asumió la jefatura de la Regional Capital y zona norte del conurbano en la organización terrorista.

Intento de copamiento del Regimiento 3 en La Tablada. Fue en plena democracia, y Gorriarán dijo que lo hizo para impedir un golpe de estado (NA)

Sus objetivos fueron unidades de ejército y empresas multinacionales. Si bien durante la corta gestión del presidente Héctor J. Cámpora habían establecido una suerte de tregua, los graves hechos de violencia registrados en Ezeiza con el regreso definitivo de Juan Domingo Perón entre peronistas de izquierda, de derecha y montoneros, hicieron que el ERP acusase al gobierno peronista de reprimir al pueblo y se consideró con las manos libres para accionar con la violencia.

El 6 de septiembre de 1973 participó, con catorce hombres, del asalto al Comando de Sanidad, con el fin de hacerse de armamento, pero la operación terminó con la muerte del teniente coronel Raúl Juan Duarte Ardoy y con una decena de guerrilleros detenidos.

El 19 de enero de 1974 fue el que comandó el ataque al Regimiento de Caballería de Tanques 10 de Azul, donde los guerrilleros mataron al jefe de la guarnición coronel Arturo Gay y asesinaron a su esposa Hilda Irma Cazaux, cuando protegía a una de sus hijas. Ese día comenzaría el calvario para el teniente coronel Jorge Ibarzábal. El ERP mantuvo a este militar en cautiverio durante 304 días. El rehén fue asesinado por los terroristas cuando se cruzaron con un retén policial. La víctima pesaba 35 kilos.

Por el malogrado ataque, Gorriarán perdió la jefatura y lo mandaron a Córdoba a trabajar como un militante raso más. Por esa razón no participó en el intento de copamiento del cuartel Domingo Viejobueno de Monte Chingolo en la Navidad de 1975.

Cuando su esposa fue encerrada en la cárcel del Buen Pastor, en Córdoba, organizó una fuga, que se concretó el 25 de mayo de 1975.

Estado en el que quedó el auto en el que viajaba el ex presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, quien resultó muerto junto a su asesor económico y a su chofer (EFE/UPI/Archivo)

Gorriarán mostró algo de humanidad cuando se refirió al asesinato del capitán Humberto Viola, ocurrido el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, en el que también resultó muerta su hija María Cristina, de 3 años, y quedó grave María Fernanda, de 5, debió someterse a ocho operaciones. Dijo que todo había sido “un error” y “un hecho desgraciado”.

El 19 de julio de 1976, Santucho fue muerto por una patrulla del ejército mandada por el capitán Leonetti. Gorriarán había estado allí el día anterior. En el ERP sospecharon porque eran poquísimas las personas que conocían la dirección. Sin embargo, se negó a ser interrogado por los miembros del partido, en el que quedaba como máxima autoridad, ya que sus líderes Santucho, Menna y Urteaga estaban muertos.

Junto a Arnold Kremer, alias “Luis Mattini”, sucesor de Santucho, partió al exilio europeo y el PRT-ERP se debatió entre los que impulsaban una autocrítica y los que eran partidarios de continuar con la violencia. Cuando quedó en minoría, se sumó al ejército sandinista nicaragüense y en septiembre de 1980 participó del operativo que terminó con el asesinato del dictador Anastasio Somoza, que vivía en Paraguay.

En 1984, regresó clandestinamente al país y fundó el Movimiento Todos por la Patria. Esta agrupación pregonaba la lucha por la liberación en una melange multipartidaria de radicales, peronistas y socialistas. Fue noticia el 23 de enero de 1989 cuando atacó el regimiento de infantería 3 de La Tablada, para impedir, según él, un golpe militar: murieron 32 atacantes y 11 militares, entre ellos cuatro soldados y dos policías. Vestido con ropas de combate, siguió las alternativas en un jeep a unas cuatro cuadras del lugar. Solo lo reconoció un camarógrafo de televisión, que se dio cuenta más tarde.

Gorriarán se fue a México, donde el 28 de octubre de 1995 fue detenido por los servicios secretos de ese país en colaboración con los espías argentinos. En junio de 1997, Gorriarán y su esposa fueron condenados a perpetua por el ataque a La Tablada.

No se quedó callado. Hizo una huelga de hambre que lo llevó a la internación, hasta que Eduardo Duhalde lo indultó en 2003, junto a militares carapintadas, entre ellos Mohamed Seineldín.

Entrando al juzgado, en Argentina, en 1997. Condenado a perpetua por el ataque a La Tablada, sería indultado en 2003 (REUTERS/Str/FILE) MBH

Ese año publicó sus memorias y en 2006 armó el Partido para el Trabajo y Desarrollo, con el que pensaba presentarse en las elecciones presidenciales de 2007. Pero el 22 de septiembre de 2006 falleció por un aneurisma abdominal de aorta. En su velatorio se expusieron fotografías del Che Guevara, Augusto Sandino, Roberto Santucho, Emiliano Zapata, José Martí, Simón Bolívar y del pobre José de San Martín que, de haberle preguntado, creo que hubiese respondido que lo dejasen elegir con quien estar.

Fuentes: Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho; Diccionario biográfico de la Izquierda Argentina. De los anarquistas a “a la nueva izquierda”. (1870-1976), de Horacio Tarcus; La traición de su amante y el acuerdo que selló Menem para capturarlo: así cayó Gorriarán Merlo, por Juan Bautista Tata Yofré - Infobae