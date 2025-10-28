Denunciaron un brutal ataque contra un alumno dentro de un colegio: hay tres agresores identificados y suspendidos

Los padres del chico golpeado pidieron que el director del colegio expulse a los agresores

Un estudiante de 16 años terminó internado tras ser atacado a golpes por un grupo de compañeros dentro de un colegio privado de la localidad santafesina de Funes. El episodio ocurrió en pleno horario escolar, frente a otros alumnos, y encendió la alarma en la comunidad educativa. Mientras la familia de la víctima presentó una denuncia penal, el Ministerio de Educación confirmó que ya hay tres adolescentes suspendidos y una investigación en curso. La tensión crece entre los padres, que exigen sanciones más duras.

El menor de iniciales L. tiene 16 años y cursa tercer año en el turno mañana del colegio privado María Auxiliadora. El jueves 23 de octubre, cerca de las 11.45, frente al aula, uno de los agresores lo entregó al grupo con la frase “acá lo tienen”. Lo rodearon, lo empujaron, lo derribaron y comenzaron a patearlo en el suelo, según relató su madre en sede policial.

El caso fue denunciado penalmente por la familia de la víctima en la comisaría 23ª de Funes. En su declaración, la madre del joven contó que su hijo cayó tras un empujón, se golpeó la cabeza y enseguida comenzaron las patadas.

“Le dieron una en el estómago y se quedó sin aire. Me dijo que sentía que no podía respirar”, detalló en sede policial. Un compañero habría intentado ayudarlo, pero al no poder frenar la situación, fue a buscar al preceptor.

El Colegio María Auxiliadora de Funes, donde ocurrió la agresión

Según el certificado médico incorporado en la denuncia, el adolescente recibió golpes en brazos, piernas, espalda y costillas. Fue atendido por una doctora del Sanatorio GO de Funes, quien indicó estudios y controles. En paralelo, fuentes del centro de salud confirmaron que permaneció bajo observación por varias horas tras ser ingresado.

El Ministerio de Educación de Santa Fe, a través de su área de Gestión Privada, confirmó que el hecho se originó tras una discusión durante un partido de fútbol informal en el recreo. Analía Massera, directora del área, indicó que se trató de una pelea en la que uno de los alumnos cayó al suelo y, luego, otros tres lo golpearon. El episodio fue interrumpido por un preceptor.

Apenas sucedió el hecho, las autoridades de la institución dieron aviso a las familias de los estudiantes involucrados y contactaron a los servicios de urgencia. La cartera educativa provincial informó que, además de la denuncia penal, se inició una actuación administrativa para establecer las responsabilidades dentro de la comunidad educativa.

En el día de ayer, se realizó una manifestación frente al colegio. Padres, alumnos y vecinos de Funes reclamaron sanciones para los agresores y expresaron su apoyo a la familia. La movilización coincidió con un pedido de reunión entre los padres del adolescente y el director de la escuela, en medio de un contexto de fuerte malestar.

“Luciano está muy golpeado. Está con ataques de pánico, con miedo. Siente que fue traicionado por compañeros con los que comparte desde el nivel inicial”, expresó Elizabet en una entrevista con el canal El Tres. A su lado, Pablo, el padre, señaló que se trató de un “ataque en manada” perpetrado en el pasillo, cuando el grupo ya esperaba a su hijo para golpearlo. “Una vez en el piso lo molieron a patadas en todo el cuerpo”, afirmó.

En medio del reclamo, la madre de Luciano difundió un mensaje dirigido a otras familias que se viralizó entre los cursos: “No se trata de una simple pelea entre adolescentes. Estamos hablando de violencia física y emocional, de un acto cobarde que deja marcas profundas, no solo en quien lo sufre, sino también en su familia y en toda la comunidad escolar”.

Dos días después del hecho, el director del colegio, Alberto Vicente, habló en diálogo con el canal rosarino El Tres, e indicó que fueron identificados y suspendidos tres alumnos. Según relató, el ataque se desencadenó tras las cargadas que siguieron a un partido habitual de los miércoles entre las divisiones de Sociales y Economía. “Reprobamos la gravedad del hecho y no la negamos”, declaró.

Vicente afirmó que el establecimiento dedicó dos jornadas completas a entrevistar a 25 estudiantes, de lo cual surgió la identificación de tres agresores. Reconoció que la familia de Luciano presentó un listado de ocho alumnos como posibles partícipes, pero sostuvo que la escuela solo pudo confirmar la responsabilidad de tres de ellos.

Padres y alumnos reclaman sanciones tras la golpiza a un estudiante dentro del colegio (Foto: InfoFunes)

El martes por la mañana, los estudiantes que ingresaron al colegio se encontraron con pintadas en la vereda de ingreso. Frases como “Justicia ortivas. Echen a todos” estaban escritas con aerosol negro sobre la calle Buenos Aires, en reclamo por sanciones ejemplares. La manifestación del lunes y las intervenciones en la vía pública fueron impulsadas por la familia del adolescente y acompañadas por parte de la comunidad educativa.

De acuerdo con InfoFunes, al menos 15 alumnos fueron señalados como involucrados en el hecho. Solo dos reconocieron su participación y fueron suspendidos por una semana. Además, trascendió que dos de los acusados también habrían agredido a otro compañero el año anterior, hecho que no derivó en sanciones y provocó que la víctima se cambiara de escuela.

La familia de Luciano sostiene que su hijo no volverá al colegio mientras los agresores permanezcan dentro del establecimiento. “Si los agresores se van, mi hijo vuelve. Pero con ellos adentro, no va a volver”, afirmó su madre. En paralelo, desde el entorno familiar y entre padres de otros alumnos se mantiene el pedido de expulsión para todos los implicados.