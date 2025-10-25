Trágico accidente en Río Negro: se desprendió el acoplado de un camión, embistió a un auto y murió un hombre

El desprendimiento de un acoplado en la Ruta 23 de Río Negro provocó la muerte de un hombre y dejó a una mujer en terapia intensiva

Una tragedia sacudió la Ruta Nacional 23 en la provincia de Río Negro, en una jornada con un saldo fatal que dejó conmocionada a la comunidad. A escasa distancia del paraje Nahuel Niyeu, se produjo un accidente que involucró a un camión cargado con fardos y un automóvil particular ocupado por dos personas. El desenlace fue inmediato: el conductor murió y su acompañante permanece grave.

En cuanto a la víctima fatal, se trata de Raúl Ernesto Vecini, oriundo de Laprida, localidad de la provincia de Buenos Aires, quien falleció casi en el acto, mientras que la mujer que lo acompañaba requirió traslado de urgencia y permanece en estado grave en una clínica de Viedma, capital de la provincia patagónica.

El episodio, que ocurrió minutos antes de las 20 del jueves, presentó una cadena de hechos repentina e irreversible. El comisario Gustavo Rodríguez, quien esclareció los detalles ante Diario Río Negro, narró que todo comenzó cuando el camión involucrado perdió el acoplado por circunstancias que aún forman parte de una investigación en curso.

Ese acoplado, una vez desprendido del camión, se cruzó al carril opuesto en el preciso instante en que se aproximaba el vehículo conducido por Vecini. Sin tiempo de prever la maniobra ni margen para esquivar el obstáculo, la colisión fue inevitable y devastadora.

El choque frontal generó un impacto violento, que resultó letal para Vecini, de 69 años. Su acompañante, cuya identidad todavía no fue revelada, enfrentó lesiones graves y recibió atención médica de urgencia en la localidad de destino. El medio rionegrino señaló que la víctima permanece internada en terapia intensiva, bajo observación médica permanente.

Desde el primer momento, la Unidad de Valcheta intervino en el operativo de emergencias y en labores periciales. El tramo en cuestión de la Ruta 23 es un corredor fundamental dentro de la provincia, atravesando zonas rurales y comunicando diferentes regiones del territorio.

Investigadores y autoridades judiciales buscarán esclarecer si el desprendimiento obedeció a una falla mecánica fortuita o, en cambio, si hubo responsabilidad por parte del conductor del transporte de cargas, ya sea por falta de mantenimiento o errores en el enganche de la unidad. El dato resulta crucial para deslindar o atribuir responsabilidades, dada la magnitud del siniestro y su desenlace.

Otro accidente fatal en ruta

Un accidente en la autopista Rosario-Córdoba causó la muerte de Matías Pérez, hincha de Belgrano, y dejó dos heridos graves (Cadena 3)

Un trágico accidente en la autopista Rosario-Córdoba conmocionó a la comunidad futbolística argentina tras la confirmación de la muerte de Matías Pérez, quien era socio e hincha del Club Atlético Belgrano.

El hecho se produjo en horas de la mañana de este viernes, cuando el auto en el que viajaba Pérez acompañado de dos personas chocó de manera trasera contra un camión, a la altura del kilómetro 356, cerca de Cañada de Gómez, mientras regresaban de Rosario luego de haber asistido a la semifinal de la Copa Argentina entre Belgrano y Argentinos Juniors, jugada en el estadio de Rosario Central.

De acuerdo a reportes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, el choque se registró alrededor de las 8, en el trayecto comprendido entre el cruce con la Ruta 91 y la ciudad santafesina mencionada.

Información de medios cordobeses indica que Pérez, de unos 20 años, conducía un Volkswagen Fox cuando el automóvil colisionó con la parte trasera de un camión. El joven falleció en el lugar, mientras los otros dos pasajeros sufrieron traumatismos múltiples. Los bomberos de Cañada de Gómez debieron auxiliarlos y trasladarlos de urgencia al Hospital San José, donde recibieron atención médica.

El vocero de la APSV, Rafael Rodríguez, expresó a Cadena 3: “Las otras dos personas sufrieron heridas graves. Habían quedado atrapadas en el interior del vehículo. Fueron rescatados por los bomberos de la localidad de Cañada de Gómez y trasladados en carácter urgente al nosocomio de esta última localidad”.

La conducción del propio Belgrano difundió un mensaje lamentando la pérdida: “El Club Atlético Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de Matías Pérez, socio de nuestra institución, ocurrido en un accidente automovilístico en el día de la fecha. Nos encontramos en contacto con su familia y las de sus compañeros de viaje, acompañando este momento de dolor. Q.E.P.D.”

A raíz del choque, las autoridades interrumpieron completamente el tránsito en dirección a Córdoba para permitir el trabajo de los peritos y recomendaron a los conductores elegir como alternativa la ruta provincial 21 y mantener la paciencia hasta la normalización del tránsito.