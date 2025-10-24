Sociedad

Chocó y murió un hincha de Belgrano que regresaba a Córdoba tras ver la derrota por Copa Argentina en Rosario

El club cordobés expresó su pesar por la muerte repentina del joven socio y se solidarizó con los familiares de los involucrados. El siniestro ocurrió cerca de Cañada de Gómez, en Santa Fe

El choque fatal ocurrió cerca
El choque fatal ocurrió cerca de Cañada de Gómez y dejó dos heridos graves, además de la víctima fatal (Cadena 3)

Un accidente fatal en la autopista Rosario-Córdoba dejó consternado al ambiente futbolístico argentino tras la confirmación de la muerte de Matías Pérez, socio y simpatizante del Club Atlético Belgrano. El episodio ocurrió en la mañana del viernes, cuando el vehículo en el que regresaba junto a otros dos acompañantes desde Rosario, luego de presenciar el partido por la semifinal de la Copa Argentina entre Belgrano y Argentinos Juniors del jueves en la cancha de Rosario Central, impactó por detrás a un camión a la altura del kilómetro 356, cerca de Cañada de Gómez.

De acuerdo con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, el siniestro sucedió cerca de las 8 de la mañana, en el tramo comprendido entre la intersección con la Ruta 91 y la mencionada ciudad santafesina.

Según indicaron medios cordobeses, Pérez, de aproximadamente 20 años, conducía un Volkswagen Fox cuando el automóvil se estrelló contra la parte trasera de un camión. La víctima perdió la vida en el acto, mientras que los otros dos ocupantes sufrieron politraumatismos. Ambos debieron ser rescatados por los bomberos de Cañada de Gómez y trasladados en estado de urgencia al Hospital San José, donde continuaron recibiendo atención médica.

Rafael Rodríguez, vocero de la APSV, dijo a Cadena 3: “Las otras dos personas sufrieron heridas graves. Habían quedado atrapadas en el interior del vehículo. Fueron rescatados por los bomberos de la localidad de Cañada de Gómez y trasladados en carácter urgente al nosocomio de esta última localidad”.

El propio Belgrano emitió un comunicado para lamentar la pérdida: “El Club Atlético Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de Matías Pérez, socio de nuestra institución, ocurrido en un accidente automovilístico en el día de la fecha. Nos encontramos en contacto con su familia y las de sus compañeros de viaje, acompañando este momento de dolor. Q.E.P.D.”.

El Club Atlético Belgrano lamentó
El Club Atlético Belgrano lamentó la muerte de Matías Pérez, socio de la institución, en un comunicado oficial

Por la colisión, el tránsito hacia Córdoba fue interrumpido completamente, mientras los peritos efectuaban los trabajos correspondientes. Las autoridades recomendaron a los conductores optar por el desvío a través de la ruta provincial 21 y mantenerse pacientes.

Por otro lado, Rodríguez insistió en la importancia de extremar los cuidados, sobre todo en condiciones de tráfico adversas por lluvias, como lo fue en este siniestro. “Esto tiene que ver con calzada húmeda, se reduce el coeficiente de adherencia. Necesitamos mayor distancia para detener los vehículos”, explicó.

Hinchas de Belgrano también se accidentaron yendo al partido

Un viaje que tenía como destino la ciudad de Rosario terminó en tragedia en una ruta de Córdoba, con un fallecido y varios heridos entre los involucrados. Algunos de los pasajeros eran hinchas de Belgrano que se dirigían al partido por la semifinal de la Copa Argentina.

El accidente múltiple ocurrió en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 639, entre Manfredi y Laguna Larga, en el departamento Río Segundo. El hecho sucedió en horas de la mañana del último jueves y obligó a interrumpir el tránsito en ese tramo, estableciéndose desvíos hacia la autopista Córdoba-Rosario mientras bomberos y policías desarrollaban tareas en la zona.

Otro accidente involucró a hinchas
Otro accidente involucró a hinchas de Belgrano en la ruta nacional 9, con un fallecido y varios heridos leves

Según informaron fuentes policiales, estuvieron involucrados tres vehículos: una Toyota Hilux, un Ford Ka y un utilitario. Este último era conducido por David Fernández, de 48 años y oriundo de Oncativo, quien perdió la vida en el lugar a causa del choque.

En un principio surgió la duda sobre si la persona fallecida pertenecía a la hinchada de Belgrano que viajaba a Rosario, pero las autoridades descartaron esa versión poco después.

En el Ford Ka se encontraban tres aficionados del club cordobés, quienes iban hacia el partido por la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

Un comisario de la Departamental Río Segundo confirmó que los tripulantes del Ka sufrieron heridas leves y fueron derivados al hospital de la zona, igual que el conductor de la Hilux, quien presentó politraumatismos.

Los vehículos quedaron seriamente dañados sobre la calzada, lo que motivó la intervención de bomberos voluntarios, personal médico de emergencia y efectivos policiales, quienes organizaron la asistencia y la remoción de los restos. La circulación por la ruta nacional 9 permaneció cerrada durante varias horas hasta el retiro completo de los vehículos.

El drama de Agustín, torturado y amenazado por sus dos jefes en una estancia de Vedia: “Te hago desaparecer”

