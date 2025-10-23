Sociedad

Un auto que llevaba hinchas de Belgrano chocó en la Ruta 9: hubo un muerto y varios heridos

La Policía de Córdoba confirmó que un hombre de 48 años oriundo de Oncativo falleció este jueves en un siniestro múltiple. Además, tres ocupantes de un Ford Ka resultaron heridos

El choque ocurrió en el
El choque ocurrió en el kilómetro 639 de la ruta nacional 9 entre las localidades de Manfredi y Laguna Larga

Un viaje con destino a Rosario terminó en tragedia en plena ruta cordobesa, el cual dejó una víctima fatal y varios heridos. Entre los involucrados, había hinchas de Belgrano que se dirigían al partido por la semifinal de la Copa Argentina.

El siniestro múltiple en la ruta nacional 9 se dio a la altura del kilómetro 639, entre Manfredi y Laguna Larga, en el departamento Río Segundo. Ocurrió por la mañana y obligó a interrumpir el tránsito en el tramo afectado, con desvíos hacia la autopista Córdoba-Rosario, mientras bomberos y policías trabajaban en la zona.

De acuerdo con el parte difundido por fuentes policiales, en el incidente estuvieron involucrados tres vehículos: una Toyota Hilux, un Ford Ka y un utilitario. Este último era conducido por David Fernández, un hombre de 48 años oriundo de Oncativo, quien falleció en el lugar producto del impacto.

En un primer momento, se llegó a especular que la víctima podía ser parte de la hinchada de Belgrano que se dirigía a Rosario, pero esa información fue rápidamente descartada por las autoridades.

En el Ford Ka viajaban tres hinchas de Belgrano que se dirigían a Rosario para presenciar la semifinal de Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, prevista para las 21 horas de este jueves en el estadio de Rosario Central.

En el accidente estuvieron involucrados
En el accidente estuvieron involucrados una Toyota Hilux, un Ford Ka y un utilitario conducido por la víctima fatal

Según confirmó un comisario de la Departamental Río Segundo, los ocupantes del Ka sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital zonal junto al conductor de la Hilux, que presentó politraumatismos.

Los vehículos quedaron con severos daños materiales sobre la calzada, lo que motivó el despliegue de bomberos voluntarios, personal de emergencias médicas y efectivos policiales, quienes organizaron las tareas de asistencia y remoción. La circulación en la ruta nacional 9 permaneció interrumpida por varias horas hasta que las unidades fueron retiradas y se normalizó el tránsito.

Más tarde, otro episodio relacionado con el operativo de traslado de simpatizantes del club cordobés tuvo lugar cerca del peaje de Carcarañá, ya en la provincia de Santa Fe, donde una Ford Ecosport en la que viajaban otros cinco hinchas “Piratas” se prendió fuego por causas que no fueron precisadas.

Afortunadamente, no hubo lesionados. Los ocupantes fueron socorridos por uno de los micros institucionales de Belgrano y continuaron viaje rumbo a Rosario.

Tres hinchas de Belgrano resultaron
Tres hinchas de Belgrano resultaron heridos cuando se dirigían a Rosario para presenciar la semifinal de Copa Argentina (Foto: La Voz)

El hecho generó preocupación en el entorno del club. Según publicó La Voz, el presidente de Belgrano, Luis Artime, tomó contacto telefónico con los hinchas afectados por el primer accidente y se puso a su disposición.

Desde la institución señalaron que también colaboraron con el traslado de los simpatizantes cuyo vehículo se incendió más adelante en el trayecto.

Las imágenes del siniestro, registradas por los propios viajeros y compartidas en redes sociales, muestran el estado en que quedaron los rodados tras el impacto y la presencia de numerosos hinchas acercándose a la zona para interiorizarse sobre lo ocurrido.

El tránsito sobre la ruta fue restablecido pasadas las 14, según informaron los organismos que trabajaron en el lugar. La circulación hacia Rosario permaneció cortada por aproximadamente 30 minutos durante el incidente vinculado al incendio del vehículo en Carcarañá.

El tránsito en la ruta
El tránsito en la ruta 9 fue interrumpido por varias horas con desvíos hacia la autopista Córdoba-Rosario (Foto: La Voz)

La Policía de Córdoba y los bomberos de la región trabajaron durante toda la jornada en ambos episodios para garantizar la seguridad vial y asistir a los involucrados.

En ninguno de los dos casos se reportaron indicios de participación directa de micros contratados oficialmente por el club para el traslado de simpatizantes.

El encuentro entre Belgrano y Argentinos Juniors, correspondiente a una de las semifinales del certamen nacional, se desarrolla en un contexto de alto movimiento de público, con numerosos vehículos particulares y transporte institucional desplazándose desde Córdoba hacia la ciudad de Rosario.

