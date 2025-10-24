Alerta en Trelew tras el avistamiento de un puma suelto en la ciudad: atacó a dos caballos

Un puma fue avistado en la zona urbana de Trelew, generando alarma entre los vecinos y un operativo policial para su captura (El Chubut Radio)

Un puma sorprendió a los vecinos de Trelew, en la provincia de Chubut, al ser avistado en la zona urbana sobre la calle Capitán Murga, más allá del puente de la Montada. El episodio ocurrió durante la noche del jueves, cuando un residente compartió en redes sociales imágenes del felino deambulando por el sector. El video circuló rápidamente entre los habitantes, lo que alimentó la inquietud en la comunidad ante la inusual presencia de un animal de este tipo en plena ciudad.

Al observar el material, el comisario Julio Nocito, jefe de Seguridad Rural de Trelew, indicó que se trataría de un cachorro de puma. Según contó al medio local Jornada, este ejemplar estaría implicado en el ataque a dos potrillos pertenecientes a una chacra ubicada cerca de avenida Murga.

Fue un hombre quien, durante la mañana del jueves, llegó hasta el destacamento policial para denunciar que dos de sus caballos presentaban heridas en el lomo. Estos animales, una yegua joven y un caballo manso, no sufrieron lesiones de gravedad, aunque el episodio generó tensión en el entorno. Ambos formaban parte de un grupo de cinco equinos alojados en la Chacra 106, situada sobre Ruta 7 y Murga.

Equipos de la policía, la Montada y Fauna trabajan en conjunto para rastrear y capturar al animal vivo, dada su condición de especie protegida

La dueña de la chacra, quien relató los hechos, comentó que los caballos atacados no son de su propiedad pero sí se encontraban en su predio. Narró que la yegua presentaba marcas evidentes en el lomo y que, tras ser acorralados por el felino, los equinos rompieron el corral en un intento de huida. El resultado: el vallado quedó destruido y los animales escaparon hacia el campo de golf ubicado a varios kilómetros de la vivienda, donde posteriormente se resguardaron al fondo de la propiedad.

La propietaria expresó su incertidumbre sobre cómo proceder, sin saber si el puma volvería por los caballos previamente atacados o buscaría nuevas presas. Policía local realizó el levantamiento de huellas y analizó el lugar para intentar reconstruir lo ocurrido.

Equipos de la Montada, la Comisaría Cuarta y personal de Fauna se desplegaron en la zona con el objetivo de rastrear al felino. El comisario Nocito explicó que la maniobra buscó cortar el rastro del animal y, de ser posible, acorralarlo para facilitar su captura, indicó Jornada.

Aclaró que, en estos casos, el procedimiento apunta a atrapar al ejemplar vivo debido a su carácter de especie protegida. Informó también que cuentan con la colaboración de un veterinario, responsable de sedar al animal mediante la aplicación de un calmante.

A pesar de la sorpresa que generó al verlo en la ciudad, la aparición no resultó un hecho aislado. Habitantes de Trelew reconocieron que, en meses recientes, se registraron otros avistamientos de ejemplares parecidos en chacras cercanas e incluso existen documentos fílmicos que testimonian la presencia de pumas en la zona alta, especialmente en los campos que rodean el acceso norte a la ciudad.

Las autoridades recomendaron evitar actividades nocturnas en la avenida Murga hasta localizar al puma y garantizar la seguridad de la población

A la espera de dar con el paradero exacto del animal, las autoridades solicitaron a quienes practican actividades físicas en la avenida Murga evitar circular durante la noche. Si bien, en general, no se conoce el ataque de pumas a personas, la policía sugirió, por precaución, no salir a correr después del atardecer hasta tener la certeza de que el felino se alejó hacia territorio rural o logró ser capturado.

El comisario Nocito solicitó: “Pedimos a la gente que por el momento no salga a correr de noche. Se los ve con linternas, pero ahora no es seguro. De día está bien, pero que no lo hagan de noche”.

Ante la posibilidad de encuentros fortuitos con el animal, recomendaron mantener la calma y seguir ciertos pasos: quedarse inmóvil, levantar los brazos y gritar, buscando ahuyentar al puma. Estas sugerencias responden al comportamiento del felino, que tiende a escapar antes que atacar.

Otro puma suelto en Mar Chiquita

Las cámaras de una vivienda registraron la presencia de un puma en Santa Elena

En la localidad bonaerense de Santa Elena, que pertenece al partido de Mar Chiquita, también se avistó un puma suelto durante la jornada del jueves. Los vecinos de la zona se mantienen en alerta y al resguardo por pedido de las autoridades.

Una cámara de seguridad doméstica captó al felino de gran tamaño durante la noche, desplazándose entre pastizales. La grabación también mostró cómo la presencia de un cerco perimetral influyó en el trayecto que eligió el animal.

Al tomar conocimiento de la situación, la Policía rural, Defensa Civil de Mar Chiquita y la división de fauna del área de ambiente de la provincia de Buenos Aires organizaron un operativo conjunto para verificar si el ejemplar permanece en la zona o si simplemente transitó por el lugar antes de regresar a su hábitat natural.

Por este motivo, los organismos de control continúan supervisando el desplazamiento del felino e informaron la suma de recursos extra para ampliar la búsqueda y reforzar las acciones preventivas, según notificó 0223.