Sociedad

Encontraron un cuerpo en el río Negro e investigan si se trata de un joven que desapareció en Viedma

El hallazgo se produjo en el kilómetro 58, cerca de Guardia Mitre, durante un rastrillaje ordenado por la Fiscalía en el marco de dos investigaciones abiertas por desaparición y abigeato

El cuerpo fue hallado por Prefectura en el río Negro durante un operativo fluvial en cercanías de Guardia Mitre (Estación Plus)

Durante un operativo de rastrillaje fluvial ordenado por la Fiscalía, la Prefectura Naval Argentina encontró este martes el cuerpo sin vida de un hombre en aguas del río Negro, a la altura del kilómetro 58, en inmediaciones de la balsa Guardia Mitre, a unos 75 kilómetros de Viedma. El hallazgo se produjo del lado de General Conesa y forma parte de una búsqueda impulsada en el marco de dos investigaciones abiertas.

La información fue confirmada por el comisario Gustavo Rodríguez, quien indicó que hasta el momento no se logró establecer la identidad del fallecido ni su edad. Las autoridades dispusieron la realización de una autopsia, que se llevará a cabo hoy, con el objetivo de determinar tanto la causa de muerte como la identidad del hombre.

Según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), el operativo en curso responde a dos denuncias en paralelo. Por un lado, la desaparición de Carlos Alberto Tomasini, un joven de 20 años oriundo de Viedma, quien fue visto por última vez el 8 de octubre cuando salió de su casa en el barrio San Martín. Por otro, una causa vinculada a abigeato, en la que se investiga el paradero de un sospechoso que, de acuerdo con la información recabada, habría intentado cruzar el río para escapar.

En ese contexto, según informaron desde el medio local Diario Río Negro, Rodríguez explicó que en la zona donde se produjo el hallazgo solo existe una búsqueda activa relacionada con una persona desaparecida, y corresponde al caso de Tomasini. El joven vestía, al momento de su desaparición, una camisa negra, pantalón jeans azul y zapatillas, según reportó su familia en la denuncia presentada ante la comisaría.

El cuerpo fue divisado durante un recorrido fluvial efectuado por personal de Prefectura, que se encuentra desplegado en la zona por orden judicial. Debido a las condiciones del hallazgo, todavía no se pudo establecer de forma certera el tiempo que el cuerpo llevaba en el agua.

Desde el Ministerio confirmaron que los equipos de trabajo continúan en el lugar para coordinar las tareas de recuperación y avanzar con las pericias correspondientes. Hasta tanto no se conozcan los resultados de la autopsia, las autoridades no pueden descartar ninguna hipótesis.

Por el momento, la investigación permanece abierta bajo la coordinación del MPF. Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración y solicitaron que, ante cualquier dato que pueda aportar información relevante, se contacte al 911 o al 2920 505433, o bien que se acerque a la comisaría más cercana.

Hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en el acceso noreste de Rosario

El cuerpo fue hallado en el arroyo Ibarlucea y su intersección con la ruta nacional 34 en el acceso noreste de Rosario (Google Maps)

En las inmediaciones del canal Ibarlucea, en las afueras de Rosario, personal policial localizó un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un sector próximo al puente ubicado sobre la ruta nacional 34.

El suceso fue informado a las fuerzas de seguridad a las 15.30 del martes pasado, y desde entonces comenzó una pesquisa para esclarecer tanto la identidad como las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Los agentes confirmaron que los restos presentaban signos compatibles con varias semanas de descomposición. Hasta el momento, los resultados preliminares de la autopsia revelaron que el cuerpo permaneció sumergido al menos 2 meses. Sin embargo, se desconoce aún la identidad de la persona.

El canal Ibarlucea se encuentra en las cercanías del cruce de la ruta nacional 34 con la avenida Circunvalación, a la altura del barrio Cristalería. El lugar exacto es un sector de difícil acceso que suele permanecer deshabitado, lo que dificultó tanto el aviso temprano como la revisión del sitio por parte de las patrullas.

El procedimiento policial, según informó el portal Rosario3, se puso en marcha tras un llamado que alertó sobre la presencia de un cuerpo en el canal Ibarlucea.

La investigación continúa bajo la órbita de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, en articulación con el Ministerio Público de la Acusación.

