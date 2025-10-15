Sociedad

Hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en el acceso noreste de Rosario

El cuerpo fue encontrado dentro del canal Ibarlucea y su cruce con la ruta nacional 34 en el barrio Cristalería

El cuerpo fue hallado en
El cuerpo fue hallado en el arroyo Ibarlucea y su intersección con la ruta nacional 34 en el acceso noreste de Rosario (Google Maps)

Un hallazgo estremeció la tarde de ayer martes en las inmediaciones del canal Ibarlucea, en las afueras de Rosario. Allí, personal policial localizó un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un sector próximo al puente ubicado sobre la ruta nacional 34.

El suceso fue informado a las fuerzas de seguridad a las 15.30, y desde entonces comenzó una pesquisa para esclarecer tanto la identidad como las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Los agentes confirmaron que los restos presentaban signos compatibles con varias semanas de descomposición. Hasta el momento, las autoridades mantienen hermetismo en torno a detalles que pudieran facilitar una identificación, a la espera de los estudios forenses.

El canal Ibarlucea se encuentra en las cercanías del cruce de la ruta nacional 34 con la avenida Circunvalación, a la altura del barrio Cristalería. El lugar exacto es un sector de difícil acceso que suele permanecer deshabitado, lo que dificultó tanto el aviso temprano como la revisión del sitio por parte de las patrullas.

El procedimiento policial, según informó el portal Rosario3, se puso en marcha tras un llamado que alertó sobre la presencia de un cuerpo en el canal Ibarlucea.

La investigación continúa bajo la órbita de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, en articulación con el Ministerio Público de la Acusación.

Aún no fue identificado ni
Aún no fue identificado ni se sabe cómo murió por lo que la autopsia será clave (Aires de Santa Fe)

Encontraron el cuerpo de un joven buscado en Berisso

A principios de este mes, el cuerpo de un joven que había desaparecido en la Playa Municipal de Berisso fue encontrado sin vida por efectivos de Defensa Civil, a unos 50 metros de la orilla del Río de la Plata. El hallazgo puso fin a una intensa búsqueda que activó a múltiples organismos de emergencia.

Todo cuando un hombre, de entre 18 y 25 años, ingresó al agua luego de llegar solo al balneario y no se lo vio salir.

Según el testimonio de una chica, la persona en cuestión vestía una remera celeste y un pantalón oscuro tipo ambo, llevaba una mochila celeste y una botella, y al momento presentaba signos de ebriedad que no pasaron desapercibidos para quienes se encontraban en el lugar.

La cuidadora de la playa formalizó la denuncia tras el relato de la testigo, quien observó cómo el joven se desvestía parcialmente en la costa y caminaba hacia el río, en dirección a la zona de Palo Blanco. Ninguno de los presentes lo identificó, y testigos afirmaron que se hallaba solo.

De inmediato, las autoridades locales pusieron en marcha un rápido despliegue de búsqueda y rescate. El procedimiento incluyó a personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y equipos dependientes de la UFI 15, del Departamento Judicial La Plata.

La cuidadora de la playa realizó la denuncia tras el relato de una testigo que observó al joven desvestirse y caminar hacia el río

Los equipos de rescate trabajaron en condiciones adversas. Obstáculos naturales, la baja visibilidad y la fuerte corriente del río complicaban la tarea. La búsqueda se amplió con lanchas, perros de rastreo y la participación de buzos tácticos para rastrear tanto el agua como la franja costera y los territorios adyacentes. Cada metro de la orilla fue revisado una y otra vez en el afán de hallar respuestas.

Al día siguiente, luego de horas de incansable labor, la búsqueda no había generado resultados positivos. La desesperación y la ansiedad crecían, hasta que finalmente, durante la continuidad del operativo, Defensa Civil halló el cuerpo sin vida de un hombre, a unos 50 metros de la costa, en inmediaciones de la Playa Municipal de Berisso.

