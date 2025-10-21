Sociedad

Se suspendió la Fiesta Nacional de la Naranja en Corrientes: por qué se tomó la decisión

La intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, anunció la postergación del principal evento local ante la necesidad de garantizar salud, educación e infraestructura comunitaria

Guardar
La intendente de Bella Vista
La intendente de Bella Vista priorizó los servicios esenciales ante la falta de recursos municipales (@noeliabazzi)

La Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva en Bella Vista, en la provincia de Corrientes, quedó suspendida. La decisión fue confirmada este martes por la intendente Noelia Bazzi, quien explicó que el motivo principal radica en la situación económica nacional. El contexto de ajustes y recortes en transferencias y coparticipación tuvo impacto directo sobre las finanzas municipales, lo que forzó al municipio a priorizar los servicios esenciales.

En conferencia de prensa, Bazzi argumentó: “El panorama nacional nos obliga a ser responsables con el uso de los recursos públicos. Tenemos que garantizar los servicios esenciales del municipio en áreas clave como salud, educación e infraestructura”.

El comunicado remarcó que la determinación no se tomó a la ligera. La jefa comunal describió la suspensión como una medida difícil, adoptada bajo el compromiso de mantener los valores que definieron su gestión durante casi cuatro años.

La Fiesta Nacional de la
La Fiesta Nacional de la Naranja homenajea a los productores y destaca el peso de la citricultura en Corrientes (@noeliabazzi)

No fue una decisión tomada a la ligera, sino con gran compromiso y con los mismos valores que nos vienen caracterizando en estos casi cuatro años de gestión”, remarcó.

La noticia se sintió fuerte en la comunidad de Bella Vista, donde la festividad es considerada parte central de la identidad regional y un punto de encuentro familiar.

“Sabemos que esta fiesta celebra a nuestros productores, representa parte de nuestra identidad y es un espacio de encuentro para muchas familias. A todos nos duele tener que suspenderla”, aseguró la intendente.

De acuerdo con el sitio oficial de la Dirección de Turismo de Bella Vista, desde sus inicios, la Fiesta Nacional de la Naranja se posicionó como uno de los eventos más trascendentes de la localidad correntina.

Programada habitualmente para la primera quincena de noviembre, esta celebración plasma el peso del cultivo del cítrico en la economía local. Sus habitantes y productores participan año a año en un homenaje al trabajo rural y a los frutos de la tierra que, en el caso de la naranja, destacan como símbolo de la ciudad.

La organización de la fiesta recae en la Municipalidad de Bella Vista, con el apoyo de entidades como la Asociación de Citricultores, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Gobierno de la Provincia de Corrientes. El origen de la fiesta se remonta a los tiempos de la cosecha anual de naranjas, cuando la labor de embolsado y selección de frutas se constituía en el acto central del evento.

La organización de la fiesta
La organización de la fiesta involucra a la Municipalidad, la Asociación de Citricultores, el INTA y el Gobierno provincial (@noeliabazzi)

Con el tiempo, la festividad fue sumando actividades: concursos de embaladores de frutas, elección de la Reina de la Naranja, presentaciones musicales y una variada expo-productiva. Pero no fue hasta 2002 que alcanzó el reconocimiento de evento de interés nacional, poniendo el foco en el aporte de la citricultura y la diversidad productiva al desarrollo regional.

Las jornadas de la fiesta suelen iniciarse con actos encabezados por autoridades municipales y provinciales. El predio municipal se transforma en una muestra representativa de la oferta productiva y turística de la ciudad. Carpas institucionales, stands gastronómicos, comerciales y artesanales, junto a banners promocionando el turismo de la región, dan marco a una cita que convoca a productores, familias y visitantes de la provincia.

Entre las tradiciones destacadas figuran la elección de la Reinita del Azahar, además de la presentación de artistas de renombre y una amplia oferta cultural vinculada a la historia local, el chamamé, los carnavales y las actividades recreativas de Bella Vista. El acto de celebración recorre la riqueza agropecuaria, ganadera y las diversas formas de turismo que la ciudad supo posicionar: ecoturismo, turismo rural, pesca y playas.

La suspensión de la presente edición dejó a la ciudad sin su evento icónico, lo que representa un fuerte impacto para quienes ven en la fiesta una oportunidad de puesta en valor de sus tradiciones y su realidad productiva.

Temas Relacionados

Fiesta Nacional de la NaranjaBella VistaCorrientesNoelia BazziÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Me pidió permiso para ser novio de mi hija de 11 años”: investigan a un gendarme hallado junto a dos menores

Sargento primero de la fuerza federal, fue pasado a disponibilidad. Cómo lo descubrieron cuando estaba en el Camping Municipal Puerto Panambí, Misiones, de noche y en compañía de las dos hermanas y qué dijo el papá de las nenas

“Me pidió permiso para ser

Denuncian que apuntan con láser a los aviones cuando aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

El piloto y cineasta Enrique Piñeyro se manifestó en redes sociales sobre un caso que vivió en carne propia. “Es hora de que las fuerzas de seguridad se ocupen del problema”, aseguró

Denuncian que apuntan con láser

Cinco estudiantes universitarios argentinos ganaron el Mundial de Ingeniería en petróleo 2025

El equipo de UBA-YPF se consagró tras vencer en Houston al equipo brasileño en la final del torneo internacional que evalúa conocimientos técnicos y no técnicos sobre la industria petrolera

Cinco estudiantes universitarios argentinos ganaron

Ahora el abogado acusado de estafar a Gonzalo Montiel deberá pagar $300 millones para no ir a la cárcel

Se trata de Nicolás Payarola, procesado por defraudación al futbolista de River Plate y la Selección. La Justicia le incrementó el valor de la caución real por el otro expediente que enfrenta por delitos similares

Ahora el abogado acusado de

Continúa la alerta en Córdoba por los incendios forestales en Guasapampa: ya es el segundo foco más grande del mes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el sector norte de la provincia está bajo nivel extremo de peligro. Qué pasa en el resto del país

Continúa la alerta en Córdoba
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei encabeza una caminata en

Milei encabeza una caminata en Córdoba en la recta final de la campaña para las elecciones

“Me pidió permiso para ser novio de mi hija de 11 años”: investigan a un gendarme hallado junto a dos menores

Jornada financiera: la volatilidad del dólar afectó a las acciones y los bonos de la deuda

Advierten que el aumento de la temperatura intensifica los fenómenos meteorológicos extremos en el Ártico

La Defensoría del Pueblo denunció a la agrupación “Varones Unidos” por violencia de género digital

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea busca una

La Unión Europea busca una salida urgente al bloqueo chino de tierras raras

Barcos, aviones y marines: así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Nikita Mijalkov celebra sus 80 años con homenajes en Rusia y cuestionamientos en Occidente

Rusia intensificó el uso de drones en Ucrania con más de 3.000 lanzamientos en octubre

Las joyas robadas del Louvre están valuadas en 102 millones de dólares

TELESHOW
Luciana Martínez, la ex Gran

Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que se presentó como mujer trans, venderá contenido en una plataforma para adultos

Dolores Fonzi relató el tremendo episodio que vivió en terapia: “Uno se desinhibe”

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza: “Locos de amor por vos”

La reflexión de Thiago Medina a trece días de recibir el alta: “No me quería morir sin ver crecer a mis hijas”

Jimena Barón y Matías Palleiro en una divertida escapada a Miami junto a su bebé: las imágenes