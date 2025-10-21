Se suspendió la Fiesta Nacional de la Naranja en Corrientes: por qué se tomó la decisión

La intendente de Bella Vista priorizó los servicios esenciales ante la falta de recursos municipales (@noeliabazzi)

La Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva en Bella Vista, en la provincia de Corrientes, quedó suspendida. La decisión fue confirmada este martes por la intendente Noelia Bazzi, quien explicó que el motivo principal radica en la situación económica nacional. El contexto de ajustes y recortes en transferencias y coparticipación tuvo impacto directo sobre las finanzas municipales, lo que forzó al municipio a priorizar los servicios esenciales.

En conferencia de prensa, Bazzi argumentó: “El panorama nacional nos obliga a ser responsables con el uso de los recursos públicos. Tenemos que garantizar los servicios esenciales del municipio en áreas clave como salud, educación e infraestructura”.

El comunicado remarcó que la determinación no se tomó a la ligera. La jefa comunal describió la suspensión como una medida difícil, adoptada bajo el compromiso de mantener los valores que definieron su gestión durante casi cuatro años.

La Fiesta Nacional de la Naranja homenajea a los productores y destaca el peso de la citricultura en Corrientes (@noeliabazzi)

“No fue una decisión tomada a la ligera, sino con gran compromiso y con los mismos valores que nos vienen caracterizando en estos casi cuatro años de gestión”, remarcó.

La noticia se sintió fuerte en la comunidad de Bella Vista, donde la festividad es considerada parte central de la identidad regional y un punto de encuentro familiar.

“Sabemos que esta fiesta celebra a nuestros productores, representa parte de nuestra identidad y es un espacio de encuentro para muchas familias. A todos nos duele tener que suspenderla”, aseguró la intendente.

De acuerdo con el sitio oficial de la Dirección de Turismo de Bella Vista, desde sus inicios, la Fiesta Nacional de la Naranja se posicionó como uno de los eventos más trascendentes de la localidad correntina.

Programada habitualmente para la primera quincena de noviembre, esta celebración plasma el peso del cultivo del cítrico en la economía local. Sus habitantes y productores participan año a año en un homenaje al trabajo rural y a los frutos de la tierra que, en el caso de la naranja, destacan como símbolo de la ciudad.

La organización de la fiesta recae en la Municipalidad de Bella Vista, con el apoyo de entidades como la Asociación de Citricultores, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Gobierno de la Provincia de Corrientes. El origen de la fiesta se remonta a los tiempos de la cosecha anual de naranjas, cuando la labor de embolsado y selección de frutas se constituía en el acto central del evento.

La organización de la fiesta involucra a la Municipalidad, la Asociación de Citricultores, el INTA y el Gobierno provincial (@noeliabazzi)

Con el tiempo, la festividad fue sumando actividades: concursos de embaladores de frutas, elección de la Reina de la Naranja, presentaciones musicales y una variada expo-productiva. Pero no fue hasta 2002 que alcanzó el reconocimiento de evento de interés nacional, poniendo el foco en el aporte de la citricultura y la diversidad productiva al desarrollo regional.

Las jornadas de la fiesta suelen iniciarse con actos encabezados por autoridades municipales y provinciales. El predio municipal se transforma en una muestra representativa de la oferta productiva y turística de la ciudad. Carpas institucionales, stands gastronómicos, comerciales y artesanales, junto a banners promocionando el turismo de la región, dan marco a una cita que convoca a productores, familias y visitantes de la provincia.

Entre las tradiciones destacadas figuran la elección de la Reinita del Azahar, además de la presentación de artistas de renombre y una amplia oferta cultural vinculada a la historia local, el chamamé, los carnavales y las actividades recreativas de Bella Vista. El acto de celebración recorre la riqueza agropecuaria, ganadera y las diversas formas de turismo que la ciudad supo posicionar: ecoturismo, turismo rural, pesca y playas.

La suspensión de la presente edición dejó a la ciudad sin su evento icónico, lo que representa un fuerte impacto para quienes ven en la fiesta una oportunidad de puesta en valor de sus tradiciones y su realidad productiva.