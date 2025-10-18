Un joven médico murió al caer 40 metros desde un mirador en el Parque Los Glaciares de Santa Cruz

La víctima tenía 36 años

Agustín Ezequiel Fresco, un joven médico de 36 años nacido en Entre Ríos, murió al caer unos 40 metros desde un mirador en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el accidente ocurrió durante la tarde del jueves, en las inmediaciones del mirador Dos Cóndores, en la zona norte del parque, cerca de la localidad de El Chaltén.

Una patrulla del Grupo Especializado de Alta Montaña de la Gendarmería Nacional Argentina, junto con agentes de la Administración del Parque Nacional Los Glaciares zona norte, realizaron el rescate del cuerpo.

El Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1 de El Calafate, cuyo secretario de turno ordenó la realización de actuaciones preliminares y el posterior traslado del cuerpo al puesto sanitario de la localidad. La autopsia estuvo a cargo del Cuerpo Médico Forense de la provincia.

De acuerdo con autoridades de Parques Nacionales, citadas por medios santacruceños, Fresco realizaba una excursión de trekking cuando, por causas que todavía se investigan, sufrió la caída mortal desde una altura significativa. Las fuentes hablan de que fue entre 30 y 40 metros.

Era hermano de una ex jugadora de la selección argentina de voley

Fresco, oriundo de la localidad de Chajarí, Entre Ríos, era hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exintegrante de la selección argentina femenina de vóley, “Las Panteras”.

Había estudiado Medicina en la ciudad de Rosario y estaba especializado en Clínica Médica y Endocrinología. En su trayectoria profesional, trabajó en el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y el Sanatorio Aliare.

Otros turistas muertos en Santa Cruz

El verano pasado, en el Río de las Vueltas, cerca de El Chaltén, en Santa Cruz, tres turistas indios murieron durante una excursión con dos balsas, en la que participaban 18 personas. Su embarcación se dio vuelta y fallecieron.

La tragedia ocurrió en un sector conocido como Cañadón, aproximadamente a 6 kilómetros de la Ruta Provincial N°41, dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Los Glaciares. Cerca de las 10, se dio inicio a la excursión fatal, ofrecida por una empresa que realiza salidas en kayak y rafting.

Una hora después de la salida, una de las balsas se dio vuelta y tres de sus ocupantes no lograron sobrevivir. Dos de ellos fueron recuperados del agua inmediatamente, mientras que el otro fue llevado por la corriente. Más tarde, tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue recuperado más adelante en el curso del río.

Del operativo participaron bomberos de El Chaltén y personal de Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Santa Cruz y Protección Civil. Los 15 sobrevivientes fueron rescatados sin inconvenientes de salud. El gobierno provincial informó que “las tareas de rescate y rastrillaje se concentraron en un tramo del río Las Vueltas a la altura de la Ruta Nacional N°40″.

Fresco murió mientras hacía trekking

“El incidente de este viernes involucró a 18 personas que navegaban en una embarcación de la empresa Comarka Rafting. Hasta el momento, se ha informado que 15 de ellas fueron rescatadas en buen estado de salud, mientras que lamentablemente tres personas perdieron la vida pese al rápido accionar de las fuerzas de emergencia”, indicó el gobierno de Santa Cruz a través de un comunicado oficial.

El texto agrega que “el Ejecutivo Provincial lamenta profundamente las pérdidas humanas y extiende sus condolencias a las familias afectadas”.

Desde Parques Nacionales le confirmaron a Infobae que de la excursión participaron 16 turistas, 2 guías y un kayakista (8 turistas y un guía en cada balsa). También se indicó que la empresa Comarka Rafting cuenta con las habilitaciones y los seguros correspondientes en regla.

Si bien no fueron dadas a conocer las identidades de las víctimas fatales, fuentes oficiales le confirmaron a este medio que se trata de tres turistas de nacionalidad india.

Por el hecho se dio aviso al Juzgado de Instrucción de El Calafate. Se aguardan los resultados de las autopsias correspondientes, así como los testimonios de los sobrevivientes.