Se conoció la data de la muerte del cuerpo encontrado en un canal de Rosario

El cadáver apareció en el canal Ibarlucea y la ruta nacional 34. En los próximos días realizarán la autopsia

El puente sobre el canal
El puente sobre el canal Ibarlucea y la ruta nacional 34 en Rosario donde fue hallado el cadáver

El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el canal Ibarlucea, uno de los principales ingresos a la ciudad de Rosario, abrió un nuevo capítulo en la agenda de investigación judicial y forense local. De acuerdo con las primeras estimaciones de los especialistas, el cadáver habría permanecido sumergido por al menos dos meses, lo que complica los trabajos de identificación y el esclarecimiento de las causas de muerte.

La escena fue descubierta este martes junto al puente que cruza el canal sobre la ruta nacional 34, precisamente en una zona próxima al barrio Cristalería.

Según confirmaron fuentes judiciales al medio local Rosario3, el cuerpo fue removido y trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario, donde un equipo forense ya inició las tareas periciales fundamentales para el avance de la causa.

El análisis preliminar realizado por los médicos no permitió, en una primera instancia, determinar si el cuerpo corresponde al de un hombre o una mujer, aunque sí lograron establecer la data de la muerte estimada: dos meses.

El proceso de autopsia, programado para efectuarse durante el transcurso de la semana, buscará responder tres interrogantes clave: la identidad de la persona, la causa de fallecimiento y la presencia o ausencia de heridas previas al deceso. Los resultados permitirán orientar el rumbo de la investigación penal y determinar si se trató de un crimen o una muerte accidental.

La causa se encuentra actualmente bajo la órbita de la Fiscalía de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, que coordina las diligencias en conjunto con la policía de Rosario y peritos expertos del Instituto Médico Legal.

La Justicia determinó el cuerpo
La Justicia determinó el cuerpo lleva dos meses sumergido, no pudo determinar si es hombre o mujer y en los próximos días realizará la autopsia

Voceros judiciales remarcaron que por el momento no existen elementos que permitan identificar a la víctima, ni tampoco se logró establecer si presentaba lesiones compatibles con violencia previa al fallecimiento.

Las actuaciones incluyen la revisión de reportes de personas desaparecidas presentados en los últimos meses en Rosario y las zonas aledañas. Con el tiempo estimado de la muerte, la Fiscalía podrá reorientar la investigación.

