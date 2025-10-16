Sociedad

Rigen alertas amarillas por tormenta en 7 provincias: cuándo vuelven las lluvias a CABA

El SMN puntualizó que se esperan fuertes precipitaciones en el norte argentino, mientras que próximamente podría llover en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN indicó alertas por tormentas en el norte del país (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que siete provincias están bajo alerta amarilla por fuertes tormentas. Y adelantó cuándo podría llover en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El organismo detalló que las provincias de Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, el noreste de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa tendrán fuertes precipitaciones durante la jornada.

Desde el sitio Meteored advirtieron que las tormentas podrán presentarse con importante actividad eléctrica, caída de granizo en forma puntual y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, se esperan acumulados de precipitación entre 40 mm y 80 mm, con valores localmente superiores que podrían llegar o incluso superar los 100 mm en el noreste argentino.

Las alertas por tormentas en el norte y por fuertes vientos en Córdoba y Chubut.

Y argumentaron: “Estos fenómenos estarán asociados al avance del sistema frontal y al aumento del contenido de humedad en capas bajas de la atmósfera, un patrón típico de la primavera, cuando los contrastes térmicos favorecen el desarrollo de tormentas intensas en cortos períodos de tiempo".

Las alertas amarillas corresponden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, según detalla el SMN en su página oficial.

En casos de alerta amarilla por tormenta, el organismo climatológico recomienda:

  • No sacar la basura.
  • Retirar los objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, el norte de Córdoba y el sur de Chubut mantienen alertas amarillas por fuertes vientos. Por lo cual se pide mantenerse a resguardo y asegurar los elementos que puedan volarse.

Para mañana, las alertas por tormentas ascienden a alerta naranja en Misiones, Corrientes y Chaco.

Sin embargo, para mañana no mejora el panorama para el norte argentino, sino todo lo contrario. A las alertas amarillas emitidas en dichas provincias se suma Tucumán y Santiago del Estero.

Además, en el centro y sur de Misiones, norte de Corrientes y sur de Chaco las alertas ascenderán a naranja. En estas situaciones, el SMN aconseja:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Mantenerse dentro del vehículo en caso de viaje. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.
  • En caso de que alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales. Y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Lluvias en CABA y el AMBA?

El SMN señaló que para hoy el cielo estará mayormente nublado durante todo el día, mientras que a la noche estará directamente nublado. Además, durante toda la jornada habrá una mínima posibilidad de lluvias del 10%. La mínima estimada es de 18°C y la máxima de 28°C.

El pronóstico extendido para CABA y el AMBA.

Sin embargo, desde mañana comienza un proceso de baja de la temperatura, ya que se espera una mínima de 17°C y una máxima de 23°C. El firmamento estará mayormente nublado, con probabilidades de lluvias aisladas en la mañana entre el 10% y el 40%. Y con fuertes ráfagas de viento en la tarde y la noche, que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora.

Para el fin de semana, el panorama mejorará, ya que el sábado estará soleado en la mañana y ligeramente nublado después, sin chances de lluvias y con una temperatura estimada entre los 12°C y los 22°C. Las condiciones se replicarán el domingo, con la diferencia de que la nubosidad será parcial.

