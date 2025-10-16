Rescataron cinco galgos que eran utilizados para cazar en La Plata

Los galgos fueron rescatados de una casa de La Plata

Las autoridades de La Plata rescataron a cinco galgos en estado de extremo abandono, que eran utilizados por su dueño para cazar.

Los animales, localizados en una casa ubicada en 609 entre 124 y 125, estaban atados con cadenas, carecían de acceso a agua y comida, y convivían entre sus propios excrementos.

La intervención policial terminó con la detención del propietario, identificado como L. F. H., de 32 años, y reavivó la preocupación sobre el maltrato animal en la región.

Según informó el portal 0221, el despliegue formó parte de un procedimiento coordinado por el Gabinete Técnico Operativo (GTO), en el que participó una médica veterinaria de la fuerza y personal de una organización no gubernamental dedicada a la protección animal.

La situación de los galgos reveló cuadros de desnutrición y signos de agresividad, consecuencia del encierro y el estrés al que estuvieron expuestos durante semanas.

El hallazgo de los animales obligó a dar intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, especializada desde agosto en delitos vinculados al maltrato animal.

Tras ser atendidos por los especialistas, los animales quedaron bajo el cuidado de una ONG de protección animal local, que se hará cargo en lo inmediato de su bienestar y buscará una posible adopción responsable.

Durante la intervención, el acusado indicó a las autoridades que mantenía a los galgos en esas condiciones “para mejorar su capacidad cazadora”. Estas declaraciones quedaron asentadas en la causa judicial y serán evaluadas en el marco de la Ley 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal.

El procedimiento concluyó con el traslado de L. F. H. a una sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia. La Fiscalía N° 17 avanza en la recopilación de pruebas y peritajes para establecer la eventual responsabilidad penal del acusado y definir las sanciones correspondientes.

Rescataron tres cachorros de puma en Balcarce

Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires trasladan a los tres cachorros de puma rescatados en Balcarce (La Capital)

Además, durante la jornada de ayer miércoles, tres cachorros de puma fueron rescatados en un control vehicular en el partido de Balcarce, tras un operativo encabezado por la Policía Vial de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento permitió detectar el traslado ilegal de los animales, evitar su tráfico y devolverlos a una zona de monte identificada como su entorno natural.

La intervención se produjo en el marco de la Ley 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, y contó con la participación de autoridades judiciales y policiales especializadas en delitos ecológicos.

El operativo se desencadenó cuando agentes de la Policía Vial detuvieron un Chevrolet Custom ocupado por seis hombres, quienes no pudieron justificar la tenencia ni el traslado de los tres cachorros de Puma concolor que llevaban a bordo.

El hallazgo, según informó el portal del diario La Capital, motivó la intervención inmediata del CPR Balcarce, que verificó la situación y dio aviso a la Fiscalía N° 11 del Departamento Judicial Mar del Plata.

De esta manera, instruyeron a los efectivos para labrar las actuaciones correspondientes por violación a la Ley 22.421, que establece la protección y conservación de la fauna silvestre, y dispuso la liberación inmediata de los ejemplares.

El regreso de los cachorros al ambiente natural se realizó en la zona conocida como Paraje Cinco Cerros, en Balcarce, elegida específicamente por tratarse de un sector de monte autóctono. Testigos participaron en la acción y la totalidad del proceso fue documentada con fotografías, en cumplimiento de las pautas de trazabilidad y certificación exigidas por la normativa vigente.