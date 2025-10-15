Un hombre de 100 años renovó su licencia de conducir en Mendoza: “No creo que sea mérito, sino suerte”

Un hombre renovó su licencia de conducir a los 100 años en Mendoza

Moisés Roitman, vecino de la Ciudad de Mendoza, se convirtió en protagonista de una historia singular al presentarse en la sede municipal para renovar su licencia de conducir. Con 100 años recién cumplidos, cumplió con todos los requisitos exigidos por las autoridades locales y tendrá su carnet habilitado hasta los 103.

El hecho, ocurrido el lunes pasado, no pasó inadvertido en el edificio municipal. El hombre, quien trabaja medio día en una farmacia del centro de la ciudad como cajero, mantiene desde hace décadas una rutina activa.

El longevo conductor aprendió a manejar a los 14 años. Esta semana solicitó la renovación y se sometió a las exigentes evaluaciones establecidas por la Municipalidad de Mendoza y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Roitman aprendió a manejar a los 14 años y considera que llegar a los 100 conduciendo es cuestión de suerte, no de mérito

El proceso implicó varias instancias. De acuerdo a lo explicado por Carina Vicario, Subsecretaria de Atención y Cercanía de la comuna, primero se le efectuó la correspondiente prueba de idoneidad conductiva.

Este examen, realizado en el circuito habitual destinado tanto a conductores principiantes como experimentados, apunta a corroborar las capacidades al volante y la reacción frente a diferentes situaciones del tránsito.

“Solicitó turno al 147 para gestionar su licencia de conducir. Se presentó, nosotros lo que hicimos fue tomarle un examen de idoneidad conductiva para evaluar el tema de la reacción y los reflejos. Porque más allá de que, según él nos cuenta, ha conducido toda la vida, hay que hacer la evaluación pertinente”, señaló Vicario en un comunicado de la Municipalidad mendocina. Roitman aprobó la prueba en el circuito sin ningún tipo de dificultad.

Además del examen práctico, el procedimiento incluyó evaluaciones médicas de tipo físico y psicocognitivo. Así lo detalló Julián Lettry, médico del área de licencias de conducir.

La historia de Roitman, quien trabaja medio día en una farmacia, fue celebrada por la Municipalidad y viralizada en redes sociales

“El señor Moisés se presentó en la auditoría médica de las licencias de conducir y se evaluó tanto física como psicocognitivamente. Se encontró apto en ambas con resultados por encima de la media. Incluso se realizó un examen de idoneidad conductiva, el cual fue superado”, dijo el médico a TN.

Tras algunos cambios implementados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dejaron de ser obligatorios los exámenes teóricos y prácticos para mayores de 65 años. En la actualidad, queda a criterio del centro o del equipo médico determinar si la persona debe rendir pruebas adicionales.

En el caso de Roitman, se consideró pertinente una verificación integral, tanto médica como conductiva, para asegurar que cumplía con los estándares de seguridad.

Luego de obtener la aprobación en cada instancia, la Municipalidad le otorgó a Roitman la renovación de su licencia con un período de vigencia de tres años más. Sin observaciones en ninguna parte del proceso, el centenario conductor recibió su nuevo carné y continúa habilitado a circular.

Roitman planea seguir trabajando y manteniendo su rutina activa tras renovar su licencia de conducir a los 100 años

Por fuera del ámbito administrativo, la historia de Roitman trascendió rápidamente. La propia Ciudad de Mendoza compartió un video en redes sociales felicitando al flamante conductor centenario. “No creo que sea mérito, sino suerte de haber llegado a esta edad. Cognitivamente, estoy bien, y físicamente estoy bastante bien”, le aseguró Roitman a Eltrece.

“No sabía que había tanta gente que podía estar interesada en mi edad, porque lo único que les interesa es que pases los 100. Hasta que tenía 99 nadie me daba bolilla, por no decir otra palabra”, ironizó el propio Roitman.

Lejos de pensar en el retiro, el vecino de Mendoza asegura que seguirá con su vida cotidiana tras obtener la licencia. “Sigo trabajando con mucho gusto, trabajo medio día… para tener la obligación de vestirme y tener una vida normal”, declaró.