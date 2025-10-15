Sociedad

Un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió un desperfecto en pleno despegue y Aeroparque estuvo cerrado durante algunas horas

La falla ocurrió en un motor del vuelo AR1526, que cubría la ruta Aeroparque – Córdoba. No se registraron heridos y la terminal volvió a operar con normalidad, aunque se pueden registrar algunas demoras

Un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió un desperfecto en pleno despegue y hubo que cerrar Aeroparque

Los más de 160 pasajeros del vuelo AR1526 de Aerolíneas Argentinas, que habían despegado esta mañana del Aeroparque Jorge Newbery, en CABA, con destino a la ciudad de Córdoba, sufrieron un gran susto cuando ya se encontraban en el aire, debido a que un motor del avión sufrió una falla y debió modificar su ruta inicial hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde aterizó sin inconvenientes. Como consecuencia de este incidente, la terminal aérea metropolitana permaneció cerrada durante algunas horas, hasta que, pasadas las 11.30, reabrió sus puertas y reanudó sus actividades habituales. No obstante, algunos vuelos programados para esta jornada podrían registrar demoras ocasionales.

Según comunicaron desde la aerolínea de bandera, la aeronave presentó una falla en el motor número uno poco tiempo después de iniciar su despegue, por lo cual la tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó con total normalidad y sin inconvenientes.

De acuerdo a la documentación interna, el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido“, subrayaron las autoridades de Aerolíneas Argentinas en un comunicado difundido esta mañana.

Tras las tareas de inspección de pista llevadas a cabo por los operarios, lo cual provocó la demora de otros vuelos, el Boeing 737-800 fue liberado y el fabricante fue informado sobre la incidencia, con el objetivo de que, junto con el equipo técnico de la empresa, se realice la inspección correspondiente y se pueda determinar el origen de la falla.

Al momento de escribir esta nota, los 161 pasajeros se encontraban aguardando en el área de pre embarque para abordar un nuevo vuelo hacia Córdoba, reprogramado para las 13.30.

Antecedente en Trelew

Explotó la turbina de un avión y cerraron el aeropuerto de Trelew

El jueves pasado, el incidente que sufrió otro avión de Aerolíneas Argentinas obligó a cerrar momentáneamente el Aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zar, de la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y las actividades en la terminal aeroportuaria se reanudaron a las pocas horas del hecho.

Según comunicaron desde la compañía, el Boeing 737 que debía partir a las 7:25 de la ciudad chubutense, con destino al Aeroparque Internacional Jorge Newbery presentó una falla en uno de sus motores mientras realizaba las maniobras de despegue, por lo que debió cancelarse su salida.

Los pasajeros desembarcaron con normalidad, sin necesidad de aplicar un protocolo de emergencia, y el personal técnico de la compañía inició la revisión correspondiente para determinar el origen de la falla.

Tras la falla detectada en el motor 1, la tripulación abortó el despegue y regresó el avión a su posición por sus propios medios, utilizando únicamente el segundo motor.

Desde la aerolínea de bandera precisaron que este procedimiento forma parte de las maniobras de emergencia estándar que los pilotos entrenan cada seis meses durante sus capacitaciones, garantizando que la respuesta ante una contingencia sea rápida, segura y conforme a los protocolos operativos.

Si bien el evento produjo un fogonazo -el cual se observa en el video que grabó un pasajero-, cuyo origen exacto debe ser determinado mediante la respectiva inspección y análisis del fabricante, no implicó ningún peligro para la seguridad del vuelo y tampoco hubo que lamentar lesionados.

Ante este escenario, el vuelo permaneció demorado hasta las 11.30, cuatro horas después del horario original previsto para su despegue, mientras la empresa enviaba una nueva aeronave para cumplir con el servicio, una vez que finalizaran las tareas de inspección de la pista conforme a los protocolos de seguridad operacional.

