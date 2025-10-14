Lomas de Zamora: vecinos denuncian que una jauría ataca a otras mascotas durante la noche

Vecinos de Lomas de Zamora denuncian ataques nocturnos de una jauría de perros a mascotas en Temperley y Turdera

En Lomas de Zamora, específicamente en las localidades de Temperley y Turdera, la preocupación creció en las últimas semanas ante la serie de ataques ejecutados por una jauría durante la noche. Los vecinos advirtieron en reiteradas oportunidades la presencia de este grupo de perros y alertaron sobre su comportamiento: acechan en grupo y, en ausencia de testigos, salen a cazar gatos domésticos.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio local La Unión, los residentes apuntaron que el presunto dueño de los canes permite que estos deambulen por las calles ya caída la noche, cuando apenas hay movimiento.

Los perros, que serían al menos tres, sorprendieron por su aspecto: lejos de mostrar signos de abandono, parecen estar alimentados correctamente y limpios, con una apariencia que descarta la posibilidad de que sean callejeros. La idea de que se trata de una jauría de perros adiestrados cobró fuerza entre quienes presenciaron los ataques o sufrieron la pérdida de sus mascotas.

La evidencia es contundente. Un vecino, Cristian Alemandi, se comunicó con La Unión tras la circulación de los videos. El incidente que relató ocurrió el pasado 6 de septiembre alrededor de la 1 de la madrugada en la intersección de San Isidro y Liniers, en las inmediaciones del límite entre ambas localidades. Además, compartió el video registrado en cámaras de seguridad, que encabeza la nota.

Los residentes exigen identificar al dueño de los perros tras reiterados incidentes y denuncias ante la Policía local

Alemandi señaló: “Esta misma jauría mató a mi gato. Tengo las cámaras donde estos perros despedazaron a mi gato. Están entrenados para matar, dura dos minutos y medio la grabación y se ve cómo actúan”.

En el registro audiovisual, se identifican los animales actuando coordinadamente, arrastrando a la víctima por la calle y mordiendo hasta provocarle la muerte.

Las imágenes del sistema de vigilancia no pasaron inadvertidas para otros habitantes de la zona. Testimonios similares refieren que el mecanismo de ataque siempre resulta idéntico y concluye con mascotas gravemente heridas o muertas.

Romina, otra de las damnificadas, describió: “Los despedazan entre todos, y se llevan las partes, es muy aberrante ver eso. Los corrí hasta donde pude, no los pude alcanzar y en esa hora es difícil, ya que no hay gente en la calle”.

Las denuncias ante la Policía local ya fueron radicadas. Los vecinos reclaman que se investigue el origen de los perros y se identifique a su dueño. Los reportes señalan incidentes en diversas ubicaciones, entre ellas la zona del Hospital Español, y las calles 25 de Mayo, San Isidro, Profesor Mariño, Pichincha, San Mateo, 9 de Julio y hasta Antártida Argentina, según La Unión.

Intentó ingresar a una casa y fue atacado por una jauría

Un hombre intentó robar una casa y fue atacado por una jauría de 15 perros en Tucumán

Un intento de robo terminó en tragedia poco común: un hombre que había ingresado de manera ilegal a una vivienda sufrió heridas luego de ser atacado por una jauría de perros. El episodio tuvo lugar en la ciudad de Yerba Buena, provincia de Tucumán, sobre la calle Lamadrid al 2200.

La dueña de la propiedad escuchó gritos de auxilio provenientes del fondo de su casa, acompañados por los ladridos intensos de sus perros. Saliendo a verificar la situación, descubrió a un hombre que, aparentemente, había trepado la medianera con la presunta intención de robar, por lo que llamó al 911.

Al acercarse, intentó controlar a su grupo de más de 15 perros de distintas razas, aunque su esfuerzo no logró evitar el caos. Concluida la crisis, solicitó asistencia médica al número 107, ya que el intruso yacía en el suelo con lesiones en varias partes del cuerpo, implorando ayuda luego de ingresar por la tapia perimetral.

Personal de la Patrulla Motorizada confirmó que el sujeto es D. L. F., apodado “Cachito”, de 28 años y residente en la ciudad. El parte médico del Hospital Carrillo indicó que el hombre fue ingresado con heridas leves de perro y, al comprobarse que no estaba en riesgo, se dispuso su traslado al Hospital Centro de Salud para observación.

El caso fue catalogado como tentativa de hurto con escalamiento y lesiones provocadas por mordeduras, y se informó a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I Nominación, a cargo de la Dra. María Paula Bellomino.

Fuentes vinculadas a la investigación detallaron a Infobae que la fiscal ordenó no imponer medidas privativas de libertad al imputado, e indicó que la propietaria de la vivienda debía ser invitada a presentar la denuncia correspondiente.

De acuerdo con datos suministrados a este medio, el hombre posee “varios antecedentes” relacionados con delitos contra la propiedad y no es la primera vez que se ve implicado en hechos de esta naturaleza.