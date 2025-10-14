Dos líneas del subte tendrán sus horarios extendidos durante la semana por conciertos

El operativo busca facilitar el regreso y evitar la saturación de transporte privado tras los eventos

Esta semana, la dinámica nocturna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumará una novedad para sus usuarios del transporte público: el Subte extenderá nuevamente sus horarios en dos de sus líneas por una seguidilla de eventos masivos. Un operativo de movilidad que apunta a cubrir los conciertos de artistas internacionales que movilizará a miles de personas.

El miércoles 15, la línea B prestará un servicio especial coincidiendo con el recital del colombiano Carlos Vives en el Movistar Arena, uno de los espectáculos con mayor convocatoria en la semana.

Las formaciones saldrán de J.M. de Rosas en su último recorrido a la 1:00 AM, mientras que desde Leandro N. Alem, el último tren partirá a la 1:30 AM. Este esquema sumará ocho estaciones abiertas: J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Callao, Pueyrredón, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem, según detallaron desde Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE).

El objetivo: facilitar el tránsito de asistentes y evitar que opten por vehículos particulares o aplicaciones, que suelen saturarse y encarecerse en la desconcentración.

La línea B funcionará hasta la 1:30 AM por el show de Carlos Vives en el Movistar Arena

Para el fin de semana, tanto el viernes 17 y como sábado 18, el foco se trasladará a la Línea H. La llegada de Guns N’ Roses al estadio de Huracán motivó la apertura extendida de este ramal, una decisión atribuida al volumen de seguidores que moviliza la banda y la ubicación estratégica del estadio en las inmediaciones de la estación Caseros.

Durante estos días, el último tren saldrá a la 1:30, confirmaron desde la empresa estatal. Para agilizar el retorno y mantener la seguridad, solo estarán habilitadas para el descenso las estaciones Humberto 1°, Once - 30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe - C. Jáuregui. La selección responde al impacto que suelen tener estos eventos sobre los traslados y la vinculación con otras redes de transporte.

La ampliación del horario del Subte surgió como una experiencia piloto, implementada originalmente en la Línea B para los viernes de diciembre, enero y febrero. La aceptación del público impulsó la extensión también a los sábados desde marzo, sumando servicios especiales en fechas claves como el Buenos Aires Trap, conciertos internacionales y partidos de fútbol de gran convocatoria, entre ellos los de la Selección Argentina y encuentros de la Copa Libertadores en el Monumental.

La línea H amplía su servicio por los recitales de Guns N’ Roses en el estadio de Huracán

De hecho, la modalidad ya funcionó ante recitales de Green Day, La Renga, Los Piojos, Kendrick Lamar y Airbag, siempre apuntando a focalizar la operación en eventos con flujos multitudinarios como los conciertos de estos artistas nacionales e internacionales.

Según SBASE, la finalidad es clara: reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas.

A través de este tipo de iniciativas, la ciudad explora nuevas herramientas para ordenar la circulación y dar respuestas a una demanda social que se incrementa durante shows, recitales y citas deportivas nocturnas.

La elección de las estaciones abiertas durante los operativos tiene dos fundamentos básicos: optimizar la conectividad con el resto de la red y asegurar puntos claves para la combinación con colectivos y trenes metropolitanos. De acuerdo con el comunicado de SBASE, se trata de una organización que responde al flujo de usuarios estimados y la conectividad con otros medios de transporte.