Polémica por el código de vestimenta de la UADE que prohíbe polleras y musculosas

Una estudiante de la carrera de Diseño de Indumentaria de la UADE se refirió al Código de Vestimenta que rige en la universidad

La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) se encuentra en el centro de un intenso debate tras la difusión de un estricto código de vestimenta para sus estudiantes. A través de comunicados en su plataforma WebCampus, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, la institución detalló las prendas permitidas y prohibidas, entre las que se encuentran -por ejemplo- la minifalda y el top.

La iniciativa, que -argumentaron- busca “fortalecer un entorno de convivencia, inclusión y respeto mutuo”, no solo generó un rápido rechazo entre quienes cursan en esa universidad, sino también en la comunidad educativa en general.

Más allá de las críticas, la UADE anticipó que seguirá adelante con la implementación del Código -que rige desde el año 2000- e intensificará los controles para que los estudiantes cumplan estas pautas.

“Tal como establece el propio Código de Conducta, la Universidad busca crear un ambiente basado en la equidad, el respeto y la integridad de todos los miembros de la comunidad, el cual es suscripto de forma impresa por todos los estudiantes al momento de su ingreso”, precisó la UADE ante la consulta de Infobae.

Este es el mensaje que fue pegado en las carteleras y aulas de la UADE

La universidad recordó que “hace años se reforzó esa referencia mediante cartelería visible en aulas, laboratorios, comedores y bibliotecas de todos nuestros Campus y Sedes, a modo de recordatorio interno”.

Esa comunicación incluye un código QR que redirige directamente a las normas de vestimenta, con la intención de promover una presentación personal adecuada al ámbito universitario y “coherente con la formación profesional que se brinda”.

La magister Cristina Slica, Secretaria de Asuntos Estudiantiles de UADE, remarcó que “no se trata de una nueva disposición, sino de la continuidad de una norma que siempre estuvo vigente y cuyo objetivo es mantener un entorno apropiado para la actividad universitaria y sus futuros profesionales”.

Más allá de estas explicaciones, los alumnos mostraron su rechazo porque el código no se limita únicamente a la presencialidad. Para la modalidad virtual o híbrida, la UADE solicita “conservar los mismos criterios” que en la cursada presencial, apelando al respeto por la investidura académica también en entornos digitales.

Los directores de cada carrera de la UADE les enviaron a sus alumnos un recordatorio sobre el Código de Vestimenta

Qué prendas quedaron prohibidas

El nuevo reglamento es explícito sobre la ropa considerada “inadecuada” para el ámbito universitario. La lista de prendas no permitidas es extensa y entre ellas se destacan:

Tops, musculosas cavadas o camisetas deportivas

Shorts deportivos, trajes de baño, minifaldas o prendas sin una pieza superior que las complemente.

Calzado de playa , como ojotas o Crocs.

Accesorios que cubran el rostro, tales como gorros y capuchas dentro de los edificios.

Instructivo con la Normas de Vestimenta UADE

Además, las pautas generales prohíben explícitamente el uso de ropa con “mensajes ofensivos o alusiones políticas, religiosas o deportivas de la indumentaria”.

La vestimenta aceptada y la justificación de UADE

En contraposición, la universidad define como “vestimenta adecuada” aquellas prendas que considera sobrias y profesionales. La lista incluye:

Remeras, chombas, blusas o camisas , preferentemente sin escotes pronunciados y en tonos neutros.

Pantalones largos, tipo jeans, de vestir o chino.

Faldas, vestidos y bermudas de largo adecuado (la normativa sugiere como mínimo la altura de la rodilla), evitando transparencias.

Zapatillas, zapatos cerrados o sandalias que no sean de uso exclusivo para playa.

La institución justifica la medida argumentando que “la vestimenta también forma parte de la experiencia formativa”, ya que representa a los estudiantes en distintos contextos profesionales como visitas a empresas o viajes de estudio.

La UADE prohíbe a sus alumnas ir en tops a la universidad

El punto que generó particular preocupación entre los alumnos es el apartado de “compromiso y responsabilidad”. El documento advierte de manera explícita que “el incumplimiento de este código puede derivar en sanciones”, conforme a la normativa interna vigente. Ante cualquier duda, la universidad insta a los estudiantes a consultar con su Director de Carrera.

Repercusiones en redes

La medida provocó un fuerte debate en redes sociales, donde estudiantes y exalumnos expresaron posturas, que van desde el apoyo a la búsqueda de un ambiente más formal hasta el rechazo por considerarla una limitación a la libertad de expresión personal.

“El principal cambio es que ahora controlan la vestimenta, algo que no venían haciendo”, detallaron estudiantes de UADE a Infobae.

"Minutos antes de quedarme afuera de la UADE por el nuevo código de vestimenta", bromeó una alumna en su cuenta de Tik Tok

“Me parece perfecto, que empiecen a respetar a las instituciones. Una pena que lo de la UADE no se pueda implementar en la Universidad pública, donde directamente van en pelotas”, enfatizó @j_aalejandraPor su parte, @memerubino señaló que “la gente es completamente idiota y no sale de la mentalidad del secundario”. Y dijo que en su oficina, “a los que van con ropa inapropiada le llaman la atención”.

Sin embargo, hubo otras personas que salieron denunciar que se trata de una medida “machirula”. Una de ellas fue la usuaria @desikuku, que contó lo que le ocurrió a una amiga y lo comparó con una “sociedad policial” al estilo Gran Hermano.

Tuit en contra al Código de Vestimenta de la UADE

“Estaba con la remera más tranqui de la vida y la retaron por el nuevo CÓDIGO DE VESTIMENTA en UADE porque ‘se le ve la panza’. ¿En qué siglo estamos? Hay que matarlos. Machirulismo y aceptación del código por alumnos mayores de edad porque la empresa en la que trabajaremos merece una vestimenta formal“, se lamentó.

Por su parte, @chochosantilli fue lapidario: “A partir de esta semana, las mujeres y los hombres que estudian en la UADE, ya no podrán ir vestidos de carne. La excusa es un nuevo código de vestimenta. Más arcaico, rancio y antidemocrático, no se consigue".