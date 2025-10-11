Gran Fondo Argentina: cortes de tránsito y desvíos por la carrera de ciclismo que recorrerá distintos puntos de CABA

La Ciudad de Buenos Aires mañana estará afectada por la carrera de ciclismo Gran Fondo Argentina, con la participación de varios ciclistas.

Este domingo, las autopistas de la ciudad de Buenos Aires permanecerán cerradas durante varias horas debido a la realización de una nueva edición del Gran Fondo Argentina, una competencia de ciclismo que se consolidó como uno de los eventos más relevantes del calendario deportivo local. Desde las 6 y hasta pasadas las 11, el tránsito vehicular estará completamente restringido en los principales accesos porteños, lo que obligará a los automovilistas a planificar rutas alternativas.

En su tercera edición, el Gran Fondo Argentina ofrecerá a los ciclistas la posibilidad de recorrer dos distancias: una de 60 kilómetros y otra de 124 kilómetros, ambas sobre un circuito que atraviesa las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, desde Puerto Madero hasta Liniers, y la traza de avenida Cantilo hacia el norte, con regreso por avenida Lugones hacia el Centro. Además, se verá afectado un tramo de la Autopista 9 de Julio Sur, hasta la bajada Suárez.

El corte de calles no se limitará a las autopistas: arterias como Alicia Moreau de Justo, Rosario Vera Peñaloza, Julieta Lanteri, Calabria, Boulevard de los Italianos, Cecilia Grierson, Antártida Argentina y Castillo, en las zonas de Puerto Madero y Retiro, también estarán cerradas al tránsito por el paso de los competidores.

El recorrido de la primera vuelta del Gran Fondo Argentina.

La organización del evento subrayó que el circuito permanecerá completamente cerrado al tránsito por motivos de seguridad. Según explicaron los responsables de la competencia, “no se permite, bajo ningún concepto, la circulación de vehículos ni de personas que no estén afectadas a la organización de la carrera. Tampoco está permitida la asistencia particular a los ciclistas dentro del circuito”. Esta medida busca proteger tanto a los participantes como al público, ya que los ciclistas más experimentados pueden alcanzar velocidades superiores a 70 kilómetros por hora.

El punto de partida y llegada para ambas distancias estará ubicado en la intersección de Calabria y Rosario Vera Peñaloza, junto al Anfiteatro Niní Marshall. Allí mismo se realizará la ceremonia de premiación y el tradicional “tercer tiempo”, al finalizar la competencia. Se prevé que los participantes de la distancia corta concluyan su recorrido alrededor de las 9, mientras que quienes opten por la distancia larga finalizarán cerca de las 11.30.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que la jornada podría presentarse con cielo gris y la posibilidad de chaparrones durante la mañana. No obstante, la organización anticipó que as condiciones climáticas adversas no serían un impedimento para el desarrollo de la prueba.

El tramo de la segunda vuelta del Gran Fondo Argentina.

La Legislatura porteña declaró al Gran Fondo Argentina “de interés deportivo”. El proyecto, impulsado por la diputada Patricia Glize (Vamos por más), resalta que “la carrera conecta al ámbito público y privado, fomentando el turismo, el deporte, el cuidado del medio ambiente y un estilo de vida saludable”.

En paralelo a la competencia principal, se desarrollarán actividades recreativas y formativas vinculadas al ciclismo. El sábado previo, el Parque Sarmiento será sede de la exposición “Bici + Movilidad”, con propuestas abiertas a toda la comunidad y un enfoque especial en los niños. Se organizarán competencias para chicos de entre 6 y 13 años, y todo lo recaudado en este “Mini fondo” se destinará a la creación de la primera Escuela Argentina de Ciclismo para niños y niñas del Barrio 31 de Retiro.