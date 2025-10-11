Sociedad

Gran Fondo Argentina: cortes de tránsito y desvíos por la carrera de ciclismo que recorrerá distintos puntos de CABA

El circuito atravesará autopistas y arterias principales, con restricciones estrictas para vehículos y peatones

Por Alejandro Caminos

Guardar
La Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires mañana estará afectada por la carrera de ciclismo Gran Fondo Argentina, con la participación de varios ciclistas.

Este domingo, las autopistas de la ciudad de Buenos Aires permanecerán cerradas durante varias horas debido a la realización de una nueva edición del Gran Fondo Argentina, una competencia de ciclismo que se consolidó como uno de los eventos más relevantes del calendario deportivo local. Desde las 6 y hasta pasadas las 11, el tránsito vehicular estará completamente restringido en los principales accesos porteños, lo que obligará a los automovilistas a planificar rutas alternativas.

En su tercera edición, el Gran Fondo Argentina ofrecerá a los ciclistas la posibilidad de recorrer dos distancias: una de 60 kilómetros y otra de 124 kilómetros, ambas sobre un circuito que atraviesa las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, desde Puerto Madero hasta Liniers, y la traza de avenida Cantilo hacia el norte, con regreso por avenida Lugones hacia el Centro. Además, se verá afectado un tramo de la Autopista 9 de Julio Sur, hasta la bajada Suárez.

El corte de calles no se limitará a las autopistas: arterias como Alicia Moreau de Justo, Rosario Vera Peñaloza, Julieta Lanteri, Calabria, Boulevard de los Italianos, Cecilia Grierson, Antártida Argentina y Castillo, en las zonas de Puerto Madero y Retiro, también estarán cerradas al tránsito por el paso de los competidores.

El recorrido de la primera
El recorrido de la primera vuelta del Gran Fondo Argentina.

La organización del evento subrayó que el circuito permanecerá completamente cerrado al tránsito por motivos de seguridad. Según explicaron los responsables de la competencia, “no se permite, bajo ningún concepto, la circulación de vehículos ni de personas que no estén afectadas a la organización de la carrera. Tampoco está permitida la asistencia particular a los ciclistas dentro del circuito”. Esta medida busca proteger tanto a los participantes como al público, ya que los ciclistas más experimentados pueden alcanzar velocidades superiores a 70 kilómetros por hora.

El punto de partida y llegada para ambas distancias estará ubicado en la intersección de Calabria y Rosario Vera Peñaloza, junto al Anfiteatro Niní Marshall. Allí mismo se realizará la ceremonia de premiación y el tradicional “tercer tiempo”, al finalizar la competencia. Se prevé que los participantes de la distancia corta concluyan su recorrido alrededor de las 9, mientras que quienes opten por la distancia larga finalizarán cerca de las 11.30.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que la jornada podría presentarse con cielo gris y la posibilidad de chaparrones durante la mañana. No obstante, la organización anticipó que as condiciones climáticas adversas no serían un impedimento para el desarrollo de la prueba.

El tramo de la segunda
El tramo de la segunda vuelta del Gran Fondo Argentina.

La Legislatura porteña declaró al Gran Fondo Argentina “de interés deportivo”. El proyecto, impulsado por la diputada Patricia Glize (Vamos por más), resalta que “la carrera conecta al ámbito público y privado, fomentando el turismo, el deporte, el cuidado del medio ambiente y un estilo de vida saludable”.

En paralelo a la competencia principal, se desarrollarán actividades recreativas y formativas vinculadas al ciclismo. El sábado previo, el Parque Sarmiento será sede de la exposición “Bici + Movilidad”, con propuestas abiertas a toda la comunidad y un enfoque especial en los niños. Se organizarán competencias para chicos de entre 6 y 13 años, y todo lo recaudado en este “Mini fondo” se destinará a la creación de la primera Escuela Argentina de Ciclismo para niños y niñas del Barrio 31 de Retiro.

Temas Relacionados

CiclismoGran Fondo ArgentinaCiudad de Buenos AiresTránsitoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Activaron una alerta por tormentas en el AMBA para este sábado y pronosticaron un descenso en la temperatura

Tras el ingreso de un frente frío, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por el regreso de las lluvias y la posible caída de granizo. Cómo estará el clima en el resto del país

Activaron una alerta por tormentas

Colapsaron los pasos fronterizos a Chile en el primer día del fin de semana largo: en qué horarios se podrá cruzar

Se estima que más de 8 mil personas viajaron para vacacionar en el país vecino. Cuáles serán las fronteras habilitadas durante el sábado

Colapsaron los pasos fronterizos a

Continúa el incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito de Córdoba y se estima un daño a 800 hectáreas

Más de 100 personas tuvieron que ser evacuadas y, al menos, 15 autos quedaron destruidos tras ser alcanzados por las llamas. Los operativos continuarán este sábado y pidieron no visitar el área

Continúa el incendio en el

Murió un joven que estuvo siete años postrado, luego de haber sido víctima de un ataque narco en Santa Fe

Según reconstruyeron las autoridades, el joven y un amigo habían ido a comprar droga a un búnker de Barrancas. En ese momento, se produjo una emboscada contra los jefes de la banda

Murió un joven que estuvo

Buscan a un comisario retirado que desapareció en Salta: trabajó en casos de narcotráfico y criminales de alto impacto

Se trata de Vicente Osvaldo Cordeyro, un hombre de 64 años oriundo de la ciudad de San Lorenzo. Fue visto por última vez el jueves a la mañana y encontraron su auto abandonado

Buscan a un comisario retirado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Activaron una alerta por tormentas

Activaron una alerta por tormentas en el AMBA para este sábado y pronosticaron un descenso en la temperatura

Colapsaron los pasos fronterizos a Chile en el primer día del fin de semana largo: en qué horarios se podrá cruzar

Continúa el incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito de Córdoba y se estima un daño a 800 hectáreas

Murió un joven que estuvo siete años postrado, luego de haber sido víctima de un ataque narco en Santa Fe

Buscan a un comisario retirado que desapareció en Salta: trabajó en casos de narcotráfico y criminales de alto impacto

INFOBAE AMÉRICA
El Vaticano expresó su satisfacción

El Vaticano expresó su satisfacción sobre el acuerdo en Gaza y manifestó su deseo de que lleve a la paz definitiva

“Desierto informativo” en Nicaragua: el dictador Ortega convirtió al país en el más peligroso para ejercer el periodismo en Centroamérica

El trágico final de Natalie Wood: décadas de dudas y versiones contradictorias

Cómo es Lord Howe, la isla paradisíaca que permite un número limitado de visitantes al año

Los ciclones más mortales de la historia moderna y sus devastadores impactos

TELESHOW
Milagros Amud, finalista de La

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”

Agus Liporace, influencer de cocina: “La esencia se encuentra volviendo a uno”

Ro Vitale, la artista que vive con TOC severo, regresa con su obra autobiográfica: “Es dolorosa y fascinante”

Carla Rodríguez, la transexual que inspiró Miss Carbón: “Me soñé minero antes que mujer”

La opinión de los famosos por la polémica foto oficial de MasterChef: de las quejas a los agradecimientos por su ubicación