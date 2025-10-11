Sociedad

Activaron una alerta por tormentas en el AMBA para este sábado y pronosticaron un descenso en la temperatura

Tras el ingreso de un frente frío, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por el regreso de las lluvias y la posible caída de granizo. Cómo estará el clima en el resto del país

Guardar
Gran parte de la jornada
Gran parte de la jornada estará nublada y con temperaturas cálidas (Maximiliano Luna)

Aunque el primer día del fin de semana largo estuvo marcado por el clima cálido y un cielo soleado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de las tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este sábado. Al mismo tiempo, otras provincias lidiarán con alertas por lluvias y vientos.

Pese a que estaba previsto que las lluvias se presentaran con seguridad el domingo, la actualización del pronóstico mostró un rápido avance de la ciclogénesis en las últimas horas. El desplazamiento fue tal que se activó una alerta amarilla por tormentas para esta noche.

Si bien indicaron que la mayoría del día estaría mayormente nublado, con temperaturas que variarían entre los 18 grados de mínima y los 28 grados de máxima, destacaron que hay una probabilidad de entre 70 y 100% de que se produzcan tormentas fuertes con la caída del atardecer.

Al tratarse de un fenómeno que podría producir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“, las autoridades recomendaron mantener despejadas las vías de desagüe, para prevenir inundaciones y anegamientos. Asimismo, recordaron que existiría una probabilidad de que haya caída de granizo.

Se esperan fuertes tormentas para
Se esperan fuertes tormentas para la noche

De la misma manera, aconsejaron no sacar la basura y suspender toda actividad al aire libre durante el desarrollo de la tormenta, ya que la exposición aumenta la vulnerabilidad ante descargas eléctricas y otros peligros asociados. El resguardo debe realizarse en lugares seguros, evitando refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad, ya que estos pueden caer o atraer rayos.

La posibilidad de caída de granizo constituye otro de los riesgos señalados, por lo que se insta a permanecer atentos a los avisos y alertas emitidos por las autoridades. Para afrontar eventuales emergencias, se recomienda tener preparada una mochila con elementos esenciales como linterna, radio, documentos y teléfono, lo que permite actuar con rapidez y eficacia ante cualquier contingencia.

El clima no mejoraría el domingo, aunque se espera que la intensidad de las tormentas disminuya con el paso de las horas. En este sentido, indicaron que las lluvias pasarían a estar espaciadas en el tiempo y que se sentirá una disminución en el calor. Mientras que la mínima será de 14 grados, la máxima apenas alcanzaría los 18 grados.

Las alertas que afectarán al resto del país

Respecto a la alerta amarilla por tormentas, esta solo se verá replicada en el sur de la provincia de Entre Ríos. No obstante, no alcanzaría a la ciudad de Paraná, que experimentará tormentas de menor intensidad. Además, se mantendrán las altas temperaturas, ya que el termómetro local variaría entre los 18 y los 32 grados.

Las zonas que se verán
Las zonas que se verán afectadas por las alertas de este sábado

En el caso del sector este de Río Negro, se activó una alerta amarilla por lluvias. Se espera que la mayor caída de agua se dé en el horario de la tarde, por lo que estimaron que se podría registrar una “precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Por otro lado, un total de diez provincias se verán afectadas por otra alerta amarilla por vientos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el aviso regirá en la provincia de Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe, Mendoza, San Juan, el este y oeste de La Rioja y la zona cordillerana de Catamarca.

En línea con esto, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante el periodo de alerta, con el objetivo de reducir riesgos asociados a posibles fenómenos climáticos extremos. Además, aconsejaron asegurar todos aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento, minimizando así el peligro de accidentes o daños materiales.

Por último, insistieron en la necesidad de mantenerse informado a través de los canales oficiales y de contar siempre con una mochila de emergencias preparada, que incluya una linterna, una radio, documentos personales y un teléfono.

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionalAMBAAlertas meteorológicasTormentasLluviasVientosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Colapsaron los pasos fronterizos a Chile en el primer día del fin de semana largo: en qué horarios se podrá cruzar

Se estima que más de 8 mil personas viajaron para vacacionar en el país vecino. Cuáles serán las fronteras habilitadas durante el sábado

Colapsaron los pasos fronterizos a

Continúa el incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito de Córdoba y se estima un daño a 800 hectáreas

Más de 100 personas tuvieron que ser evacuadas y, al menos, 15 autos quedaron destruidos tras ser alcanzados por las llamas. Los operativos continuarán este sábado y pidieron no visitar el área

Continúa el incendio en el

Murió un joven que estuvo siete años postrado, luego de haber sido víctima de un ataque narco en Santa Fe

Según reconstruyeron las autoridades, el joven y un amigo habían ido a comprar droga a un búnker de Barrancas. En ese momento, se produjo una emboscada contra los jefes de la banda

Murió un joven que estuvo

Buscan a un comisario retirado que desapareció en Salta: trabajó en casos de narcotráfico y criminales de alto impacto

Se trata de Vicente Osvaldo Cordeyro, un hombre de 64 años oriundo de la ciudad de San Lorenzo. Fue visto por última vez el jueves a la mañana y encontraron su auto abandonado

Buscan a un comisario retirado

Intentó separar a su perro de una pelea y un pitbull le arrancó un dedo

Además de haber perdido una parte del dedo medio de la mano izquierda, el joven sufrió varias lesiones en la pierna

Intentó separar a su perro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Colapsaron los pasos fronterizos a

Colapsaron los pasos fronterizos a Chile en el primer día del fin de semana largo: en qué horarios se podrá cruzar

Continúa el incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito de Córdoba y se estima un daño a 800 hectáreas

Murió un joven que estuvo siete años postrado, luego de haber sido víctima de un ataque narco en Santa Fe

Buscan a un comisario retirado que desapareció en Salta: trabajó en casos de narcotráfico y criminales de alto impacto

Intentó separar a su perro de una pelea y un pitbull le arrancó un dedo

INFOBAE AMÉRICA
“Desierto informativo” en Nicaragua: el

“Desierto informativo” en Nicaragua: el dictador Ortega convirtió al país en el más peligroso para ejercer el periodismo en Centroamérica

El trágico final de Natalie Wood: décadas de dudas y versiones contradictorias

Cómo es Lord Howe, la isla paradisíaca que permite un número limitado de visitantes al año

Los ciclones más mortales de la historia moderna y sus devastadores impactos

Dos terremotos casi consecutivos sacudieron a Filipinas: hay al menos siete muertos y cientos de heridos

TELESHOW
Milagros Amud, finalista de La

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”

Agus Liporace, influencer de cocina: “La esencia se encuentra volviendo a uno”

Ro Vitale, la artista que vive con TOC severo, regresa con su obra autobiográfica: “Es dolorosa y fascinante”

Carla Rodríguez, la transexual que inspiró Miss Carbón: “Me soñé minero antes que mujer”

La opinión de los famosos por la polémica foto oficial de MasterChef: de las quejas a los agradecimientos por su ubicación