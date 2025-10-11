Activaron una alerta por tormentas en el AMBA para este sábado y pronosticaron un descenso en la temperatura

Gran parte de la jornada estará nublada y con temperaturas cálidas (Maximiliano Luna)

Aunque el primer día del fin de semana largo estuvo marcado por el clima cálido y un cielo soleado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de las tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este sábado. Al mismo tiempo, otras provincias lidiarán con alertas por lluvias y vientos.

Pese a que estaba previsto que las lluvias se presentaran con seguridad el domingo, la actualización del pronóstico mostró un rápido avance de la ciclogénesis en las últimas horas. El desplazamiento fue tal que se activó una alerta amarilla por tormentas para esta noche.

Si bien indicaron que la mayoría del día estaría mayormente nublado, con temperaturas que variarían entre los 18 grados de mínima y los 28 grados de máxima, destacaron que hay una probabilidad de entre 70 y 100% de que se produzcan tormentas fuertes con la caída del atardecer.

Al tratarse de un fenómeno que podría producir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“, las autoridades recomendaron mantener despejadas las vías de desagüe, para prevenir inundaciones y anegamientos. Asimismo, recordaron que existiría una probabilidad de que haya caída de granizo.

Se esperan fuertes tormentas para la noche

De la misma manera, aconsejaron no sacar la basura y suspender toda actividad al aire libre durante el desarrollo de la tormenta, ya que la exposición aumenta la vulnerabilidad ante descargas eléctricas y otros peligros asociados. El resguardo debe realizarse en lugares seguros, evitando refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad, ya que estos pueden caer o atraer rayos.

La posibilidad de caída de granizo constituye otro de los riesgos señalados, por lo que se insta a permanecer atentos a los avisos y alertas emitidos por las autoridades. Para afrontar eventuales emergencias, se recomienda tener preparada una mochila con elementos esenciales como linterna, radio, documentos y teléfono, lo que permite actuar con rapidez y eficacia ante cualquier contingencia.

El clima no mejoraría el domingo, aunque se espera que la intensidad de las tormentas disminuya con el paso de las horas. En este sentido, indicaron que las lluvias pasarían a estar espaciadas en el tiempo y que se sentirá una disminución en el calor. Mientras que la mínima será de 14 grados, la máxima apenas alcanzaría los 18 grados.

Las alertas que afectarán al resto del país

Respecto a la alerta amarilla por tormentas, esta solo se verá replicada en el sur de la provincia de Entre Ríos. No obstante, no alcanzaría a la ciudad de Paraná, que experimentará tormentas de menor intensidad. Además, se mantendrán las altas temperaturas, ya que el termómetro local variaría entre los 18 y los 32 grados.

Las zonas que se verán afectadas por las alertas de este sábado

En el caso del sector este de Río Negro, se activó una alerta amarilla por lluvias. Se espera que la mayor caída de agua se dé en el horario de la tarde, por lo que estimaron que se podría registrar una “precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Por otro lado, un total de diez provincias se verán afectadas por otra alerta amarilla por vientos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el aviso regirá en la provincia de Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe, Mendoza, San Juan, el este y oeste de La Rioja y la zona cordillerana de Catamarca.

En línea con esto, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante el periodo de alerta, con el objetivo de reducir riesgos asociados a posibles fenómenos climáticos extremos. Además, aconsejaron asegurar todos aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento, minimizando así el peligro de accidentes o daños materiales.

Por último, insistieron en la necesidad de mantenerse informado a través de los canales oficiales y de contar siempre con una mochila de emergencias preparada, que incluya una linterna, una radio, documentos personales y un teléfono.