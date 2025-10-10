Choque en Caballito: un auto impactó contra otros dos vehículos estacionados y volcó

Choque y vuelco en Caballito (TN)

Esta madrugada, el barrio de Caballito amaneció con dos accidentes de relevancia. Por un lado, una automovilista de 25 años chocó contra dos autos estacionados en Juan Bautista Alberdi 163, entre Doblas y Senillosa.

Como producto del violento impacto, el coche terminó volcado, con las ruedas hacia arriba, en plena calle. La conductora solo sufrió lesiones leves, según informó el SAME, no se la derivó a ningún nosocomio. Por su parte, Policía de la Ciudad procedió a la reducción de dos carriles izquierdos.

La joven colisionó contra una camioneta EcoSport gris, que a su vez desató un choque en cadena a dos vehículos más estacionados en la parte frontal, sobre la misma avenida Alberdi.

En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Ciudad para desconectar la batería del vehículo siniestrado.

Por otro lado, alrededor de las 4:30, en la calle Rosario 743 -entre Del Barco Centenera y San José de Calasanz-, también en el barrio de Caballito, un automovilista que se quedó dormido y viajaba solo impactó contra la puerta de un edificio.

Como consecuencia de la colisión, se rompió el medidor de luz frentista, pero no se cortó el suministro eléctrico en la propiedad. Según relató el automovilista a la Policía, el conductor venía manejando por avenida Rivadavia, se adormeció y, en la bifurcación con la calle Rosario, se fue hacia la izquierda y chocó contra el frente. Inspectores de tránsito del GCBA procederán a realizarle el test de alcoholemia.

Por otro lado, en el barrio de Almagro, una camioneta chocó contra otra estacionada. SAME asistió al conductor, de 41 años, que no requirió traslado.

