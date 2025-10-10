Sociedad

Choque en Caballito: un auto impactó contra otros dos vehículos estacionados y volcó

El accidente se produjo en Juan Bautista Alberdi, entre Doblas y Senillosa. La conductora de 25 años solo sufrió lesiones leves. En el mismo barrio, un automóvil colisionó contra la puerta de un edificio

Guardar
Choque y vuelco en Caballito (TN)

Esta madrugada, el barrio de Caballito amaneció con dos accidentes de relevancia. Por un lado, una automovilista de 25 años chocó contra dos autos estacionados en Juan Bautista Alberdi 163, entre Doblas y Senillosa.

Como producto del violento impacto, el coche terminó volcado, con las ruedas hacia arriba, en plena calle. La conductora solo sufrió lesiones leves, según informó el SAME, no se la derivó a ningún nosocomio. Por su parte, Policía de la Ciudad procedió a la reducción de dos carriles izquierdos.

La joven colisionó contra una camioneta EcoSport gris, que a su vez desató un choque en cadena a dos vehículos más estacionados en la parte frontal, sobre la misma avenida Alberdi.

En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Ciudad para desconectar la batería del vehículo siniestrado.

Bomberos de la Ciudad procedió
Bomberos de la Ciudad procedió a desconectar la batería del vehículo volcado

Por otro lado, alrededor de las 4:30, en la calle Rosario 743 -entre Del Barco Centenera y San José de Calasanz-, también en el barrio de Caballito, un automovilista que se quedó dormido y viajaba solo impactó contra la puerta de un edificio.

Impactó contra la puerta de un edificio y rompió un medidor de luz

Como consecuencia de la colisión, se rompió el medidor de luz frentista, pero no se cortó el suministro eléctrico en la propiedad. Según relató el automovilista a la Policía, el conductor venía manejando por avenida Rivadavia, se adormeció y, en la bifurcación con la calle Rosario, se fue hacia la izquierda y chocó contra el frente. Inspectores de tránsito del GCBA procederán a realizarle el test de alcoholemia.

El conductor se quedó dormido
El conductor se quedó dormido y chocó contra la puerta de un edificio, afectando el medidor de luz (SAME)

Por otro lado, en el barrio de Almagro, una camioneta chocó contra otra estacionada. SAME asistió al conductor, de 41 años, que no requirió traslado.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

choqueCaballitoheridosvuelcoSAMEúltimas noticias

Últimas Noticias

Rescataron a una mujer y a sus hijos de un intento de secuestro en Córdoba que se relacionaría con ajuste de cuentas

Las víctimas resultaron ilesas, luego de que los agresores sostuvieran un enfrentamiento armado con la Policía. Hay cuatro detenidos

Rescataron a una mujer y

Por qué es feriado hoy, 10 de octubre, y cuándo será el próximo

El cronograma nacional incorpora jornadas turísticas y permite la reubicación estratégica de feriados para organizar descansos prolongados en distintas épocas del año

Por qué es feriado hoy,

Luego de haber confesado el femicidio, condenaron al hijo y al ex esposo de Natalia Mariani

La Justicia determinó que los acusados habían planeado el crimen, con el objetivo de apoderarse de una herencia millonaria. El ataque fue concretado el 29 de diciembre de 2023

Luego de haber confesado el

Un sicario que hirió a tres personas en Neuquén fue acusado pero no irá a la cárcel

Estará bajo el régimen de prisión domiciliaria con tobillera electrónica. El ataque ocurrió el 5 de junio pasado en las afueras de la capital provincial

Un sicario que hirió a

Se espera un fin de semana inestable, tras otra alerta por ciclogénesis: cuándo llegarán las lluvias

El fenómeno traerá lluvias intensas, vientos fuertes y posible granizo en el AMBA durante el fin de semana largo. También regirán otras advertencias en el interior del país

Se espera un fin de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El rescate de EEUU da

El rescate de EEUU da alivio financiero pero siguen las dudas sobre las reformas y el equilibrio fiscal, según los analistas

Choque en Caballito: una mujer impactó contra dos autos estacionados y volcó

Rescataron a una mujer y a sus hijos de un intento de secuestro en Córdoba que se relacionaría con ajuste de cuentas

Por qué es feriado hoy, 10 de octubre, y cuándo será el próximo

Cómo limpiar la pantalla de la TV sin dañarla, paso a paso

INFOBAE AMÉRICA
La comunidad internacional saluda a

La comunidad internacional saluda a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz

La primera reacción de María Corina Machado tras recibir el premio Nobel de la Paz: “Estoy en shock”

Momento histórico: así fue el anuncio del premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025

El Ejército de Israel inició el repliegue de sus tropas hacia las líneas acordadas en la Franja de Gaza

TELESHOW
La angustia de Paula Bernini

La angustia de Paula Bernini por el mal momento del emprendimiento de su padre: “Me estruja el corazón”

Leo Montero y el libro que le enseñó a mirar la vida con más profundidad

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron delirar a 15.000 fans en un show íntimo: guiño al Tiny Desk, beso apasionado y regalos a sus fans

Las lágrimas de Marianela Nuñez por el homenaje que le dedicaron las niñas del Barrio 31: “Es mágico conocer sus historias”

La explosiva versión sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Hace 15 días que conocen su cuerpos”