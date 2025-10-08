Manejaba borracho, se cruzó de carril y chocó de frente contra un patrullero en Tigre

Un conductor borracho se cruzó de carril y chocó de frente contra un móvil de Protección Ciudadana en Tigre

Un choque registrado en la localidad de Don Torcuato, en el partido de Tigre, al norte de la Provincia de Buenos Aires, involucró a un conductor que manejaba borracho cuando perdió el control de su vehículo y terminó chocando de frente contra una patrulla del Centro de Operaciones Tigre (COT), eje del Sistema de Protección Ciudadana.

Todo quedó documentado por las cámaras de seguridad del centro y del propio patrullero, las cuales brindaron imágenes que reflejaron la abrupta maniobra e incluso provocaron un grito de sorpresa entre el personal municipal a bordo del móvil al advertir la inminente colisión.

El choque se produjo sobre la Ruta 202, a la altura de la intersección con Quintanilla. El hombre cruzó incluso el boulevard divisor cuando generó el impacto.

El choque fue registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre

La escena causó conmoción entre los trabajadores, aunque, no hubo heridos de gravedad ni fue necesario trasladar a los involucrados a un centro de salud. En el lugar intervinieron agentes de Tránsito y bomberos voluntarios, quienes asistieron las tareas iniciales y brindaron apoyo a los equipos de seguridad.

Como se puede ver en el video, de inmediato los agentes que estaban dentro del móvil solicitaron una ambulancia por precaución y pidieron que personal acuda al lugar para realizar un test de alcohol.

El control de alcoholemia realizado al conductor involucrado resultó determinante: marcó 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de los límites permitidos, dado que la tolerancia en Tigre es cero.

Ante esta evidencia, el Municipio secuestró el automotor y el juzgado de Faltas se hará cargo de la sanción correspondiente, mientras que la Justicia ordinaria instruye acciones debido a los daños generados en el móvil de seguridad, de acuerdo con la información de Primer Plano Online.

El test de alcoholemia al conductor arrojó 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre

El hecho resalta el funcionamiento del sistema de vigilancia de la zona, que cuenta con más de 2.000 cámaras y 130 móviles dedicados al patrullaje por todo el distrito. La rápida reacción del Centro de Operaciones Tigre y los equipos de emergencia evitó consecuencias de mayor gravedad en una jornada marcada por el accionar imprudente al volante.

Otro conductor borracho que provocó un accidente

Una fuerte colisión en la autopista Buenos Aires-La Plata, ocurrida en la madrugada del sábado pasado, implicó a una Renault Kangoo blanca con ocho pasajeros y un Chevrolet Onix. El impacto generó demoras de varios kilómetros por horas y uno de los conductores fue arrestado tras arrojar positivo en el control de alcoholemia.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el siniestro se produjo en la bajada Ingeniero Huergo, cerca del empalme con la autopista 25 de Mayo, en las inmediaciones de la Usina del Arte, en el barrio La Boca y en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio sucedió poco después de las 3 de la mañana, cuando la Renault Kangoo, ocupada por cuatro hombres y cuatro mujeres, chocó contra el Chevrolet. Tras el impacto, la camioneta volcó y permaneció en esa posición cerca de tres horas sobre la vía, aunque todos los implicados lograron salir por cuenta propia de los vehículos accidentados.

Choque en Autopista Buenos Aires La Plata

La emergencia obligó al corte de dos carriles mientras se desarrollaban las labores del equipo de Aubasa y de la Policía de la Ciudad, que trabajaron en el lugar, quedando solamente dos carriles habilitados para el flujo vehicular, el cual se desplazó lentamente a lo largo de la remoción y el peritaje.

El chofer de la Kangoo apenas sufrió lesiones gracias al cinturón de seguridad, y se sometió a un test de alcohol en sangre con resultado de 1,54 gramos por litro.

Según las fuentes consultadas, el individuo fue esposado y subido a un patrullero; se advirtió sangre en uno de sus zapatos, si bien no se aclararon las causas de esta herida ni se registraron lesiones graves.

Una de las pasajeras, una mujer boliviana adulta, fue llevada por el SAME al Hospital Argerich con politraumatismos aunque sin riesgo vital.

Finalmente, efectivos de la Policía de la Ciudad notificaron al conductor de la Kangoo, quien quedó bajo custodia tras el choque. Hasta el momento, no precisaron la causa del hecho ni los motivos del arresto. El tránsito continuó con complicaciones hasta la remoción final de los vehículos involucrados.