Sociedad

Un voraz incendio consumió el interior de un departamento en San Telmo: una bebé fue hospitalizada

Ocurrió esta mañana en un edificio ubicado en avenida Caseros al 700. Personal de Bomberos de la Ciudad logró controlar el fuego

Voraz incendio consumió un departamento de un edificio en San Telmo

Un edificio del barrio porteño de San Telmo fue escenario durante la mañana de este martes de un voraz incendio, el cual se desató por causas que aún se encuentran bajo investigación y consumió el interior de un departamento. Por el siniestro, personal del SAME debió atender a nueve vecinos de la torre, de los cuales dos -una menor de edad- fueron hospitalizados por inhalación de humo.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el fuego se desató en el sector de la cocina de un departamento del cuarto piso de un edificio de planta baja, subsuelo y diez pisos, ubicado sobre avenida Caseros al 700, entre Chacabuco y Piedras, a tan solo tres cuadras del Parque Lezama. La evacuación se produjo sin incidentes.

Un video compartido por un lector a este medio, el cual encabeza esta nota, da cuenta de las grandes llamas que se adueñaron del interior de la vivienda, mientras de la misma emanaba una densa columna de humo negro.

Con un despliegue de 13 ambulancias, el personal del SAME atendió a un total de nueve pacientes -tres mujeres y seis hombres-, de los cuales siete fueron atendidos en el lugar.

Por su parte, una bebé de un año y medio y otro hombre fueron trasladados al hospital Argerich por inhalación de humo.

Tras combatir con dos líneas, personal de Bomberos de la Ciudad, junto a la colaboración de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y San Telmo, dominaron dominó el proceso.

Se incendió una casa en Núñez y un hombre fue trasladado con quemaduras graves en el cuerpo

Incendio en una casa de 11 de septiembre y Crisólogo Larralde

En el barrio porteño de Núñez, los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires realizaron esta mañana un operativo en el cruce de la calle 11 de Septiembre y avenida Crisólogo Larralde luego de que se desatara un importante incendio en una vivienda. En el lugar del hecho trabajó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que trasladó a un hombre con quemaduras graves.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes en una casa ubicada en 11 de septiembre al 3500, esquina Crisologo Larralde, donde se realizó un corte total de la circulación para que se pueda realizar el operativo. Al lugar, además de los bomberos, llegaron dos ambulancias del SAME y una unidad de triage.

Luego de que se trasladara a un hombre de 46 años con quemaduras graves en el rostro, las manos y el tórax, con las vías respiratorias comprometidas al Hospital Pirovano, el SAME envió dos ambulancias más a la ubicación por prevención.

Según pudo averiguar Infobae, minutos antes de las 6 de la mañana el fuego fue extinguido. Además del hombre trasladado, el SAME asistió a otros cinco pacientes adultos.

