Sociedad

Subte: la estación Río de Janeiro de la línea A permanecerá cerrada durante 3 meses

El cierre, que comenzó este lunes, se da dentro del marco del plan de modernización. Se suma a otras estaciones en remodelación para mejorar accesibilidad y confort en la red de transporte

Por Alejandro Caminos

Guardar
La estación Río de Janeiro
La estación Río de Janeiro permanecerá cerrada durante tres meses, a partir de la fecha.

La estación Río de Janeiro, perteneciente a la Línea A del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, suspenderá su funcionamiento de manera temporal desde hoy. Esta medida forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), que busca actualizar y mejorar las condiciones de las instalaciones en la red porteña.

Según precisó SBASE, el cierre de la estación se extenderá durante aproximadamente tres meses. Las intervenciones previstas apuntan a modernizar la infraestructura y a elevar la calidad del servicio, en línea con otras obras que afectan actualmente a las estaciones Carlos Gardel y Uruguay, correspondientes a la Línea B, así como Plaza Italia y Agüero, en la Línea D. Estas estaciones permanecen fuera de servicio para avanzar con tareas de remodelación y actualización.

Los trabajos en Río de Janeiro incluirán una variedad de mejoras que abarcan tanto aspectos estructurales como funcionales. Entre las principales acciones se destacan tareas de impermeabilización mediante inyección, reparación de juntas y aplicación de productos específicos para prolongar la vida útil de los materiales. También se realizará la pintura general de los espacios y el recambio integral de los pisos.

El proyecto incorpora la instalación de luminarias led de bajo consumo, actualización de la señalética y la implementación de señalización braille en pasamanos y accesos, con el objetivo de promover una mayor accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Además, está prevista la colocación de nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos de residuos y elementos de apoyo isquiático.

Estas obras alcanzarán todos los sectores fundamentales de la estación, incluyendo los accesos, las galerías de escaleras pedestres y mecánicas, los vestíbulos y los andenes, en busca de mejorar la circulación de los usuarios y de ofrecer un entorno más cómodo, seguro y luminoso.

Dentro del plan general de renovación, SBASE ya concluyó la remodelación de once estaciones de subte: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se reacondicionaron trece paradores del Premetro, entre ellos Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

El cronograma de obras anunciado por SBASE continuará durante los próximos meses en las estaciones Loria, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). Al mismo tiempo, se encuentra abierta la convocatoria para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E), como parte de una estrategia de modernización integral que abarca toda la red subterránea y el Premetro de la ciudad.

Línea D: horario extendido el último fin de semana

El servicio de subterráneos de Buenos Aires extendió su horario el último fin de semana, con el objetivo de facilitar la desconcentración tras eventos masivos. La Línea D operó hasta la 1 de la mañana tanto el sábado como el domingo. El sábado 4 de octubre se brindó un servicio especial por el recital de Kendrick Lamar, mientras que el domingo 5 de octubre la medida se aplicó por el recital de Airbag, ambos programados en el estadio Monumental de River, en Núñez.

Durante estas jornadas, el ascenso de pasajeros se realizó únicamente en la estación Congreso de Tucumán, con descensos habilitados en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. El objetivo principal fue garantizar una salida segura y ordenada luego de los eventos, favoreciendo el traslado de los asistentes a sus domicilios.

La extensión de horario en el subterráneo durante eventos comenzó como una prueba piloto en la Línea B, inicialmente los viernes, y luego se amplió a los sábados debido a la respuesta favorable de los pasajeros. Además, se implementaron servicios especiales tras partidos de fútbol y recitales de artistas nacionales e internacionales.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCiudad de Buenos AiresSubteTránsitoLínea A

Últimas Noticias

Mejora y suba de la temperatura: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Luego del paso de un sistema frontal que dejó acumulados de hasta 60 milímetros en algunas zonas del Conurbano, la estabilidad retornará y los especialistas prevén que a partir de mañana las condiciones comenzarían a mejorar

Mejora y suba de la

Detuvieron a un guardiacárcel de un penal de Córdoba por intentar ingresar droga

Ocurrió en el Establecimiento Penitenciario N.º 5 de Villa María, donde hace una semana desarticularon una banda narco que operaba desde la prisión. El efectivo tenía en sus pertenencias estupefacientes y dos teléfonos celulares

Detuvieron a un guardiacárcel de

Apuñalaron a un joven durante una fiesta familiar en Santa Fe y ahora lucha por su vida

La víctima, que fue atacada por un hombre con una cuchilla, permanece en estado crítico, sedado y bajo monitoreo constante

Apuñalaron a un joven durante

Dictaron prisión preventiva para tres personas investigadas por la venta de drogas en dos penales de Santa Fe

Los implicados son dos hombres, que ya estaban detenidos, y una mujer, encargada de mantener los nexos y facilitar las operaciones desde fuera de los penales de Coronda y Las Flores

Dictaron prisión preventiva para tres

Suspendieron a 21 policías en Salta por la desaparición de más de $60 millones que debían devolverle a una víctima

Las autoridades apartaron a todo el personal de la Brigada de Investigaciones N.º 2 tras descubrirse la falta de una suma millonaria bajo custodia judicial, mientras avanza la investigación penal y administrativa

Suspendieron a 21 policías en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Expectativa por las reuniones de

Expectativa por las reuniones de Caputo en Washington para definir un paquete de apoyo financiero

Un nuevo streaming del Conicet transmitirá en vivo la búsqueda de dinosaurios: cuándo comienza y cómo verlo

Diego Santilli: “Tengo que dejar el alma para que los bonaerenses vayan a votar”

Sigue la baja de tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Hallazgo clave sobre el sistema inmune: el Nobel de Medicina premió los estudios sobre las células T reguladoras

INFOBAE AMÉRICA
Fuerte temporal en Uruguay dejó

Fuerte temporal en Uruguay dejó miles de afectados en Paysandú y Colonia: los vientos superaron los 150 kilómetros por hora

Crisis de gobierno en Francia: cae la bolsa y la deuda soberana se encarece tras la dimisión del primer ministro

Friedrich Merz habló del sobrevuelo de drones ilegales en Alemania: “Sospechamos que Rusia está detrás”

Hallazgo clave sobre el sistema inmune: el Nobel de Medicina premió los estudios sobre las células T reguladoras

Qué se sabe del atentado contra la fiscal general de Uruguay: tres imputados como autores materiales del ataque

TELESHOW
Griselda Siciliani y Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó a su hermano José el día que hubiera cumplido 100 años: “Para vos”

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”