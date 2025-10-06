Subte: la estación Río de Janeiro de la línea A permanecerá cerrada durante 3 meses

La estación Río de Janeiro permanecerá cerrada durante tres meses, a partir de la fecha.

La estación Río de Janeiro, perteneciente a la Línea A del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, suspenderá su funcionamiento de manera temporal desde hoy. Esta medida forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), que busca actualizar y mejorar las condiciones de las instalaciones en la red porteña.

Según precisó SBASE, el cierre de la estación se extenderá durante aproximadamente tres meses. Las intervenciones previstas apuntan a modernizar la infraestructura y a elevar la calidad del servicio, en línea con otras obras que afectan actualmente a las estaciones Carlos Gardel y Uruguay, correspondientes a la Línea B, así como Plaza Italia y Agüero, en la Línea D. Estas estaciones permanecen fuera de servicio para avanzar con tareas de remodelación y actualización.

Los trabajos en Río de Janeiro incluirán una variedad de mejoras que abarcan tanto aspectos estructurales como funcionales. Entre las principales acciones se destacan tareas de impermeabilización mediante inyección, reparación de juntas y aplicación de productos específicos para prolongar la vida útil de los materiales. También se realizará la pintura general de los espacios y el recambio integral de los pisos.

El proyecto incorpora la instalación de luminarias led de bajo consumo, actualización de la señalética y la implementación de señalización braille en pasamanos y accesos, con el objetivo de promover una mayor accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Además, está prevista la colocación de nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos de residuos y elementos de apoyo isquiático.

Estas obras alcanzarán todos los sectores fundamentales de la estación, incluyendo los accesos, las galerías de escaleras pedestres y mecánicas, los vestíbulos y los andenes, en busca de mejorar la circulación de los usuarios y de ofrecer un entorno más cómodo, seguro y luminoso.

Dentro del plan general de renovación, SBASE ya concluyó la remodelación de once estaciones de subte: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se reacondicionaron trece paradores del Premetro, entre ellos Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

El cronograma de obras anunciado por SBASE continuará durante los próximos meses en las estaciones Loria, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). Al mismo tiempo, se encuentra abierta la convocatoria para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E), como parte de una estrategia de modernización integral que abarca toda la red subterránea y el Premetro de la ciudad.

Línea D: horario extendido el último fin de semana

El servicio de subterráneos de Buenos Aires extendió su horario el último fin de semana, con el objetivo de facilitar la desconcentración tras eventos masivos. La Línea D operó hasta la 1 de la mañana tanto el sábado como el domingo. El sábado 4 de octubre se brindó un servicio especial por el recital de Kendrick Lamar, mientras que el domingo 5 de octubre la medida se aplicó por el recital de Airbag, ambos programados en el estadio Monumental de River, en Núñez.

Durante estas jornadas, el ascenso de pasajeros se realizó únicamente en la estación Congreso de Tucumán, con descensos habilitados en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. El objetivo principal fue garantizar una salida segura y ordenada luego de los eventos, favoreciendo el traslado de los asistentes a sus domicilios.

La extensión de horario en el subterráneo durante eventos comenzó como una prueba piloto en la Línea B, inicialmente los viernes, y luego se amplió a los sábados debido a la respuesta favorable de los pasajeros. Además, se implementaron servicios especiales tras partidos de fútbol y recitales de artistas nacionales e internacionales.