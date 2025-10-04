Sociedad

Incendiaron pastizales en un área protegida de Neuquén: la principal hipótesis es que fue provocado

El subsecretario del área ambiental de la provincia afirmó que pedirán cámaras de la zona para poder dar con el autor material de los hechos

Guardar
Incendiaron pastizales en un área protegida de Neuquén

Un incendio arrasó este sábado con más de 100 metros cuadrados de pastizales en la península Hiroki, un área protegida en la provincia de Neuquén, a la vera del río homónimo. El incidente hizo que se movilizaran autoridades locales y fuerzas de emergencia, que trabajan para determinar responsabilidades en el hecho, mientras el municipio prevé el análisis de cámaras de vigilancia y el inicio de peritajes internos.

De acuerdo con datos recabados por el medio local LM Neuquén, delegados de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de Neuquén, junto con personal de Defensa Civil, bomberos de la Policía y una unidad hidratante, respondieron de manera coordinada al incendio, detectado entre las 8 y las 10 de la mañana en una de las áreas naturales protegidas más significativas del ejido.

El operativo contó también con la presencia de guardias ambientales y guías de Turismo, lo que permitió una acción temprana para enfriar la zona una vez sofocadas las llamas. Francisco Baggio, subsecretario del área ambiental local, confirmó a LM Neuquén: “Ya está controlado, ahora (primeras horas de la tarde) se está enfriando toda la zona”.

El subsecretario Francisco Baggio confirmó
El subsecretario Francisco Baggio confirmó que el fuego está controlado y se realizan peritajes para identificar a los responsables

Según advirtió Baggio, la hipótesis de intencionalidad cuenta con avales firmes dada la localización específica del foco. “Fue un incendio claramente intencional, no solo por el lugar donde ocurrió, sino también por la forma en que se desplazó el incendio”, aseguró.

El funcionario descartó la posibilidad de una causa accidental al precisar que solo se logra el acceso al predio atravesando el acceso principal. “No hay manera de que se prenda en ese lugar sin ingresar por el acceso principal”, enfatizó el subsecretario.

El impacto sobre los pastizales y el entorno natural, en uno de los sistemas ambientales protegidos de Neuquén, reavivó la preocupación de especialistas y de la comunidad sobre la vulnerabilidad de estas áreas ante la acción humana. “Es una de las áreas protegidas más importantes que tenemos y esta cuestión de la intencionalidad nos preocupa mucho”, remarcó Baggio al medio neuquino.

En la misma línea, autoridades municipales planifican cotejar registros de video obtenidos de cámaras del mirador y de frentistas de la zona para sumar elementos a la investigación. “Vamos a pedir las cámaras del lugar, las cámaras del Mirador y de los vecinos de la zona, a ver qué podemos concluir con esto, porque es muy grave”, sostuvo el referente de la Protección Ciudadana.

El operativo coordinado incluyó a
El operativo coordinado incluyó a bomberos, Defensa Civil, guardias ambientales y guías de Turismo para contener el fuego

“Entendemos que ahí está el responsable del incendio o la responsable”, agregó el funcionario, que es optimista con dar con el autor de los hechos.

De manera paralela a la revisión de imágenes de seguridad, tanto el municipio como Bomberos llevarán adelante una investigación interna y las pericias pertinentes, mientras el personal afectado traza hipótesis en conjunto con los guías de Turismo y la guardia ambiental presente durante la mañana del incidente.

El manejo coordinado del episodio permitió que el fuego quedara rápidamente bajo control y sin mayor propagación. Sin embargo, la afectación directa sobre la vegetación y la fauna local abrió el debate acerca de la urgencia de reforzar mecanismos de prevención y monitoreo dentro de las áreas naturales urbanas.

Según Baggio, el hecho en sí representa una alerta para el sistema de protección ambiental neuquino. “Es muy grave lo que pasó”, subrayó el subsecretario.

LM Neuquén indicó que la prioridad inmediata se traduce tanto en la identificación de los autores materiales como en la evaluación rigurosa de los daños.

Temas Relacionados

NeuquénIncendioPenínsula HirokiRío NeuquénÚltimas noticias

Últimas Noticias

Córdoba: encontraron un feto en el baño de un colectivo de larga distancia

El hallazgo lo hicieron empleados de limpieza, quienes alertaron a las autoridades. La Justicia se encuentra investigando para dar con la persona que lo desechó

Córdoba: encontraron un feto en

Quién es el famoso streamer que investiga la Justicia por promocionar casinos ilegales

Joaco López es creador de contenido desde 2019 y acumula millones de seguidores. En las últimas horas, fue allanado por la Policía e hizo bromas al respecto en sus redes sociales

Quién es el famoso streamer

Habló el policía que detuvo a Pequeño J en Perú y dio detalles del operativo

Se trata del General Nilton Reinaldo Santos Villalta, el jefe de la delegación antidrogas. Contó las pistas que siguió para dar con el principal acusado del triple femicidio narco y cómo lo encontraron

Habló el policía que detuvo

Hallaron un laboratorio de drogas oculto en una casa de Mataderos

El allanamiento sucedió tras la detención del dueño de la vivienda en un control de rutina. Qué encontraron dentro

Hallaron un laboratorio de drogas

Así actuaba una banda de adolescentes que robaba autos en el sur del Conurbano

Los menores, de entre 13 y 17 años, fueron detenidos. Los videos de los asaltos y sus publicaciones en redes sociales

Así actuaba una banda de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Córdoba: encontraron un feto en

Córdoba: encontraron un feto en el baño de un colectivo de larga distancia

La breve pausa del Gobierno a las retenciones al campo desató una ola de exportaciones

Espert reiteró que mantendrá su candidatura: “Agradezco públicamente el apoyo que el Presidente me ha brindado”

Qué es la medicina de precisión y cómo está revolucionando los tratamientos contra el cáncer

Quién es el famoso streamer que investiga la Justicia por promocionar casinos ilegales

INFOBAE AMÉRICA
Autismo temprano vs. tardío: un

Autismo temprano vs. tardío: un estudio revela diferencias genéticas y de desarrollo

Ucrania devolvió a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas

Guyana reforzó su defensa con apoyo militar francés ante las tensiones con el régimen de Venezuela por el Esequibo

El misterioso asesinato de Mary Rogers, la “Beautiful Cigar Girl” que inspiró a Edgar Allan Poe y marcó a Nueva York en el siglo XIX

Gary Oldman revela la conexión más profunda con su personaje en “Slow Horses”

TELESHOW
El mensaje de Alex Caniggia

El mensaje de Alex Caniggia a Melody Luz tras las críticas que recibió por su falta de apoyo a la bailarina

Wanda Nara y Martín Migueles: café, paseo en moto de agua y tiempo con sus hijas

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, debutó como modelo

La tajante respuesta de Marcelo Tinelli sobre su relación con Susana Giménez

De Liniers a Luján: la peregrinación de Carolina Baldini entre amigos y el apoyo incondicional a sus hijos