Incendiaron pastizales en un área protegida de Neuquén: la principal hipótesis es que fue provocado

Incendiaron pastizales en un área protegida de Neuquén

Un incendio arrasó este sábado con más de 100 metros cuadrados de pastizales en la península Hiroki, un área protegida en la provincia de Neuquén, a la vera del río homónimo. El incidente hizo que se movilizaran autoridades locales y fuerzas de emergencia, que trabajan para determinar responsabilidades en el hecho, mientras el municipio prevé el análisis de cámaras de vigilancia y el inicio de peritajes internos.

De acuerdo con datos recabados por el medio local LM Neuquén, delegados de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de Neuquén, junto con personal de Defensa Civil, bomberos de la Policía y una unidad hidratante, respondieron de manera coordinada al incendio, detectado entre las 8 y las 10 de la mañana en una de las áreas naturales protegidas más significativas del ejido.

El operativo contó también con la presencia de guardias ambientales y guías de Turismo, lo que permitió una acción temprana para enfriar la zona una vez sofocadas las llamas. Francisco Baggio, subsecretario del área ambiental local, confirmó a LM Neuquén: “Ya está controlado, ahora (primeras horas de la tarde) se está enfriando toda la zona”.

Según advirtió Baggio, la hipótesis de intencionalidad cuenta con avales firmes dada la localización específica del foco. “Fue un incendio claramente intencional, no solo por el lugar donde ocurrió, sino también por la forma en que se desplazó el incendio”, aseguró.

El funcionario descartó la posibilidad de una causa accidental al precisar que solo se logra el acceso al predio atravesando el acceso principal. “No hay manera de que se prenda en ese lugar sin ingresar por el acceso principal”, enfatizó el subsecretario.

El impacto sobre los pastizales y el entorno natural, en uno de los sistemas ambientales protegidos de Neuquén, reavivó la preocupación de especialistas y de la comunidad sobre la vulnerabilidad de estas áreas ante la acción humana. “Es una de las áreas protegidas más importantes que tenemos y esta cuestión de la intencionalidad nos preocupa mucho”, remarcó Baggio al medio neuquino.

En la misma línea, autoridades municipales planifican cotejar registros de video obtenidos de cámaras del mirador y de frentistas de la zona para sumar elementos a la investigación. “Vamos a pedir las cámaras del lugar, las cámaras del Mirador y de los vecinos de la zona, a ver qué podemos concluir con esto, porque es muy grave”, sostuvo el referente de la Protección Ciudadana.

“Entendemos que ahí está el responsable del incendio o la responsable”, agregó el funcionario, que es optimista con dar con el autor de los hechos.

De manera paralela a la revisión de imágenes de seguridad, tanto el municipio como Bomberos llevarán adelante una investigación interna y las pericias pertinentes, mientras el personal afectado traza hipótesis en conjunto con los guías de Turismo y la guardia ambiental presente durante la mañana del incidente.

El manejo coordinado del episodio permitió que el fuego quedara rápidamente bajo control y sin mayor propagación. Sin embargo, la afectación directa sobre la vegetación y la fauna local abrió el debate acerca de la urgencia de reforzar mecanismos de prevención y monitoreo dentro de las áreas naturales urbanas.

Según Baggio, el hecho en sí representa una alerta para el sistema de protección ambiental neuquino. “Es muy grave lo que pasó”, subrayó el subsecretario.

LM Neuquén indicó que la prioridad inmediata se traduce tanto en la identificación de los autores materiales como en la evaluación rigurosa de los daños.