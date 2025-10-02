Sociedad

Triple choque en la General Paz: hay al menos un herido

Ocurrió a la altura de Lope de Vega. Descendió un helicóptero del SAME

Un accidente múltiple se produjo en las primeras horas de esta mañana en la Avenida General Paz, a la altura de Lope de Vega y en sentido hacia el Río de La Plata. Hay al menos un herido.

De acuerdo con las primeras informaciones, están involucradas dos camionetas y una combi de pasajeros, que al momento del choque se encontraba vacía.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) debió desplegar un helicóptero para trasladar al conductor de una de las camionetas hacia el hospital, con diagnóstico de traumatismos múltiples. Por este motivo, la circulación fue restringida.

Además, más temprano se registraron dos heridos tras un choque entre un taxi y una camioneta en el barrio porteño de Almagro. Fuentes policiales informaron a Infobae que efectivos de la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad fueron desplazados a las 05:20 al cruce de avenida Medrano y Bartolomé Mitre.

La combi de pasajeros se
La combi de pasajeros se encontraba vacía al momento del accidente.

Al llegar, se encontraron con una colisión entre un Chevrolet Spin, utilizado como taxi, y una Volkswagen Amarok. Como resultado del impacto, el SAME trasladó al chofer del taxi y a su pasajero al Hospital Durand, ambos con diagnóstico de politraumatismos.

Intervino en el caso la Unidad de Flagrancia Oeste, que imputó al conductor de la camioneta, un joven de 19 años, por el delito de “lesiones”.

