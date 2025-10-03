Un vuelo de Ezeiza a Salta fue demorado por una amenaza de bomba

La Policía de Seguridad Aeroportuaria activó los protocolos ante la amenaza de bomba

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue escenario este jueves de un procedimiento de seguridad que alteró la programación habitual de viajes. El episodio se produjo en el vuelo FO5164 de Flybondi, que debía despegar a las 15 con destino a Salta, cuando surgió una amenaza de bomba que obligó a activar los protocolos establecidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La compañía aérea informó en un comunicado: “En el vuelo FO5164 que debía despegar a las 15 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Salta, hubo una amenaza de bomba previo al despegue. Esto provocó que se activaran los protocolos de seguridad a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

Ante la situación, la aeronave fue detenida en tierra y todos los pasajeros desembarcados sin inconvenientes. El operativo se desarrolló en el mismo aeropuerto, bajo la supervisión de las autoridades competentes.

El procedimiento incluyó la inspección de la aeronave y el cumplimiento de los pasos previstos en estos casos. Desde la aerolínea se aclaró que “toda información relacionada con el protocolo y/o con el pasajero involucrado será comunicada por los organismos correspondientes”.

Como consecuencia, el cronograma del vuelo sufrió una modificación. La propia compañía informó que el servicio fue reprogramado para las 19, horario en el que finalmente despegó sin problemas, también desde Ezeiza hacia la ciudad de Salta.

El comunicado oficial de Flybondi remarcó tanto la intervención de la PSA como la decisión de resguardar a los pasajeros hasta que se verificaran las condiciones de seguridad.

La amenaza interrumpió el itinerario previsto, pero el vuelo continuó su recorrido tras el procedimiento de control. El parte de la aerolínea no brindó mayores precisiones sobre el origen de la alerta ni sobre el estado de la investigación, aspectos que quedaron en manos de las autoridades de seguridad aeroportuaria.

Así fue la llamada del joven que fue detenido por hacer amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza

El acusado fue detenido en Córdoba a finales de julio

A poco más de dos meses de que un joven de 20 años fuera detenido en Córdoba por haber realizado amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza, se conoció cómo fue la llamada que permitió atrapar al acusado. Además, confirmaron que no se trataba de la primera vez que realizaba este tipo de comunicaciones.

Todo comenzó el 23 de julio, cuando el imputado se comunicó con el 911 para alertar sobre un presunto explosivo que había colocado en un avión que iba a despegar de la terminal internacional de Ezeiza. “Mire, le informo la situación. Vamos a poner una bomba. Hay una bomba en el avión Boeing 747-87UF de registración 855GT. Está en Buenos Aires”, describió el detenido en el audio al que tuvo acceso Infobae.

“Estoy a punto de detonar la bomba. Si no para ya mismo el avión, lo explotamos”, advirtió el joven al operador, tras mencionarle que se trataba de un supuesto viaje con destino a Miami, Estados Unidos. Incluso, aseguró que se encontraba dentro de la unidad, lo cual sería comprobado como una mentira poco después de que se iniciara la investigación.

A partir de ese instante, la causa quedó en manos del juez federal Federico Hernán Villena, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora. Estas comunicaciones fueron realizadas entre el 26 de junio de 2025 y el 22 de julio de 2025 al 911 de la Policía de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

En concreto, se trataron de 14 llamados sin diálogo, 3 amenazas de bomba a aviones, 2 amenazas de bomba a instalaciones, y 3 pedidos de auxilio generados con información falsa. Además, en 4 llamadas habría simulado detonaciones y tiroteos y en otras 9 habría simulado pedir comida “para confundir a las autoridades”.

La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado de Lomas de Zamora, que deberá evaluar la prueba reunida y avanzar en el proceso judicial. Por el momento, el acusado permanece bajo custodia y a disposición de las autoridades federales.