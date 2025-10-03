Investigan el caso de una mujer que fue ingresada a un hospital de Salta en grave estado de salud

Tras haber sido identificada, su familia fue notificada de lo ocurrido

El traslado urgente de una mujer en estado crítico al Hospital San Bernardo activó una investigación penal bajo la supervisión de la fiscal María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de la provincia de Salta. La paciente había sido trasladada por dos hombres, pero se desconocen las circunstancias que provocaron el deterioro de su salud.

El episodio se desencadenó este jueves cuando la joven arribó a un Centro de Salud de Villa Primavera en un vehículo particular, acompañada por dos hombres. Según las primeras averiguaciones, se habría reunido con ellos antes, pero se desconoce el tipo de vínculo entre los tres.

A raíz de la gravedad de su cuadro, el personal del nosocomio la asistió de urgencia y, posteriormente, ordenaron que fuera trasladada en código rojo a un establecimiento de mayor complejidad. De esta manera, se confirmó que la mujer se encuentra hospitalizada con pronóstico reservado.

Según la información publicada por El Tribuno, la situación de la mujer derivó en la apertura de una investigación penal. La causa quedó bajo la órbita de la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien dispuso que la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) asuma las tareas investigativas.

Las autoridades investigan qué le ocurrió a la joven (Gobierno de Salta)

Por este motivo, las autoridades realizarán un análisis de las cámaras de seguridad, a la vez que recolectarán los testimonios de las personas que hubieran sido testigo. De hecho, fue a partir de estas acciones que se identificaron a los dos acompañantes y se pudo establecer la identidad de la mujer. Posteriormente, se notificó a sus padres sobre la situación.

Un joven lucha por su vida luego de haber sido apuñalado mientras dormía

Un joven de 27 años de Tartagal, también provincia de Salta, fue apuñalado mientras dormía en la vía pública. Ahora, se encuentra internado con pronóstico reservado. El principal sospechoso es una persona de 21 años.

El episodio ocurrió el viernes por la mañana en la calle San Martín, en el barrio Lapacho. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el joven había pasado la noche consumiendo bebidas alcohólicas junto a un grupo de amigos. Al quedarse dormido en la calle, fue sorprendido por otro joven de 21 años, quien, según la versión de una testigo, lo atacó con un cuchillo.

La víctima, al sentir la puñalada, se incorporó bruscamente e intentó arrebatarle el arma a su agresor, lo que derivó en un forcejeo que le provocó varias lesiones en los dedos. Para las autoridades, estas heridas respaldan la secuencia narrada por una vecina que presenció la agresión.

La víctima continúa en terapia intensiva

La testigo pidió auxilio de inmediato, mientras que el herido logró correr hasta la casa de su tía, ubicada a pocos metros del lugar del ataque, aunque se desvaneció antes de poder recibir ayuda. “Mi hermano se llevaba bien con todos, por eso quiero saber qué pasó”, reclamó Noemí en diálogo con El Tribuno.

Tras el ataque, la familia presentó una denuncia y la Policía inició la búsqueda del agresor, quien había huido de la escena. Finalmente, el sospechoso fue identificado y detenido el sábado en Misión La Mora II.

El caso quedó a cargo del fiscal penal de la UGAP de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, quien caratuló la causa como tentativa de homicidio. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal de Salta, el acusado fue indagado el lunes, pero se negó a declarar.

El parte médico recibido por los familiares indica que la herida en el cuello provocó un corte en una de las arterias principales y que el cuadro se agravó al verse comprometidos ambos pulmones. Por este motivo, tuvo que ser operado durante el fin de semana.

Una de las hermanas del joven relató que pudo ingresar a la sala de terapia intensiva y observó que su hermano presentaba signos de reacción, respirando aparentemente sin asistencia mecánica y respondiendo a estímulos verbales.

De la misma manera, la familia expresó su preocupación por la falta de alternativas terapéuticas ofrecidas por el equipo médico. Según contaron, los profesionales consideraron que el estado del paciente era tan delicado que resultaba riesgoso trasladarlo al Hospital San Bernardo en la capital provincial, dada la gravedad de las lesiones.