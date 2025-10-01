Corrientes: dos obreros murieron tras recibir una descarga eléctrica en una construcción

Un andamio metálico hizo contacto con un tendido eléctrico lo que provocó la muerte inmediata de los obreros en Santa Lucía

Un accidente laboral terminó con la vida de dos trabajadores en la localidad de Santa Lucía, en la provincia de Corrientes. Lo que comenzó como una jornada normal de trabajo en una obra en construcción terminó en tragedia, cuando un andamio metálico hizo contacto con un tendido eléctrico.

El hecho se produjo este último martes por la tarde, alrededor de las 19:50, en un galpón en construcción ubicado en la intersección de la Ruta Provincial N°27 y la avenida Alfonsín.

Las víctimas fueron identificadas como David Alejandro Oviedo, de 29 años, con domicilio en la ciudad de Goya, y Luis Alfredo Cáceres, de 36, oriundo de Lavalle, de acuerdo con lo informado por El Litoral.

Los dos hombres estaban abocados a la colocación de canaletas de desagüe en la estructura del galpón cuando, de manera accidental, la herramienta de trabajo hizo contacto con los cables de energía.

El impacto fue inmediato y ambos murieron en el lugar, mientras otras dos personas presentes debieron ser trasladadas de urgencia al hospital local, donde permanecen en estado de shock.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de Santa Lucía, acompañado por peritos de Goya. La supervisión del operativo estuvo a cargo del Comisario Mayor Marcelo Rojas y el Subcomisario José Romero.

Además, la Fiscal María Eugenia Ballara dispuso que no se realizara la autopsia de los cuerpos y autorizó la entrega a sus familiares para su velatorio e inhumación. Todavía no se pudo esclarecer si, al momento del accidente, los trabajadores contaban con los recaudos de seguridad necesarios para evitar este tipo de tragedias.

El desenlace conmocionó a la comunidad de Santa Lucía, donde los trabajadores se encontraban realizando tareas en la obra.

Entre Ríos: un hombre de 45 años perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba

Un accidente laboral ocurrido la semana pasada en la localidad de General Ramírez, en Entre Ríos, dejó como saldo la muerte de un trabajador de 45 años. El hecho se produjo sobre el kilómetro 388 de la Ruta Nacional 12, en el frente de un local comercial donde se desarrollaban tareas de pintura.

Según confirmaron fuentes policiales, el incidente tuvo lugar cuando dos obreros ocasionales manipulaban un andamio de hierro mientras pintaban la fachada del comercio. En circunstancias que todavía se investigan, la estructura metálica habría entrado en contacto con una línea de media tensión, generando una descarga eléctrica que provocó el fallecimiento inmediato de uno de los trabajadores.

La víctima fue identificada como Julio Roberto Blum, un vecino de General Ramírez, según informó el portal local El Once. Al momento del accidente, se encontraba trabajando junto a otro operario, quien no resultó herido. La situación activó rápidamente el despliegue de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron una ambulancia con personal sanitario, Bomberos Voluntarios del cuartel local y agentes de Enersa, la empresa de energía de la provincia, dado el riesgo que implicaba la manipulación de una red eléctrica de esas características.

Desde la Jefatura Departamental de Diamante, se informó que el contacto del andamio con el tendido eléctrico habría sido el desencadenante de la tragedia. El área fue rápidamente asegurada por los equipos de emergencia para evitar nuevos incidentes, y se solicitó la intervención del Ministerio Público Fiscal, que dispuso las diligencias correspondientes con el fin de establecer cómo se produjo el accidente.

Como consecuencia del episodio, se interrumpió el suministro eléctrico en gran parte de la ciudad. Enersa comunicó que “debido a un accidente ocasionado por terceros en proximidades de instalaciones eléctricas, se produjo la salida de servicio de la subestación Ramírez, que alimenta a dicha localidad y zonas de influencia”. El corte de luz se mantuvo durante varias horas y el servicio fue restablecido a las 11:35, según informó la empresa.