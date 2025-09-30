Estela de Carlotto sufrió un cuadro de intoxicación y fue internada en La Plata

Estela de Carlotto se recupera favorablemente, según fuentes de su entorno (REUTERS/Tomas Cuesta)

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, evoluciona favorablemente luego de haber sido internada en una clínica privada de La Plata tras sufrir un cuadro de intoxicación.

Fuentes de la institución, citadas por El Día de La Plata, informaron que el estado de salud de la histórica dirigente de derechos humanos, de 94 años, “no es nada grave” y se prevé que reciba el alta médica en las próximas horas.

Carlotto votó el 7 de septiembre en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires

Próxima a cumplir 95 años (el 22 de octubre próximo) ella permanece internada, según el medio platense, en la habitación 222 del segundo piso del Sanatorio IPENSA, el centro asistencial ubicado en 59 entre 3 y 4.

Por qué fue hospitalizada

El ingreso de Carlotto al centro de salud se produjo a raíz de vómitos y deshidratación, síntomas que motivaron la decisión de internarla por precaución y mantenerla bajo observación, de acuerdo con la información proporcionada por su entorno.

Desde el nosocomio informaron que Carlotto “ya se encontraba hidratada” y que “lograron pararle los vómitos”, por lo cual esta tarde podría recibir el alta médica.

Noticia en desarrollo