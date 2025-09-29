Se incendió un geriátrico en Junín y ya son cuatro las víctimas fatales: otras cinco personas luchan por su vida

Se incendió un geriátrico en Junín y ya son cuatro las víctimas fatales (Foto: X @QestionPolitica)

Un geriátrico se incendió en Junín y ya son cuatro las víctimas fatales. Se trata del asilo Nuevo Amanecer. Otras cinco personas permanecen en estado crítico tras el siniestro que se desarrolló durante la mañana del viernes.

El establecimiento, situado en Nahuel Payún al 300, funcionaba sin la habilitación legal correspondiente, lo que intensificó la investigación judicial para determinar las responsabilidades en un hecho marcado por la irregularidad.

El incendio, que se habría iniciado alrededor de las 6:30 del viernes, se habría originado por una falla en un termotanque, según los primeros indicios. El fuego se propagó rápidamente por el lugar, afectando especialmente a un grupo de adultos mayores que descansaban en una habitación cercana al foco del siniestro. Este sector resultó ser el más comprometido, y los residentes allí alojados sufrieron las lesiones más graves.

La primera víctima identificada fue Darío Crespo, un vecino de Junín de 91 años. Durante la tarde de ese mismo viernes, la gravedad de las heridas provocó el fallecimiento de otros dos pacientes que se encontraban internados en centros asistenciales privados de la ciudad. Luis Oscar Barri, de 87 años, murió en la Clínica La Pequeña Familia, mientras que Edgar Oviedo, de 82 años, perdió la vida en la Clínica Centro. Ambos eran residentes conocidos en la ciudad.

En las últimas horas del domingo se confirmó el deceso de un cuarto residente, Osvaldo Pugliese, de 80 años, quien había sido trasladado en un vuelo sanitario, según informó el portal Junín Digital.

El fuego se habría originado a partir de una falla en un termotanque (Foto: X @QestionPolitica)

Ante la magnitud del incidente, el Ministerio de Salud bonaerense dispuso un operativo de emergencia en red, que incluyó el envío de 10 ambulancias y recursos aéreos sanitarios para facilitar eventuales traslados, dependiendo de la evolución de los pacientes afectados.

La causa fue caratulada como ‘Homicidio culposo’ y quedó bajo la órbita de la UFI 8, a cargo del Dr. Martín Laius.

Otra tragedia en Junín

A finales de junio, un incendio en una vivienda, provocó la muerte de tres chicos: dos hermanitas, una beba de casi 8 meses y una niña que en abril había cumplido los dos años; y un nene de 9. Dos adultos fueron internados con heridas graves.

Fuentes del caso contaron a Infobae que los hospitalizados eran un hombre de 45 años, identificado como J. O. A., y su pareja, N. M. M., una mujer de 34, que era la madre del niño fallecido.

Los dos adultos también son los padres de una beba que había cumplido un año tan solo 15 días antes de que todo sucediera y que fue rescatada por su media hermana por lado materno de 11: ambas se refugiaron en la casa del vecino, pero igual luego fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” (HIGA).

Mientras que C. C. la mamá de las hermanitas fallecidas, de 33 años, sobrevivió al siniestro.

Según las fuentes consultadas por este medio, el fuego se desató alrededor de las 5:20 en una casa ubicada en Suiza al 1200, en el barrio Suiza de la ciudad de Junín, y rápidamente consumió el interior de la vivienda, atrapando a varios de sus ocupantes.

La casa de Suiza al 1200, en Junín, en la que tres niños murieron durante un incendio

El alerta ingresó a través de un llamado al 911, lo que activó la intervención inmediata de los agentes de la Sección Comando de Patrullas Junín, dependiente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad.

Al llegar al lugar, los policías constataron que el inmueble estaba en llamas y que tres menores de edad se encontraban atrapados en su interior; mientras que en la vereda estaban J. O. A. y N. M. M., la beba de ambos y la hija de 11 años de la mujer; quienes lograron escapar de las llamas junto a C. C., aunque intentaban regresar al inmueble por los chicos que aún se encontraban dentro.

Fue personal del Cuartel de Bomberos de Junín quien logró ingresar al domicilio y rescató a las dos hermanitas: las dos bebas halladas inconscientes producto de la inhalación de monóxido de carbono. Ambas fueron trasladados de urgencia por unidades del SAME al HIGA.

Las niñas, identificadas como Cataleya y Mahimara Acuña, de dos años y casi ocho meses, respectivamente, no sobrevivieron.

Minutos después del salvamento de las hermanitas fallecidas, un tercer menor fue rescatado por los policías de la vivienda en llamas. Se llamaba Félix Alejandro Melo, tenía 9 años y, pese a que los agentes lo llevaron al hospital en un patrullero junto con su madre y la pareja de la mujer, no sobrevivió.