Era menor de edad, atropelló y mató a un inspector municipal y lo condenaron a 5 años y medio de prisión

Condenaron a un joven de 18 años por atropellar y matar a un inspector municipal a 5 años y 6 meses de prisión.

El adolescente que embistió con su moto al inspector de tránsito Carlos Ottaviani en un control vial de Junín fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión en el marco de un juicio abreviado.

El hecho ocurrió en noviembre de 2024, cuando el imputado tenía 17 años y circulaba junto a un acompañante por la intersección de las calles Rivadavia y Winter, donde se realizaba un operativo conjunto de la Policía Local y la Agencia Municipal de Seguridad Vial.

Según las actuaciones judiciales, todo ocurrió cuando los agentes intentaron detener la marcha de una motocicleta Siam QU 110 cc conducida por A.M.Q.. El adolescente, que llevaba como acompañante a otro chico, aceleró en dirección a los inspectores y atropelló a Ottaviani, de 47 años.

El inspector sufrió lesiones graves en la cabeza y fue internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos. Los médicos constataron que el conductor estaba ileso y que su acompañante presentaba heridas leves.

La causa fue inicialmente investigada como “resistencia a la autoridad y lesiones culposas” y el imputado, acompañado de su madre, quedó a disposición del fuero penal juvenil.

El juicio abreviado definió una condena de 5 años y 6 meses para el joven que atropelló al inspector Carlos Ottaviani en un operativo vial

Durante los meses posteriores, Ottaviani permaneció internado. En primera instancia fue atendido en el hospital público y luego trasladado a la Clínica La Pequeña Familia, donde permaneció en estado crítico.

Fueron seis meses de internación, con asistencia respiratoria y múltiples complicaciones médicas. Finalmente, el 13 de mayo pasado, murió como consecuencia de las graves lesiones neurológicas que había sufrido al ser atropellado.

Ante esto, la investigación cambió a homicidio simple. El juicio abreviado se concretó en mayo de este año. Las partes —la defensa, la fiscalía y el particular damnificado— llegaron a un acuerdo para fijar la pena en 5 años y medio de prisión efectiva.

Además del homicidio, se incluyó en la condena un hecho de robo calificado por arma no apta para el disparo, ocurrido poco antes del siniestro vial, aunque el arma nunca fue secuestrada ni se determinó su aptitud.

El abogado defensor del imputado, Mauricio Muñoz, explicó al medio local Diario Democracia que el tribunal estuvo integrado por las juezas Gladys Hamué, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino; Mariela Zausi, de San Nicolás; y Karina Piegari, del Tribunal Oral en lo Criminal de Junín.

Según Muñoz, la defensa había objetado esa conformación por no tratarse en todos los casos de magistradas especializadas en el fuero penal juvenil, pero la Cámara de Apelaciones rechazó el planteo y el proceso avanzó bajo esas condiciones.

El secretario de Seguridad, Lisandro Benito, sostuvo que el fallo representa un mensaje claro de la justicia

Desde el municipio, el secretario de Seguridad, Lisandro Benito, sostuvo que el fallo representa un mensaje claro de la justicia. En diálogo con Radio LT20, remarcó: “Esto no fue un accidente, esto no fue imprudencia ni negligencia. Esto fue dolo eventual, esto fue homicidio doloso”.

Y agregó: “El mensaje es que aquel que evade un control y genera un daño hacia un tercero lo hace con conocimiento del riesgo. Y la justicia no lo considera un hecho culposo”.

Benito subrayó también que la causa reconoció el trabajo de la fiscalía a cargo de Matías Verasco y que la sentencia, aunque reducida por la condición de menor del imputado al momento del hecho, marca un precedente.

“Probablemente, pueda sonar a poco, porque nadie nos va a devolver la vida de Carlos. Pero lo importante es el mensaje de fondo”, señaló.

El adolescente condenado ya se encontraba detenido desde los primeros días posteriores al atropello, y tras una fuga de un instituto de menores en General San Martín, fue recapturado en un operativo en la localidad de Saforcada.

Desde entonces permaneció alojado en la Alcaidía N°49 del Complejo Penitenciario de Junín, donde cumplirá la pena impuesta.