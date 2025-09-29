Sociedad

La intensa vida Miguel Juárez Celman: la revolución que lo condenó al ostracismo y la prohibición de nombrar a Roca en su presencia

Era un joven prometedor con una carrera brillante. Planeaba llegar a lo más alto de la política. Su relación con Roca, su gobierno y su desaparición para siempre de la escena política y social

Adrián Pignatelli

Por Adrián Pignatelli

Guardar
Miguel Juárez Celman era presidente
Miguel Juárez Celman era presidente desde 1886 del Partido Autonomista Nacional.

No daba para nada con la imagen de político exitoso, de carácter arrollador. Miguel Juárez Celman era petiso, menudo, con una pelada que anunciaba la irreversible ampliación de su frente, con bigote y barba en punta muy cuidada. No poseía ningún rasgo distintivo y podía pasar, fácilmente, por un hombre común y corriente.

Su valor agregado era su inteligencia y ambición, y su carrera política lo decía todo. Porque su trayectoria parecía la de una locomotora que todo lo arrollaba a su paso hasta que, de pronto, terminó en una vía muerta, y nadie más se ocupó de ella.

Nació en Córdoba el 29 de septiembre de 1847 en el seno de una renombrada familia local. Estudió en el Colegio Monserrat y derecho en la universidad de la provincia.

Con Roca eran concuñados. El
Con Roca eran concuñados. El militar vio en Juárez Celman a un reaseguro de su política

En 1872 se casó con Elisa Funes, hermana menor de Clara, la esposa de Julio Argentino Roca. Para algunos, eran estrechos amigos y para otros solo socios políticos que se soportaban. En una provincia con fuerte arraigo religioso, su figura de fuerte contenido liberal enseguida sobresalió.

Fue un joven precoz, ya que fue un jovencísimo doctor en jurisprudencia, antes de cumplir los 30 figuraba en el top five de los políticos del interior, a los 33 fue ministro de gobierno, tres años después gobernador de Córdoba, a los 39 senador nacional y a los 42 presidente del país. Parecía imparable.

En 1878 el gobernador Antonio Del Viso lo nombró ministro de Gobierno y cuando terminó su período, lo sucedió el 17 de mayo de 1880. Su gestión fue ejemplar, en lo que se refiere a educación, obras públicas, industria y finanzas. Al finalizar su mandato, la legislatura provincial lo designó para ocupar una banca en el senado de la nación que dejó libre su pariente Gregorio Gavier, quien fue a la gobernación. La esposa de Gavier era prima hermana de la esposa de Celman.

Carlos Pellegrini fue el vicepresidente
Carlos Pellegrini fue el vicepresidente de Juárez Celman. Si bien lo apoyó para que resultase electo, luego operó en tandem cob Roca (Foto Archivo)

Pero Juárez Celman era una persona por demás ambiciosa, que a esa altura había construido una maquinaria política perfecta de fraude, favores y alianzas estratégicas, y buscaba una proyección nacional.

En su momento, su desempeño fue clave para tejer las alianzas que llevarían a Roca a la presidencia, ya que había sido uno de los responsables de la maquinaria roquista, que desde 1880 manejaba los hilos del país. Gran parte del armado de la liga de gobernadores que llevaron a su pariente a la Casa Rosada se le debe a él. Y cuando éste buscó sucesor, era cantado que llevaba las de ganar.

Sin embargo, en Buenos Aires tuvo una fuerte oposición, porque pretendían un primer mandatario porteño: Roca y Avellaneda, tucumanos, y antes Sarmiento sanjuanino. Justamente Sarmiento se refería a Celman como “el marido de la hermana de la mujer de Roca”.

Celman, en el centro y
Celman, en el centro y a su lado Roca. Habían sido socios políticos, parientes y terminarían enfrentados para siempre

En 1885, varios eran los anotados en la carrera presidencial. Dardo Rocha, gobernador, Bernardo de Irigoyen, Victorino de la Plaza, Domingo Sarmiento, Benjamín Gorostiaga y el propio Juárez Celman, a quien Roca eligió para consolidar el Partido Autonomista Nacional. El general Bartolomé Mitre se opuso a esta candidatura, porque siendo parientes con Roca, se vería el proceso como una sucesión y no como una elección.

El 12 de octubre de 1886 juró como presidente, quiso imprimirle a la gestión el mismo ritmo que le había impuesto a su provincia y se caracterizó por ser una persona tozuda y muy ambicioso. No por nada se lo llamó “El único”. Hubo una exacerbación del presidencialismo y de la figura del primer mandatario.

Durante su gobierno quedó establecido el Registro Civil y el Matrimonio Civil, además de distintas obras, como la expansión de la red ferroviaria, las del puerto porteño, el palacio de Obras Sanitarias, o las reformas en la Casa Rosada.

El Mosquito era un diario
El Mosquito era un diario de tinte satírico, que caricaturizaba a los líderes de la revolución del 90, tratando de ponerse de acuerdo. En el medio, parado, se ve a Bartolomé Mitre y al lado, sentado, de larga barba, a Leandro N. Alem. Ese movimiento sellaría el fin de Juárez Celman

En el fondo, Celman ya estaba cansado de Roca, de su estrella, de que fuera el hombre de referencia, y se armó de un círculo de confianza de jóvenes luminarias para asegurarse su futuro donde él fuera el primero. Allí estaban Roque Sáenz Peña, José Figueroa Alcorta, el prestigioso Ramón J. Cárcano y Estanislao Zeballos. Quería abrir su propio camino.

Hizo todo lo posible durante su gobierno para ponerse a todo el mundo en contra. Al mismo tiempo, su concuñado, con inteligencia, se alejaba cada vez más. Su hombre en el gobierno era el vicepresidente Carlos Pellegrini.

Ducho en las cuestiones políticas, pero ignorante en lo que a economía se refería, implementó medidas muy antipopulares, como la venta de gran parte del patrimonio nacional al extranjero. Acusado de que su gobierno llevaba adelante la política del derroche, terminó comprometiendo al país en empréstitos impagables, y su gestión se tornó tremendamente antipática, denostado tanto por opositores como por los conservadores que lo habían apoyado. La balanza de pagos era negativa, se abusó en la emisión por bancos garantidos, con resultados que auguraban una catástrofe.

La gente buscó un culpable y todos coincidieron en su persona, a quien el ingenio popular lo había bautizado con el mote de “el burrito cordobés”.

A su gobierno se lo llamó “Unicato” y a Celman parece que estaba cómodo con esa calificación. En ese proceso, el propio Roca fue desplazado en la conducción del Partido Autonomista Nacional y no se desesperó. Tampoco cuando el presidente proclamó la candidatura de Ramón Cárcano, un cordobés de 28 años, para sucederlo en la presidencia. Roca se había alejado de la capital y, como su socio Pellegrini, lo dejaron hacer.

Una multitud acompañó a Pellegrini
Una multitud acompañó a Pellegrini a la Casa Rosada cuando asumió la presidencia, luego de la renuncia de Juárez Celman (Archivo General de la Nación)

Para 1889, el país era un gran desbarajuste. Un aumento sin control del circulante por las emisiones y empréstitos, dinero que como no existían actividades productivas donde invertirlo, iban a la especulación. Todo se transformó en una gran pasión por el juego, y en la Bolsa iban y venían increíbles sumas de dinero, que perdía valor día a día.

La deuda aumentó de 117 a 351 millones, además de 35 millones de deuda flotante en oro, metal que comenzó un alza sin techo. La Bolsa se derrumbó, las quiebras eran cosa de todos los días, como el aumento desmedido de los artículos de consumo. La clase trabajadora se vio seriamente afectada y estallaron las huelgas. Argentina estaba, literalmente, fundida.

Roca supo que se preparaba una revolución para voltear al gobierno. Eran hombres de la Unión Cívica, una agrupación que congregó a personalidades de la talla de Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Torcuato de Alvear, Francisco Barroetaveña, y muchos otros, que propugnaban la creación de una nueva agrupación que salvase al país, en las antípodas del ideario partidario oficialista.

Roca operó con Pellegrini, para que tuviera éxito pero que esos hombres no llegasen al poder.

Cuando el 29 de julio de 1890 estalló el movimiento y la ciudad se convirtió en un campo de batalla, el astuto Pellegrini lo convenció de que dejase la capital, que él se encargaría de manejar la situación. El resultado es por todos conocido: Pellegrini, al dominar la revolución, quedó como el héroe del momento y el presidente casi un cobarde que, ante un conflicto, había preferido alejarse. La frase que entonces se grabó a fuego fue que “la revolución está vencida, pero el gobierno está muerto”.

Una asamblea legislativa, que presidió Roca, le pidió a Juárez Celman la renuncia, y se la aceptaron por 22 votos contra 6. Ya no tenía maniobra para negociar, no tenía con qué. El final debió terminar de demolerlo: Pellegrini terminó el mandato y su odiado concuñado asumió la presidencia del senado y la titularidad del Partido Nacional. “Ya se fue, ya se fue, el burrito cordobés”, coreaba la gente en la calle.

Se convertiría en el primer presidente argentino en renunciar a su cargo. En el texto de su renuncia, decía que ese no era el momento de discutir los actos de su gobierno pero que, sin embargo, creía en la justicia y que cuando se hubieran acallado las pasiones, se pudiese analizar lo que hizo como presidente. Eso nunca ocurriría.

Fuera de la presidencia, se recluyó en su estancia “La Elisa” de Capitán Sarmiento, casa donde vivió encerrado, sin recibir a nadie, sin ocuparse nunca más de la política y con la prohibición de que se nombrase a Roca en su presencia. No respondió acusaciones, calumnias ni injurias. Su postura se asemejaba más a la de un monje que aceptaba mansamente su suerte.

Nunca más habló, ni brindó su visión de los hechos. Murió el 15 de abril de 1909 en Arrecifes, olvidado e ignorado -en la ciudad de Buenos Aires no hay una calle o una plaza que lo recuerde- a ese, que de joven, ambicionaba con llevarse el mundo por delante.

Temas Relacionados

Miguel Juárez CelmanJulio Argentino Roca

Últimas Noticias

La ANMAT prohibió la venta de otras dos marcas de aceite de oliva

El organismo había tomado una medida similar, bajo otros argumentos, a comienzos de mes. En el último tiempo varias marcas de este mismo producto se vieron afectadas

La ANMAT prohibió la venta

Derogaron el decreto que nombraba a Norberto Félix Galasso, como embajador de la Cultura Argentina

Su designación se había hecho en 2014, pero su nombramiento quedó sin efecto tras la reciente publicación en Boletín Oficial

Derogaron el decreto que nombraba

El recuerdo de Alicia Bruzzo, a 80 años de su nacimiento: su prestigiosa carrera, sus problemas de salud y su triste final

La actriz que deslumbró en “El Rafa” y “Atreverse”, entre otros tantos éxitos, había nacido el 29 de septiembre de 1945. Falleció a los 61 después de luchar contra varios problemas de salud

El recuerdo de Alicia Bruzzo,

“Como quien oye llover”: un docente lamenta la indiferencia ante el reclamo por el cierre de un profesorado del Mariano Acosta

Jorge Norberto Butera, ex rector de esa prestigiosa Escuela Normal Superior, no se cansa de apelar a las autoridades para revertir la decisión, tomada en 2023, de cerrar la inscripción al más antiguo profesorado de Lengua y Literatura de nuestro país que se dicta en esa institución

“Como quien oye llover”: un

Isabel Allende recordó sus años de exilio: “Llevaba la tristeza de las ganas de volver, uno nunca desempaca”

La escritora chilena habló con Luis Novaresio tras la presentación de ‘Mi nombre es Emilia del Valle’ en Buenos Aires. Se trata de su nuevo libro que aborda la memoria, el exilio y los paralelos históricos entre los conflictos políticos de 1891 y 1973 en Chile

Isabel Allende recordó sus años
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ANMAT prohibió la venta

La ANMAT prohibió la venta de otras dos marcas de aceite de oliva

Ratificaron en su cargo a los miembros del directorio del BCRA y nombraron a un alto titular del BICE

Derogaron el decreto que nombraba a Norberto Félix Galasso, como embajador de la Cultura Argentina

Javier Milei vuelve a la campaña este lunes con su visita a Tierra del Fuego

Tips Jurídicos: ¿hasta dónde puede crecer el árbol del vecino?

INFOBAE AMÉRICA
EEUU autorizó a Ucrania a

EEUU autorizó a Ucrania a bombardear objetivos en Rusia con misiles de largo alcance bajo supervisión del Pentágono

Al menos un muerto y 12 militares heridos durante la última jornada de protestas por el alza del diésel en Ecuador

La Guardia Costera de Taiwán interceptó a dos buques del régimen chino que ingresaron ilegalmente en su zona marítima

María Corina Machado solicitó al papa León XIV su mediación por los presos políticos de Venezuela

El “Codex Gigas”, la misteriosa ‘Biblia del Diablo’, sigue desatando leyendas y asombro

TELESHOW
Premios Martín Fierro de Televisión

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: dónde verlos, a qué hora y quiénes son los nominados

Emma Roach de La Voz Argentina y Consuelo Peppino del Bailando, nieta y abuela unidas por la TV: “El arte está en nuestra sangre”

Graciela Borges, antes de recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Resistir es una norma del cine”

El terror de Robertito Funes al enfrentar su fobia a las alturas en el rascacielos más alto de Corea: “¡No quiero ver!”

La felicidad de Julián Álvarez y Emilia Ferrero por su bebé en camino: el nombre que eligieron y cuándo nacerá