Un nene de un año murió tras el vuelco de una camioneta en Puerto Madryn: su padre manejaba borracho y quedó detenido

El siniestro ocurrió durante la madrugada. El utilitario conducido por un hombre de 23 años terminó dentro del anillo vial. El test de alcoholemia confirmó que tenía 2 gramos de alcohol en sangre

La rotonda de Avenida del
La rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII fue escenario de un vuelco que terminó con la vida de un nene de dos años (Foto: Radio3)

Un nene de apenas un año murió en un vuelco en Puerto Madryn durante la madrugada de este domingo, en un episodio que quedó bajo investigación judicial y que derivó en la detención de su padre, quien conducía el vehículo en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 en la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, cuando un Renault Kangoo blanco identificado con la inscripción “Lucy Decoraciones” perdió la estabilidad y terminó volcado dentro del anillo vial.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, un testigo que circulaba en ese momento por la zona, identificado como L. A. B., de 38 años, observó a dos hombres intentando reincorporar el rodado. Al detenerse para colaborar, escuchó a uno de ellos pedir ayuda desesperadamente porque su hijo había quedado atrapado debajo de la estructura.

Entre los tres lograron poner el vehículo en posición normal y encontraron al niño en el suelo, inconsciente y con una lesión en la cabeza. El padre lo tomó en brazos y, con la asistencia de otro automovilista, identificado como A. L. A., de 28 años, fue trasladado de inmediato en otra camioneta hacia el hospital local.

Testigos ayudaron a reincorporar el
Testigos ayudaron a reincorporar el vehículo y trasladaron al menor de un año y medio al hospital donde falleció

Pese a la urgencia, el personal médico de guardia informó poco después que el menor había fallecido a causa de las heridas sufridas en el siniestro. La Policía preservó la escena del vuelco y procedió al secuestro de elementos, entre ellos dos teléfonos celulares, una lata de cerveza y un hisopado con una mancha de sangre. También se realizaron fotografías y planimetría del lugar.

En paralelo, personal de tránsito sometió al conductor a un test de alcoholemia que, según informó el medio local ADN Sur, arrojó un resultado que osciló entre 1,9 y 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces por encima del máximo permitido por la legislación vigente. Ante estos resultados, el fiscal de turno Mauricio Baigorria dispuso la inmediata detención de L. D. R., de 23 años, quien quedó aprehendido en la Comisaría Segunda de Puerto Madryn hasta la audiencia de control de detención.

La tragedia tuvo un capítulo adicional en el hospital. Allí, la madre del niño fue informada de la muerte de su hijo y, en medio de la conmoción, algunos familiares maternos intentaron agredir al detenido. La policía tuvo que intervenir para evitar mayores incidentes.

El caso se investiga como homicidio culposo para determinar las circunstancias exactas del siniestro, mientras se espera la definición de la situación procesal del conductor.

Brutal choque y vuelco en la autopista General Paz

choque y vuelco sobre la General Paz 28-09-2025

Un choque y vuelco en la autopista General Paz, a la altura de Roca, provocó caos de tránsito en sentido hacia el Riachuelo durante la mañana de hoy. El incidente, que involucró a dos vehículos y generó un extenso operativo de emergencia, dejó como saldo una persona herida. El episodio se registró cerca de las 6.30.

De acuerdo con los reportes oficiales, los involucrados fueron un Volkswagen Vento y una Ford F100. Ambos conductores lograron salir por sus propios medios tras la colisión. Sin embargo, el conductor de la camioneta, que circulaba solo por el carril lento, fue asistido por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado de urgencia al Hospital Grierson con un diagnóstico de politraumatismo.

Según informó Crónica TV, testigos relataron que el Volkswagen Vento se cruzó desde el carril rápido hacia el lento, lo que provocó que la F100 impactara contra el guardarrail y terminara volcada de costado. La colisión causó que la camioneta perdiera una gran cantidad de combustible.

Integrantes del cuerpo de Bomberos de la Ciudad y personal de Autopistas del Sol (AUSOL) participaron en el operativo, con cortes de los suministros de ambos vehículos para evitar riesgos mayores. El parte oficial que obtuvo este medio detalla que, previo a estas tareas, se desplegó una línea de 38 mm para reforzar la seguridad en la zona.

Un dato relevante en la investigación es que el Volkswagen Vento involucrado presenta nueve multas registradas por exceso de velocidad, determinó Crónica TV. El SAME aéreo arribó al lugar aunque posteriormente se retiró sin realizar traslados adicionales. Las actuaciones policiales y periciales continúan para establecer la mecánica precisa del accidente. El corte de tránsito, a la altura del kilómetros 23, se levantó finalmente minutos antes de las 10 de la mañana.

